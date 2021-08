Action-Aventure Platformer ‘Project Buramato’ annoncé pour 2022

in

Le développeur indonésien Ozysoft, l’équipe derrière l’horreur psychologique La folie de Pulang (qui est disponible sur Steam) a annoncé aujourd’hui Project Buramato, un tout nouveau jeu de plateforme d’action-aventure avec les versions PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC et Switch qui devrait sortir fin 2022.

Project Buramato tire ses influences thématiques et son style artistique de Bornean Folktales et, à en juger par sa bande-annonce – que vous pouvez consulter ci-dessus – il y a aussi beaucoup de Genshin Impact et Xenoblade dans le mélange ici.

Selon le développeur, ce jeu de tir/plateforme d’action 3D est un jeu rapide, joué du point de vue de la troisième personne avec une narration minimaliste et une concentration sur l’atmosphère.

Avec un prototype de démo alpha dont la sortie est prévue plus tard cette année, Project Buramato semble certainement prometteur d’après sa bande-annonce et nous sommes déjà impatients de nous lancer ici pour explorer les environnements semi-ouverts du pays des anciens seigneurs.

Est-ce que Project Buramato ressemble à votre tasse de thé ? Faites le nous savoir dans les commentaires.