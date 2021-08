Action BILL : 2 raisons pour lesquelles les investisseurs de Bill.com se sentent haussiers vendredi

in

La saison des bénéfices a atteint son apogée, offrant une grande volatilité dont les traders peuvent profiter. Aujourd’hui, l’une des actions qui reste au centre des préoccupations de nombreux investisseurs est Bill.com (NYSE :FACTURE). En effet, l’action BILL a enregistré des gains de plus de 27% au moment de la rédaction sur un volume très important. Environ 8,2 millions d’actions ont été échangées, par rapport à un volume quotidien moyen d’environ 1 million d’actions.

Source : Shutterstock

Le mouvement d’aujourd’hui semble être le résultat d’un point culminant de facteurs. En tant que société de logiciels basés sur le cloud, Bill.com a certainement sa juste part de catalyseurs. En effet, du seul point de vue du modèle économique, les investisseurs ont de bonnes raisons de s’en tenir à cette entreprise. Son accent sur la fourniture de solutions basées sur l’IA pour les clients à la recherche de solutions de comptes fournisseurs et de comptes clients mérite d’être examiné.

Cependant, aujourd’hui, deux catalyseurs clés semblent se matérialiser pour Bill.com. Plongeons dans ce que c’est.

Pourquoi BILL Stock décolle aujourd’hui

La première et la plus pertinente des raisons de l’augmentation rapide des actions BILL aujourd’hui est le rapport sur les bénéfices de la société publié hier.

Bill.com a publié ses résultats fiscaux du quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes sur la ligne du haut. Le chiffre d’affaires a augmenté de 86 % en glissement annuel pour atteindre 78 millions de dollars au cours du dernier trimestre. Cette décision était beaucoup plus importante que ce que les analystes attendaient – ​​environ 62 millions de dollars. En conséquence, l’histoire de la croissance du chiffre d’affaires avec ce titre reste forte aujourd’hui. Les investisseurs en croissance à long terme semblent apprécier les perspectives de croissance de Bill.com et tablent sur une croissance plus rapide que prévu à long terme.

Cela dit, en fin de compte, Bill.com a sous-performé les attentes. La société a enregistré une perte de 48 cents par action, contre 13 cents par action il y a un an. Ajustée des éléments ponctuels, cette perte s’établit tout de même à 7 cents par action, ce qui est supérieur aux attentes. Cependant, les investisseurs semblent ne se soucier que des chiffres les plus importants en ce qui concerne Bill.com et réagissent en conséquence.

De plus, il fournit aujourd’hui un catalyseur de stimulation du marché, qui a fait grimper les actions de la plupart des actions de croissance. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a prononcé aujourd’hui son discours très attendu à Jackson Hole. Ce discours a été largement considéré comme accommodant par les investisseurs, augmentant les valorisations de nombreuses actions à prix élevé.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.