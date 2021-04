Action Bronson a perdu 130 livres pendant la pandémie

.

Le rappeur Action Bronson a déclaré à Joe Rogan que sa perte de poids de 130 livres «lui avait coûté cher». L’homme de 37 ans a déclaré à Rogan: “S’il ne l’avait pas fait, il aurait pu se retrouver dans la tombe.” Bronson, qui est également chef, auteur de livres de cuisine et animateur de deux émissions de télévision, The Untitled Action Bronson Show et F ***, That’s Delicious, à Viceland, est apparu sur le podcast The Joe Rogan Experience le 20 avril 2021.

Bronson a déclaré: «J’ai été gros toute ma vie. Je pense depuis longtemps à maigrir. Probablement 30 ans ». Bronson a déclaré qu’il avait commencé à perdre du poids en mars 2020, juste au moment où la pandémie de COVID-19 a commencé. Sa perte de poids s’est également produite juste après la naissance de son troisième enfant. Bronson a pesé près de 400 livres dans sa vie, selon Men’s Health.

Bronson a dit à Rogan qu’il était un «sacré ballon rond. J’étais une putain de boulette de viande. ” Rogan a déclaré que Bronson et lui avaient travaillé ensemble au gymnase Onnit à Austin avant de filmer l’épisode du podcast.

Bronson a dit à Rogan qu’elle avait commencé à perdre du poids à cause de son chien

Une vidéo liée à ceci est la façon dont ce rappeur a perdu 130 livres et c’est ainsi qu’il a dit à Joe Rogan: 2021-04-21T19: 25: 38-04: 00

Bronson a dit à Rogan que lorsque son chien allait voler avec lui lors d’un voyage l’année dernière, ils les ont fait monter sur la balance pour vérifier le poids des deux. “Ils m’ont dit que j’étais en surpoids”

Bronson a dit à Rogan: “J’avais honte.” Rogan a ajouté: «Il est regrettable que vous deviez faire en sorte que les gens se sentent mal pour commencer à les faire changer. Mais parfois, que ce soit parce qu’une personne vous fait ça ou parce que vous vous regardez dans le miroir et que vous vous sentez mal, ce sentiment n’est que réalité. Voilà ce qu’est ce sentiment. Vous ne pouvez pas embarrasser une personne maigre. Cela ne signifie quelque chose que quand c’est réel. “

Rogan a déclaré: «Le surpoids est quelque chose de difficile à contrôler. Il est difficile de récupérer et c’est ce qui m’impressionne le plus chez vous ».

Bronson a dit à Rogan que sa femme l’avait embarrassé après la naissance de leur fils et a dit: “Qu’est-ce que tu fais?”

Une vidéo liée à ceci est la façon dont ce rappeur a perdu 130 livres et c’est ainsi qu’il a dit à Joe Rogan: 2021-04-21T19: 25: 38-04: 00

Bronson a déclaré: «J’ai commencé à perdre du poids seul à la maison, littéralement pendant la pandémie. Manger différemment. Ma femme m’embarrassait. Parce que nous avons un nouveau fils. Elle a dit: ‘Qu’est-ce que tu fous? Vous devez prendre soin de vous pour être avec nous. Ses mots m’ont frappé durement. “

Bronson a ajouté: «Et pas seulement cela, j’aime la vie, mais je vais si vite depuis 10 ans que je ne l’ai pas vraiment apprécié. Donc cet arrêt forcé m’a permis de vraiment réévaluer mon bonheur. J’ai tout récupéré. Pour retrouver ma santé, j’ai dû perdre du poids. Je ne voulais pas de chirurgies. Je suis un travailleur, j’aime le travail acharné ».

Rogan s’est récemment entretenu avec la comédienne Lara Beitz, qui a également perdu beaucoup de poids pendant la pandémie de coronavirus. Beitz a déclaré à Rogan lors d’un épisode d’avril 2021 du podcast JRE: «Je me sens tellement mieux, j’ai mal au dos depuis que je suis adolescent. J’avais des douleurs articulaires et je pensais que j’allais en avoir toute ma vie parce que je ne pensais pas que c’était assez lourd pour affecter mes articulations. Et cette douleur est partie ».

Beitz a dit à Rogan qu’elle avait perdu 40 livres. Elle a déclaré: «J’ai arrêté de manger de la farine et du sucre, dont j’ai entendu dire qu’ils sont également inflammatoires, c’est pourquoi. Je me sens bien.”

LIRE LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM