Action BB : Pourquoi Blackberry a une chance de devenir une action de croissance

la mûre (NYSE :BB), la société de logiciels embarqués pour l’automobile, a généré un flux de trésorerie disponible (FCF) positif de 74 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 mai. Mais son premier trimestre fiscal a montré une perte de 35 millions de dollars en FCF. Cela n’a rien fait pour aider le stock BB. Il est passé d’un pic à court terme de 15,88 $ le 3 juin (avant les résultats du premier trimestre du 24 juin) à 9,56 $ le 19 août. L’action pourrait être proche d’un creux maintenant.

Source : Paul McKinnon/Shutterstock.com

Je crois toujours que, comme je l’ai écrit le 4 juin, l’action BB pourrait valoir 20,91 $ par action, en supposant que son FCF devienne positif cette année. Tous les regards seront donc tournés vers sa prochaine publication des résultats du deuxième trimestre fiscal du 22 septembre. Les investisseurs voudront voir si les revenus augmentent et si la société atteint un FCF positif.

Par exemple, le chiffre d’affaires du dernier trimestre se terminant le 31 mai a chuté de 15,5 % en glissement annuel, passant de 206 millions de dollars l’année dernière à 174 millions de dollars ce trimestre. En fait, il était également en baisse de 17,1 % par rapport au trimestre précédent.

C’est presque comme une malédiction pour un stock comme Blackberry. Les investisseurs et les analystes veulent voir une croissance positive sur une base annuelle et trimestrielle (QOQ) stable. Cela explique probablement pourquoi le titre a tellement chuté.

Où cela laisse BlackBerry

L’année dernière, BlackBerry a généré 893 millions de dollars de revenus, mais pour cet exercice se terminant en mai 2022, les analystes constatent toujours une baisse des ventes à 781,6 millions de dollars. Cependant, ils s’attendent également à une reprise d’ici mai 2023 à 954,1 millions de dollars. Mais le marché est-il prêt à attendre jusque-là ? C’est pourquoi la prochaine publication des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2022 sera si importante. Les investisseurs veulent voir si l’entreprise est de retour sur la voie de la croissance.

Si c’est le cas, la probabilité qu’il puisse produire un flux de trésorerie disponible positif pour l’année augmentera, ce qui aidera le stock BB à se redresser.

Par exemple, comme je l’ai souligné dans mon dernier article, BlackBerry a déclaré un FCF de 49 millions de dollars au quatrième trimestre. Il s’agissait d’un énorme 23,33 % de ses 210 millions de dollars de revenus au cours du trimestre. En supposant qu’elle puisse réaliser la même chose l’année prochaine, la société pourrait gagner 222,3 millions de dollars en FCF cette année-là. Cela est basé sur 23,33 % des ventes de 954,1 millions de dollars.

Cependant, pour être plus prudent, supposons qu’il ne puisse en tirer que la moitié ou une marge de 11,5 % FCF. Cela abaisse ses prévisions de FCF à 109,7 millions de dollars. De plus, sa valeur actuelle en utilisant un taux d’actualisation de 10 % et un an et demi dans le futur est de 86,68 % de ce nombre de FCF. Cela le ramène à 95,1 millions de dollars.

Quel stock BlackBerry pourrait valoir

Si nous utilisons un rendement FCF compris entre 1%, nous pouvons calculer la valeur continue de l’entreprise. Ceci est calculé en divisant les estimations de flux de trésorerie disponibles par son ratio de rendement FCF.

Par exemple, l’utilisation de 95,1 millions de dollars de prévisions FCF pour Blackberry en 2023 porte sa valeur à 9,51 milliards de dollars. C’est 55,7 % au-dessus de la valeur marchande d’aujourd’hui pour Blackberry de 6,109 milliards de dollars.

Et si nous utilisons un rendement de 1,5 % FCF, la valeur de marché cible tombe à 6,34 milliards de dollars (c’est-à-dire 95,1/0,015 = 6,34 milliards de dollars). C’est seulement 3,78% au-dessus du prix d’aujourd’hui.

Par conséquent, l’action BB a une valeur cible comprise entre 3,78% et 55,7% par rapport au prix d’aujourd’hui. La moyenne est de 29,74 %, soit environ 30 % au-dessus du prix actuel de 10,73 $. Cela met sa valeur à 13,95 $ par action (estimation arrondie à 14 $).

Que faire avec les actions BB

Les analystes ne sont pas très positifs sur les actions BB. Par exemple, sept analystes interrogés par Refinitiv (rapportés par Yahoo! Finance) ont un prix cible moyen de 8,36 $. Cela implique une baisse potentielle de 22% par rapport au prix d’aujourd’hui.

Un autre sondage de TipRanks.com indique que quatre analystes ont un prix moyen de 9,50 $ ou 11,5% inférieur au prix d’aujourd’hui. Cependant, neuf analystes de Wall Street interrogés par Seeking Alpha ont un objectif moyen de 8,19 $, soit 23,7% de moins qu’aujourd’hui.

La moyenne de ces trois sondages est donc de 8,68 $, soit 19 % de moins. Je ne serais pas trop dérangé par cela cependant. Les analystes ont tendance à relever leurs objectifs de cours après que le titre ait déjà augmenté.

Les investisseurs entreprenants qui sont prêts à anticiper des résultats plus positifs pour l’année se terminant en mai 2023 (et probablement avant cela) pourraient voir l’action grimper de 30% à 13,95 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.