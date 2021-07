Action BIIB : l’actualité de l’interdiction des médicaments qui fait trébucher Biogen aujourd’hui

Jadon Sancho semble destiné à porter le maillot n°7 à Manchester United, mais seulement si Edinson Cavani le lui permet. L’ailier du Borussia Dortmund et de l’Angleterre est sur le point de sceller un transfert de 73 millions de livres sterling à Old Trafford après avoir terminé son examen médical. . Sancho et le maillot […] More