Action BB : évitez BlackBerry jusqu’à ce que ses finances s’améliorent considérablement

BlackBerry limitée (NYSE :BB) alors que 2021 touche à sa fin, devrait mettre fin une fois pour toutes à son statut de stock mème qui l’a amené à se comporter relativement bien dans un contexte de fondamentaux médiocres. Au lieu de cela, la meilleure option pour survivre et devenir un leader dans le secteur technologique serait de trouver son fossé économique et de l’explorer autant que possible, qu’il s’agisse de la cybersécurité, de l’IoT ou des applications liées à l’industrie automobile.

En juin, mon article précédent sur Blackberry soulignait que « les actions BB semblent stagner ou empirer, pas mieux, selon les mesures financières ». Je me suis demandé pourquoi le titre avait bien performé sans aucune raison fondamentale. J’ai remis en question le plan d’affaires qui semble ambitieux, mais il n’a pas encore produit de résultats solides et je n’ai pas été impressionné par ses résultats financiers.

J’ai demandé : « Mais un examen attentif et analytique des secteurs pour lesquels l’entreprise essaie de fournir des solutions révèle quelque chose d’inquiétant : où sont l’objectif commercial et le fossé économique ? » Les choses ont-elles changé après presque six mois plus tard pour que Blackberry me fasse changer d’avis de baissier à haussier ? Je ne vous laisserai pas perplexe, la réponse courte est malheureusement non. Mes arguments sont basés sur des facteurs de risque, des performances financières et un manque de dynamisme dans la croissance des ventes.

Facteurs de risque : ce que nous dit le rapport annuel

Blackberry dans son rapport 10-K pour l’exercice 2021 cite plusieurs risques clés liés à son activité. Je ne citerai que trois de ces risques d’entreprise car ils se sont matérialisés et ont un impact fort sur la performance financière.

Le premier risque mentionné était que « la Société pourrait ne pas être en mesure d’améliorer, de développer, d’introduire ou de monétiser rapidement des produits et services pour le marché des entreprises avec des prix, des fonctionnalités et des performances compétitifs ».

Le deuxième risque était le suivant : « La Société pourrait ne pas être en mesure de maintenir ou d’élargir sa clientèle pour ses offres de logiciels et de services afin d’augmenter ses revenus ou d’atteindre une rentabilité soutenue ». Le troisième risque était « La société fait face à une concurrence intense ».

En commençant par le troisième risque, nous savons que presque toute concurrence commerciale devrait devenir féroce, car seuls les monopoles ont de grandes barrières à l’entrée qui offrent un degré considérable de sécurité vis-à-vis des concurrents. Toutes les entreprises sont confrontées à la concurrence, c’est un fait. Blackberry a fait une mention spécifique au secteur automobile en soulignant les concurrents entrant dans des regroupements d’entreprises ou des alliances qui concurrenceraient les activités de l’entreprise.

Je crois que dans l’industrie automobile Blackberry a un fossé économique qui ne peut pas encore monétiser efficacement. Dans les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2022, la société a déclaré que «BlackBerry a remporté des prix de conception avec 24 des 25 principaux constructeurs automobiles de véhicules électriques (VE) au monde. Cela a augmenté de 23 des 25 premiers au dernier trimestre après une victoire EV avec Daimler. »

Les technologies BlackBerry QNX et IVY ont de grandes attentes pour stimuler la croissance des revenus au cours des prochains trimestres et années. Le fait d’avoir des victoires en design avec 24 des 25 principaux constructeurs automobiles EN est-il un fossé économique solide pour Blackberry ?

Il semble que c’est en effet. Néanmoins, même si nous acceptons que la crise des coronavirus a causé de graves problèmes sur les chaînes d’approvisionnement et la production non seulement de véhicules électriques mais aussi de voitures conventionnelles, Blackberry devrait trouver un moyen de faire en sorte que ce fossé économique génère des revenus. Beaucoup. Les deux premiers facteurs de risque se sont avérés présents en nuisant à la croissance du chiffre d’affaires et à la rentabilité.

Problème de vente grave qui nécessite une solution rapide

La direction de Blackberry dans ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2202 était ravie que les revenus de toutes les entreprises aient dépassé les attentes. Une approche plus analytique des revenus générés au cours du premier semestre de l’exercice 2022 et de l’exercice 2021 complet raconte une autre histoire.

Blackberry a affiché une augmentation de son chiffre d’affaires d’un trimestre à l’autre au deuxième trimestre 2022 pour ses activités commerciales suivantes : la cybersécurité et les logiciels et services. Au contraire, l’IoT et les licences, et autres, ont enregistré une baisse de leurs revenus. Le chiffre d’affaires total déclaré de 175 millions de dollars était légèrement supérieur au chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2022 de 174 millions de dollars.

De plus, au cours de l’exercice 2022, Blackberry n’a pas été en mesure de déclarer des revenus trimestriels plus élevés d’une année à l’autre. Le chiffre du troisième trimestre de l’exercice 2022 à communiquer le 21 décembre peut-il être une exception ? Ce serait une tendance très positive.

Résultat final

Au deuxième trimestre 2022, Blackberry a annoncé une perte croissante d’une année sur l’autre de (144 millions de dollars) par rapport à une perte nette de (24 millions de dollars) au deuxième trimestre de 2021. L’amélioration de la marge brute dans la cybersécurité, qui est le principal moteur des revenus, est positive. , mais pas assez pour faire une différence significative. Le problème majeur est le manque de croissance des ventes.

Je continue d’affirmer qu’il vaut mieux éviter les actions BB jusqu’à ce que leurs performances financières s’améliorent considérablement. Il se pourrait bien qu’en 2022, si l’industrie automobile résout son problème mondial de pénurie de puces, Blackberry puisse augmenter ses revenus en fournissant ses technologies IVY et QNX. Le segment de la cybersécurité n’a pas encore trouvé le moyen d’ouvrir la voie à une croissance durable des ventes.

Jusqu’à ce que cela change, les actionnaires d’actions BB ont de bonnes raisons d’être sceptiques.

