Action BABA: l’action Alibaba pourrait augmenter de 50% après l’amende réglementaire

Alibaba (NYSE:BABA) a eu une année difficile et avait en fait chuté de 1,7% à 228,64 $ le 20 avril après sa clôture de fin d’année 2020 à 232,75 $. En fait, au cours de la dernière année, l’action BABA a augmenté d’un peu plus de 10%. Il n’y a rien d’extraordinaire. Mais la vérité est que le stock est maintenant très bon marché et devrait faire beaucoup mieux au cours de l’année prochaine.

Cela est particulièrement vrai maintenant que le conglomérat chinois de commerce électronique, avec un modèle commercial similaire Amazon (NASDAQ:AMZN), a résisté à un long examen des régulateurs chinois. Le 10 avril, ils ont accepté une amende antitrust de 2,8 milliards de dollars de la part de la State Administration for Market Regulation (SAMR) en RPC. C’est effectivement une gifle au poignet, puisque l’amende ne représente que 4% de son chiffre d’affaires 2019.

Les analystes étaient uniformes en affirmant qu’il s’agissait d’un soulagement pour le stock de BABA. Un analyste de HSBC a souligné que cela n’affecterait pas sa valeur brute de marchandise (GMV). Apparemment, ce qui a agacé les régulateurs, ce sont les actions de l’un des «magasins phares Tmall d’Alibaba qui sont directement exploités par des marques». Le fait est que son modèle commercial fondamental ne sera ni modifié ni affecté.

Comparaison de l’évaluation d’Alibaba

Dans mon précédent article à la fin de l’année dernière, j’ai comparé la valorisation du stock Alibaba à Amazon. J’ai trouvé qu’Alibaba était très bon marché, car son rapport prix / bénéfice (P / E) était un tiers de celui d’Amazon. C’était le cas même si les deux avaient des ratios prix / ventes similaires.

Eh bien, la même chose est vraie aujourd’hui. Par exemple, l’action BABA a un ratio P / E à terme (pour 2021) de 22 fois les bénéfices (année se terminant en mars) et de seulement 21 fois pour 2022, selon Seeking Alpha. Comparez cela à l’action AMZN. Son multiple P / E 2021 avant 2021 (année se terminant en décembre) est de 70 fois, et pour 2022, de 50 fois les bénéfices. Cela signifie qu’Alibaba se négocie pour moins d’un tiers du ratio boursier AMZN 2021 et 42% du ratio 2022.

De plus, Alibaba a des marges de flux de trésorerie disponibles (FCF) similaires, sinon meilleures, par rapport à Amazon. Par exemple, selon Seeking Alpha, au cours des 12 derniers mois (LTM) se terminant en décembre 2020, Alibaba a généré 27,148,02 milliards de dollars sur 98,686 milliards de dollars, soit une marge de 27,5% FCF. Mais Amazon avait 31,02 milliards de dollars de FCF sur 386,06 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une marge de 8% de FCF. En d’autres termes, Alibaba a 3,4 fois les marges FCF d’Amazon.

Ce que vaut Alibaba

La valorisation d’Alibaba est donc déséquilibrée. Certes, Alibaba opère à partir d’un État non démocratique à parti unique où les régulateurs semblent punir le fondateur de la société, Jack Ma. Théoriquement, Alibaba pourrait être à nouveau frappé par les caprices du Parti communiste chinois simplement parce qu’il veut sévir contre les milliardaires indépendants.

Le stock d’Alibaba mérite donc une remise. L’évaluation des actions doit avoir un énorme rabais car sa fortune pourrait être décimée par un gouvernement d’État à parti unique. Cela s’est produit à de nombreuses reprises dans le passé dans des pays similaires, comme la Russie. De plus, le régulateur d’État SAMR pourrait toujours revenir avec une amende beaucoup plus sévère – voire une confiscation de propriété.

Mais peut-être qu’une réduction de 66% par rapport à la valorisation est trop élevée (c.-à-d. La décote de valorisation P / E 2021). Par exemple, supposons qu’il y ait juste une réduction de 50% par rapport à la valeur P / E comparable de 2021 (pour tenir compte de la réduction de la RPC) et une réduction de 40% par rapport à l’évaluation de 2022. Cela donnerait au stock BABA un rapport P / E de 35 fois pour 2021 (c’est-à-dire 50% x 70 multiple) et un ratio de 30 fois pour 2022 (c’est-à-dire 60% x 50 fois).

Par conséquent, la valeur actualisée implicite de 2021 est de 356,65 $ (soit 10,19 $ BPA pour 2021 multiplié par 35 P / E) et 335,70 $ pour 2022 (c.-à-d. 11,19 $ BPA 2022 x 30 P / E). La moyenne de ces deux prix cibles est de 345,88 $, soit toujours 50% au-dessus du prix d’aujourd’hui (20 avril).

Ainsi, même après avoir réduit les perspectives d’Alibaba de 50% pour 2021 et 40% pour 2022 (en supposant que la répression réglementaire s’atténue d’ici là), le stock est toujours très bon marché.

Que faire avec le stock BABA

De nombreux analystes ne parviennent pas à actualiser correctement la valorisation d’Alibaba. Ils voient l’écart avec Amazon et d’autres actions technologiques occidentales et disent que ce stock vaut trois fois plus.

Le problème est que les autorités chinoises sont contrôlées par un ethos communiste, qui, au fond, est fondamentalement opposé au capitalisme. De plus, dans ce cas particulier, il ne fait aucun doute que les autorités ont poursuivi les sociétés liées de Jack Ma, y compris Ant Financial.

Personne ne sait vraiment où pourrait se terminer cet examen réglementaire. Il s’agit d’un risque énorme, volatil, incertain et potentiellement totalement destructeur pour les propriétaires d’actions BABA. Le marché n’est pas aveugle à ce risque, c’est pourquoi l’action est si bon marché. Cependant, je pense que le marché a exagéré la réduction des risques. Il semble probable maintenant que le stock augmentera en supposant que le contrôle gouvernemental soit terminé.

Cela pourrait être une course folle. Gardez à l’esprit que l’action BABA comporte d’énormes risques, malgré sa rentabilité massive. Néanmoins, à l’heure actuelle, il semble que l’action vaut environ 50% de plus, soit 345,88 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.