Action Bronson fait appel à l’aide de CC Sabathia dans son parcours de perte de poids ⋆ .

La star de « White Bronco », qui s’est lancée dans un programme strict de remise en forme et de régime alimentaire au début de la pandémie de coronavirus l’année dernière, révèle qu’il faisait les entraînements de l’athlète dans la « chambre de torture ».

Rappeur Action Bronson s’entraîne tôt le matin dans une chambre de torture avec une star du baseball CC Sabathia pour rester motivé dans son parcours continu de perte de poids.

La star de «White Bronco», qui a jadis fait pencher la balance à près de 400 livres (181,4 kilogrammes), s’est lancée dans un programme strict de remise en forme et de régime alimentaire au début de la pandémie de coronavirus l’année dernière (2020), et a depuis chuté de plus de 130 livres (59 kilogrammes).

Il doit une partie de son succès à l’ancien lanceur des Yankees de New York, Sabathia, qui a gardé Bronson sur ses orteils au gymnase Impact Zone du New Jersey, que Bronson appelle leur «chambre de torture», alors qu’ils endurent des routines d’exercices meurtriers avec l’entraîneur Dave Paladino. .

«J’aime faire le travail avant que tout le monde ne se réveille», partage Bronson dans le dernier épisode de son émission de cuisine et de style de vie en ligne, «F ** k That’s Delicious». «À 6 heures du matin, nous sommes déjà dans la salle de sport, prêts à y aller, à faire de notre mieux.»

L’émission présente les deux amis qui transpirent, et Sabathia, qui a également subi sa propre transformation corporelle, révèle que c’est lui qui a invité Bronson à Impact Zone après avoir vu à quel point il était dévoué à façonner et à remettre sa santé sur les rails. .

« Je l’ai vu, il perdait du poids, et je me suis dit: ‘Yo, j’ai eu le gymnase pour toi’, parce que nous en avions parlé », raconte le sportif à la retraite dans l’émission. »

Et dans un nouveau profil sur la star du hip-hop dans le New York Times, Sabathia a expliqué que leurs routines d’exercice sont plus difficiles qu’elles ne les font paraître: «Les gens viennent s’entraîner avec nous, ils nous voient sur Instagram et c’est comme, deux gros gars , à droite? Moi et Action – « Hé, je pense que je peux faire cet entraînement, facile. » [But] ils ne peuvent pas pendre.

