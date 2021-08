Action BB: la flambée des prix laisse présager de bonnes nouvelles à l’horizon

Avec La mûre (NYSE :BB) l’action rebondissant fortement sur un volume de transactions élevé, je pense que de très bonnes nouvelles pour la société seront bientôt annoncées. L’action BE a grimpé de 5,2% le 23 août à 10,14 $, dépassant de loin les gains du S&P 500 et Nasdaq des échanges. Il est en hausse de près de 10 % aujourd’hui.

Source : Shutterstock

Pendant ce temps, BlackBerry pourrait en fait grandement profiter d’un événement qui semble être contraire à ses intérêts. De plus, une société de recherche clé est récemment devenue beaucoup moins baissière sur les actions BB. Ces facteurs pourraient continuer à pousser le titre à la hausse dans les prochains jours.

Un fort rebond de bon augure pour les actions BB

En plus des gains de l’action BB, les 8,7 millions d’actions qui ont changé de mains lundi ont représenté l’un de ses volumes les plus élevés de tous les jours de bourse depuis le 29 juillet. Les volumes de négociation ont largement dépassé aujourd’hui, atteignant plus de 23 millions au moment de la publication.

En juillet, lorsque les actions des mèmes étaient beaucoup plus fortes et que BlackBerry était un Reddit favori, les volumes de transactions de ses actions dépassaient souvent les 8 millions.

Mais pendant la majeure partie du mois d’août, alors que les investisseurs en actions mèmes se sont considérablement affaiblis, les volumes de transactions quotidiens de BlackBerry ont généralement évolué autour de 4 millions à 6 millions.

Le fort volume de transactions le 23 août et aujourd’hui est survenu alors même que les commerçants de mèmes sont restés assez faibles sur le stock; Le temps de BlackBerry sous le soleil de Reddit est déjà passé. Au lieu de cela, l’augmentation a probablement été réalisée par des investisseurs institutionnels qui ont obtenu des informations peu connues sur la société.

Je crois que ces investisseurs ont appris que BlackBerry fermerait bientôt la vente de ses brevets à un prix plus élevé que prévu. Alternativement, il peut être défini pour bénéficier des dispositions de l’un des deux principaux projets de loi examinés par le Congrès.

J’ai déjà écrit que je pense que l’entreprise canadienne va vendre un grand nombre de ses brevets à Facebook (NYSE :FB) pour plus que ce que la plupart des gens de la rue attendent. Sur la base des déclarations faites par le PDG de BlackBerry, John Chen, je m’attendais à ce que la transaction soit conclue d’ici le 31 juillet.

Cela ne s’est évidemment pas produit. Mais maintenant, en supposant que Facebook souhaite le moins de publicité possible pour l’accord, je m’attends à ce qu’il soit annoncé peu de temps avant ou après la fête du Travail (je ne serais pas non plus choqué si la transaction était divulguée le jour même de la fête du Travail.)

En ce qui concerne les projets de loi au Congrès, compte tenu des récentes attaques de cybersécurité contre les États-Unis, je pense qu’il y a 50 à 75 % de chances que le projet de loi sur les infrastructures ou le budget inclue des fonds importants pour la cybersécurité.

En tant que principal fournisseur de solutions de cybersécurité pour le gouvernement américain, BlackBerry est bien placé pour bénéficier d’une telle disposition.

Comment BlackBerry pourrait bénéficier des “mauvaises” nouvelles

Plus tôt en août, BlackBerry a révélé que des versions de son système d’exploitation QNX avaient développé une faille qui leur permettait d’être piratées. Selon Politico, la faille « a laissé deux cents millions de voitures, ainsi que des équipements hospitaliers et industriels essentiels, vulnérables aux pirates informatiques ».

Mais surtout, le problème n’affecte que les versions de QNX installées avant 2012. Par conséquent, si BlackBerry facture même 2 à 3 $ par machine pour fournir une nouvelle version de QNX, cela pourrait facilement générer une augmentation des revenus de 100 à 200 millions de dollars cette année. et encore en 2022.

Ce serait un moteur d’aiguille pour le stock BB. Les ventes de la société en 2020 se sont élevées à 1,1 milliard de dollars et son EBITDA, hors certains éléments, à 60 millions de dollars.

La situation me rappelle celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) de mettre fin à la prise en charge des anciennes versions de Microsoft Office. Le géant du logiciel avertira généralement les utilisateurs qu’une fois le support terminé, ils pourraient être vulnérables à des problèmes de sécurité s’ils continuaient à utiliser le logiciel.

Cette politique était, bien sûr, négative pour les clients de Microsoft. Mais cela a eu pour effet de booster les résultats financiers de l’entreprise car des centaines de milliers d’entreprises et de consommateurs ont acheté de nouvelles versions d’Office.

Un stock de BB boosté par une mise à niveau clé

Le 15 août, après s’être entretenu avec deux dirigeants de la filiale de BlackBerry Cylance, Canaccord Genuity, sceptique de longue date par les actions de BB, a relevé sa cote sur les actions à « conserver ». Il est important de noter que l’évaluation de la société a été l’une des notes les plus haussières que j’ai jamais vues accompagnant une note « conserver ».

Canaccord s’attend à ce que la croissance des activités de sécurité informatique de BlackBerry s’accélère, grâce à son « approche de lac de données différenciée basée sur l’IA ». La société a ajouté que la croissance de l’entreprise augmenterait encore si l’accord de brevet était conclu.

Bien que Canaccord ait averti qu’elle attendait des indications de croissance plus concrètes avant d’augmenter les actions, je pense que sa note était plutôt haussière dans l’ensemble.

La récente reprise de Blackberry au milieu d’un volume élevé, qui s’est produit lorsque la plupart des actions de mèmes sont restées relativement faibles, suggère qu’il est sur le point de divulguer un accord de brevet d’une valeur plus élevée que prévu. Pendant ce temps, la société pourrait tirer une autre aubaine de ses mises à jour QNX, et son activité de cybersécurité semble s’être considérablement améliorée.

De plus, la version bêta de l’App Store automobile avec laquelle elle se développe Amazon (NASDAQ :AMZN) devrait sortir en octobre. Compte tenu de tous ces points et de la capitalisation boursière encore faible de BlackBerry d’environ 6 milliards de dollars, l’action BB est un achat certain pour les investisseurs de croissance et de valeur.

A la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue sur BB.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.