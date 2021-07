Action BAC : vous n’avez pas à vous soucier des bénéfices de Bank of America

Banque d’Amérique (NYSE :BAC) l’action a chuté cette semaine après que les analystes ont qualifié ses bénéfices de “mixtes”.

Les actions ont chuté d’environ 5% au cours de la semaine de négociation commençant le 12 juillet après que la banque a annoncé un bénéfice net de 9,2 milliards de dollars, 1,03 $ par action et des revenus de 21,5 milliards de dollars pour les trois mois se terminant en juin.

Les bénéfices eux-mêmes étaient plus du double de la prise de 3,5 milliards de dollars de l’année dernière et bien en avance sur les estimations des analystes. Mais les analystes ont déclaré que les revenus étaient «légers». Ils s’attendaient à 21,8 milliards de dollars. La raison du manque à gagner était les marges d’intérêt, qui n’étaient que de 1,61% contre une estimation de 1,67%. Il est difficile de gagner de l’argent en vendant de l’argent quand l’argent est si bon marché.

À quel point la performance de l’action BAC a-t-elle vraiment été mauvaise ?

J’ai mis des actions de Bank of America sur mon propre compte de retraite en août dernier. À l’époque, les actions se négociaient à 26 $/action. Après leur chute, ils ont ouvert le 16 juillet à plus de 39 $ et 72 cents/action de dividendes m’ont donné un rendement en espèces de près de 2,8%. Je n’étais pas follement enthousiaste. J’ai pris les dividendes en espèces plutôt qu’en actions. Mais mon gain global est de 51% en moins d’un an.

Jusqu’à la dernière publication des résultats, en fait, la performance de l’action Bank of America était proche de celle de JPMorgan Chase (NYSE :JPM), son plus grand rival. La meilleure performance d’une grande banque à cette époque a été obtenue par Wells Fargo (NYSE :WFC), qui est en hausse de 75 % l’an dernier.

Tant que les taux d’intérêt resteront bas, la banque d’investissement sera plus rentable que la banque commerciale. Au cours du dernier trimestre, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a fortement chuté, passant d’environ 1,75 % à 1,4 %. Acheter de l’argent directement auprès de l’Oncle Sam et le mettre au travail était la bonne opération, c’est pourquoi les actions ont continué à augmenter.

Le problème de Bank of America était sa salle des marchés, en particulier ses opérations sur obligations, où les revenus étaient en baisse de 38% par rapport au trimestre précédent. L’activité de souscription a également déçu et les commissions de banque d’investissement ont légèrement baissé.

La libération de réserves pour pertes sur prêts provenant de prêts à la consommation qui ne se sont pas mal passés a sauvé la mise. Ces chiens n’aboyaient pas. Les commissions de gestion d’actifs ont également augmenté de 27 %. Le problème, dans la mesure où il y en avait un, était que les clients avaient un super trimestre.

L’argent de Merrill

Avec les clients de la banque qui se portent bien, la star de Bank of America est Merrill Lynch, la société de gestion de fortune que Bank of America a achetée lors du krach boursier de 2008.

Merrill a connu un trimestre record, avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars, en hausse de 16 %. Lorsque l’unité de banque privée de Bank of America a été ajoutée, le chiffre d’affaires total de la gestion de patrimoine s’est élevé à 5,1 milliards de dollars. C’est encore moins d’un quart du total, cependant.

Avec les clients et leurs courtiers qui se portent si bien, garder les conseillers est un problème. Au cours du trimestre, une équipe texane gérant 1,2 milliard de dollars a rejoint une nouvelle entreprise appelée mForce Capital. Un autre groupe, gérant 842 millions de dollars, est passé à un Financière Raymond James bureau à Salt Lake City.

La réponse de Merrill est des « équipes d’expérience client » qui appellent les clients dès le départ des courtiers, offrant des exonérations de frais jusqu’à un an. Cela peut empêcher 40% des actifs de quitter le navire.

Le résultat sur BAC Stock

Vous n’achetez pas les actions d’une grande banque pour gagner beaucoup d’argent. Mon expérience avec le stock BAC a été extraordinaire.

Les actions des grandes banques sont des investissements conservateurs. Ils aident à équilibrer les paris plus risqués sur les actions technologiques volatiles. Ils ne devraient pas être les premiers titres que vous achetez. Recherchez-les une fois que vous avez un pécule que vous souhaitez protéger.

Tipranks a évalué Bank of America comme un achat modéré, avec 8 des 12 analystes estimant un gain de 18% au cours de la prochaine année. Cela semble juste. Et c’est bien. Avec une augmentation du dividende de 17 % annoncée le mois dernier, à 21 cents par action, je dors profondément la nuit.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait une position LONGUE dans BAC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.