Action BIIB : Aduhelm en fait-il le prochain Dendreon ?

Il y a dix ans, après être revenu à la finance après avoir passé 30 ans à couvrir l’informatique, je me suis disputé au sujet d’une entreprise appelée Dendreon. Vous verrez pourquoi ces pensées persistantes me relient au stock BIIB ci-dessous.

Dendreon avait lancé un traitement contre le cancer de la prostate appelé Provenge. C’est une immunothérapie, liée à l’ADN spécifique du patient. C’était terriblement cher. Mais les données ont indiqué qu’il prolongeait la vie de quelques mois seulement. Comment pourrions-nous nous attendre à ce que Medicare paie ce genre de coût pour ce genre de prestation, ai-je demandé ? Vous ne pouvez pas avoir un tirage illimité à partir d’un pool de fonds limité.

Cela m’est revenu en courant récemment après Biogène (NASDAQ :BIIB) a obtenu l’approbation d’Aduhelm. C’est un médicament contre la maladie d’Alzheimer pour lequel la Food and Drug Administration (FDA) a donné son approbation accélérée en juin. La nouvelle a fait grimper les actions de la BIIB de 50% en une journée et elle a conservé la moitié de ses gains.

Mais la question doit être posée.

Est-ce le prochain Dendreon ?

Biogen n’est pas la start-up qu’était Dendreon. Il a plus de 40 ans, avec un chiffre d’affaires 2020 de plus de 13 milliards de dollars. Il vend des médicaments pour la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires de l’intestin et la leucémie. Aduhelm est son premier médicament contre la maladie d’Alzheimer.

Comme le note la FDA, Aduhelm est destiné à réduire les plaques bêta-amyloïdes qui sont une caractéristique de la maladie. Mais comme l’a déclaré une étude récente de l’Université de Cincinnati, les plaques, identifiées pour la première fois par Alois Alzheimer il y a un siècle, pourraient ne pas être à l’origine de la maladie. Au lieu de cela, il peut s’agir d’une baisse des peptides bêta-amyloïdes solubles, qui peuvent accompagner les plaques, ce qui crée ce que l’on appelle souvent «le long adieu».

Ce qui met les gens en colère, comme ce fut le cas avec Dendreon, c’est le prix de l’action BIIB mis sur Aduhelm, 56 000 $/an. Si Aduhelm guérissait d’Alzheimer, je le paierais. Mais, encore une fois comme avec Dendreon, ce n’est pas le cas. Et si seulement 500 000 personnes prenaient Aduhelm, une petite fraction des 6 millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, cela coûterait 29 milliards de dollars par an. Medicare, le programme qui paierait probablement la plus grande partie de cela, a dépensé 37 milliards de dollars pour tous les médicaments en 2019.

Pourquoi ce prix ?

Le PDG de Biogen, Michel Vounatsos, affirme que le prix “reflète la valeur globale que ce traitement apporte aux patients, aux soignants et à la société – et qui permettra une innovation continue”.

C’est charabia. Cela fait partie d’une nouvelle tendance parmi les sociétés pharmaceutiques haut de gamme, à tarifer en fonction non pas de leurs coûts de développement ou de fabrication, mais de la valeur perçue de la vie des patients. C’est du chantage.

J’ai un chien dans ce combat. Ma mère est décédée de démence en 2016. C’est une terrible voie à suivre. Un remède serait un grand miracle.

Selon la loi, Medicare doit payer les médicaments, lorsqu’ils sont approuvés, pour les patients spécifiques couverts par l’approbation. Cette loi s’étend également aux assureurs. Mais la tarification d’Aduhelm, et ce qui peut être une efficacité limitée, génère un recul.

Il existe également d’autres sociétés pharmaceutiques qui cherchent à tirer profit du processus d’approbation d’Aduhelm, dans lequel un comité scientifique a été annulé par les commissaires. Eli Lilly (NYSE :LLY) possède également un anticorps monoclonal contre la maladie d’Alzheimer. De même Prothéna (NASDAQ :PRTA), qui a également un accord de 2 milliards de dollars avec Bristol Myers Squibb (NYSE :BMJ) pour un autre candidat Alzheimer.

The Bottom Line sur les actions BIIB

Le différend ici ne concerne pas tant l’efficacité d’Aduhelm que la stratégie de tarification de Biogen, qui pourrait mettre en faillite Medicare et tous les assureurs.

C’est cette stratégie, mise en place il y a une décennie par Dendreon, qui devrait hanter à la fois le gouvernement et les investisseurs en biotechnologie.

L’action BIIB ne va pas gagner. Si je jouais court, je le ferais court. Il va y avoir beaucoup de concurrence pour Aduhelm. Le gouvernement trouvera un moyen de contourner sa stratégie de prix parce qu’il le doit. Cela va jeter un voile sur Biogen et l’industrie.

Et Dendreon ? Une fois valant des milliards, Dendreon a déposé son bilan en 2014 . Il est récemment réapparu en tant que sous-traitant.

