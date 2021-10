Action BMRA : la grosse affaire Walmart qui fait sourire les investisseurs de Biomerica aujourd’hui

Bio-Amérique (NASDAQ :BMRA) l’action est en hausse vendredi grâce à un nouvel accord avec Walmart (NYSE :WMT) concernant son produit EZ Detect.

Un communiqué de presse de Biomerica révèle que son test de dépistage de la maladie du côlon EZ Detect sera disponible à l’achat chez Walmart. Il s’agit d’un test à domicile qui permet aux utilisateurs de détecter le sang caché dans leurs selles. Cela peut être un signe précoce de maladies colorectales telles que les cancers du côlon et du rectum.

Cela vaut la peine de noter que le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis. On estime que 147 950 personnes en ont été diagnostiquées en 2020 et qu’environ 53 200 en mourraient.

Le premier envoi d’EZ Detect a été envoyé à Walmart. Les deux sociétés sont encore en train de finaliser les dernières parties de l’accord afin qu’elles puissent apparaître dans les rayons des magasins. Pour accompagner cela, Biomerica travaille à la sortie du produit en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.

Zack Irani, PDG de Biomerica, a déclaré ceci dans le communiqué de presse augmentant le stock de BMRA aujourd’hui.

« Avec la pandémie actuelle de COVID-19, les consommateurs sont devenus beaucoup plus conscients des tests de diagnostic à domicile et sont plus à l’aise pour effectuer ces tests. Pour cette raison, de nombreux détaillants mondiaux se concentrent davantage sur la vente de solutions de santé à domicile. Cette tendance croissante présente de nombreuses opportunités pour notre test de maladie colorectale EZ Detect™, notre produit d’auto-examen des seins Aware™ et d’autres produits que nous fabriquons pour une utilisation à domicile.

L’action BMRA était en hausse de 26,7% vendredi matin.

