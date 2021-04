Action BNGO: le récent recul de Bionano est une opportunité d’achat

Actions de la société des sciences de la vie Génomique Bionano (NASDAQ:BNGO) ont chuté de plus de 20% au cours du mois dernier. L’évolution est déconcertante, compte tenu de la façon dont elle a redressé quatre trimestres consécutifs de baisse des revenus avec ses derniers résultats de bénéfices. Quoi qu’il en soit, le retrait présente une excellente opportunité d’acheter des actions de BNGO à rabais.

Pour rappel, Bionano est une société de sciences de la vie qui fournit des instruments pour l’analyse du génome. Son produit phare s’appelle Saphyr, une plateforme qui accélère la découverte de nouveaux diagnostics et cibles thérapeutiques. Par conséquent, il rationalise les voies de découverte pour les changements chromosomiques. L’entreprise propose quatre produits principaux: des solutions de données, des kits de préparation, Saphyr et Irys.

Plus tôt cette année, la présentation aux investisseurs de la société a déclaré que son opportunité de marché s’élevait à plus de 3,25 milliards de dollars. Il prévoit d’atteindre une distribution annuelle d’environ 10 000 systèmes Saphyr.

De plus, les actions de BNGO se négocient à une forte décote par rapport aux estimations de prix moyens des analystes. Par conséquent, l’occasion est mûre de récupérer le stock pour des gains futurs.

Résultats stellaires du quatrième trimestre

Bionano a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre, dans lesquels il a affiché une augmentation massive de 43% de ses revenus d’une année à l’autre, à 4 millions de dollars. En outre, il a également dépassé les estimations de revenus consensuelles de 3,5 millions de dollars. Les revenus des produits ont augmenté de 4% à 2,7 millions de dollars, et les revenus des services ont augmenté considérablement pour atteindre 1,1 million de dollars. Cependant, la croissance des revenus n’a pas suffi à générer des bénéfices, car elle a enregistré une perte importante de 11,7 millions de dollars. La perte nette a dépassé les estimations des analystes de 7,9 millions de dollars. Les dépenses trimestrielles ont augmenté de 38,2% d’une année à l’autre pour s’établir à 12,3 millions de dollars, principalement en raison des dépenses salariales.

La plus grande partie de la croissance des revenus de la société est attribuable à l’ajout du fournisseur de services de diagnostic Lineagen. L’opération a été conclue en août de l’année dernière et a largement contribué à sa performance financière au quatrième trimestre. Cependant, cela a également augmenté considérablement les dépenses salariales de l’entreprise. Au total, 49 nouveaux membres du personnel ont été ajoutés l’année dernière, dont la plupart venaient de Lineagen. De plus, Bionano a augmenté l’utilisation de son système de diagnostic Saphyr au cours du trimestre. Sa base installée est passée à 97, en hausse de 24 par rapport à 2019.

L’élément peut-être le plus encourageant de ses états financiers est sa solide position de bilan. Il a terminé l’année 2020 avec 38,4 millions de dollars en trésorerie et équivalents, contre 17,3 millions de dollars en 2019. De plus, il a levé 335 millions de dollars supplémentaires grâce à deux offres publiques d’achat souscrites et à l’utilisation de ses installations de guichet automatique et de bons de souscription de 40 millions de dollars. Par conséquent, selon les mots du directeur financier Chris Stewart, «Alors que nous commençons 2021, le bilan de Bionano est dans sa position la plus solide de tous les temps.»

L’avenir

Jusqu’à présent, Saphyr s’est montré très prometteur en augmentant les débits, en offrant une facilité d’utilisation et en faisant baisser le prix par échantillon. Plusieurs études ont été publiées au troisième trimestre de l’année dernière, comparant le système à différentes méthodes cytogénétiques. Les résultats ont montré que Saphyr a une efficacité similaire en moins de temps et à moindre coût. De plus, des études récentes font allusion à l’efficacité de la plateforme dans des domaines tels que le coronavirus et l’oncologie.

Il y a beaucoup de choses dans l’assiette de Bionano cette année, ce qui solidifiera son étui. Il espère obtenir l’accréditation pour ses tests de laboratoire basés sur Saphyr pour la leucémie lymphoïde aiguë et la dystrophie musculaire facioscapulohumérale pour certains marchés européens. En outre, il prévoit d’étendre ses dosages pédiatriques au troisième trimestre de cette année.

En outre, il prévoit également de valider trois nouveaux tests développés en laboratoire avec des codes de facturation au quatrième trimestre. Par conséquent, si tout est conforme, il devrait avoir une base installée beaucoup plus grande d’ici la conclusion de cette année.

Conclusion sur les actions de BNGO

L’action BNGO a été sur une séquence négative ces derniers temps sans raison particulière. Il progresse bien dans la commercialisation et l’expansion de son système Saphyr, qui semble de plus en plus prometteur. Et son bilan est le plus solide qu’il ait jamais été.

En fait, je pense que le recul est une excellente opportunité d’investir dans le titre, ce qui pourrait s’avérer un perturbateur dans le secteur des sciences de la vie.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des stocks technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université Oxford Brookes.