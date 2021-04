Action Bronson pose une question simple sur les NFT: “Qu’est-ce que cela signifie?”

Le rappeur et chef de classe mondiale Action Bronson a juste une question sur les NFT: qu’est-ce que c’est que ce f-k?

Pour ceux qui sont déconcertés par l’engouement actuel pour la NFT, vous n’êtes pas seuls. Maintenant, le rappeur Action Bronson est le dernier à admettre qu’il n’a aucune idée de ce que cela signifie. Dans un épisode récent de The Joe Rogan Experience, Rogan a carrément demandé: «Quelqu’un peut-il m’expliquer les NFT?»

Bronson a rapidement exprimé ses frustrations en essayant de comprendre le «jeton non fongible»: «45 personnes ont essayé de me l’expliquer», a raconté Branson. «Je n’ai aucune idée de ce que vous dites. Qu’est-ce que ça veut dire?”

“Nous devons obtenir ce type Beeple, ce mec a gagné 69 millions de dollars avec un NFT”, a suggéré Rogan, faisant référence à l’artiste qui a vendu l’œuvre d’art et le jeton d’accompagnement pour Everydays: The First 5,000 Days pour un montant de 69,3 millions de dollars à un prix incroyable. Vente aux enchères de Christie’s le mois dernier.

«Et je suis f-roi en train de rire,» rétorqua Bronson.

«Je ne comprends pas. Est ce que tu comprends ça?” Rogan a demandé à son acolyte, Jamie Vernon.

Jamie a offert une tentative de réponse «oui et non», avant de révéler qu’il avait vendu une paire de tweets pour plus de 5 000 $ chacun. Il a également noté que l’un de ses tweets avait reçu une offre de plus d’un million de dollars, bien que Vernon soupçonnait que l’offre provenait de quelqu’un qui venait d’acheter le tweet pour faire grimper le prix.

«Je pense que c’est la personne qui me les a achetés pour essayer d’attirer l’attention, mais ensuite il y a eu une offre [on one of the tweets] pour plus d’un million de dollars », a poursuivi Vernon.

Ça a du sens? «Que se passe-t-il f-k? Qu’est-ce que ça veut dire!?” Bronson continua. «Je f-kin ‘perdre la tête quand j’entends ça, c’est comme quoi? J’ai tellement de choses qui pourraient être ça, qu’est-ce que tu veux? Qu’est-ce que tu veux de moi, prends-le! Que veulent-ils? J’ai 75 choses différentes que j’ai ici au téléphone, pouvez-vous me montrer de quoi il s’agit? »

«Je pense que c’est plus une preuve que la simulation est réelle. Nous sommes dans une simulation », intervint Rogan.

«Mais pourquoi certaines personnes l’obtiennent-elles et moi non? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Bronson continua.

“Je pense que personne ne comprend, je pense qu’ils le simulent”, a déclaré Rogan. «Je pense que c’est comme la physique quantique. C’est comme quoi [theoretical physicist] Richard Feynman dit que si vous pensez comprendre la physique quantique, vous ne la comprenez pas.

L’aveu franc est sans aucun doute partagé par d’autres.

SNL a récemment critiqué l’engouement pour le NFT et la confusion qui l’entoure, et ils ne sont pas les seuls. Au milieu de la confusion, il y a de sérieuses inquiétudes selon lesquelles les NFT sont une belle arnaque moderne et la dernière explosion de la blockchain qui éclatera inévitablement. Déjà, l’étonnante vente NFT de Beeple aurait été compromise, et de sérieuses questions entourent la capacité de protéger un actif numérique qui – par sa nature même – peut être dupliqué à l’infini.

Pourtant, de nombreux artistes et entreprises de l’industrie de la musique et au-delà gagnent (ou espèrent du moins le faire). Cela comprend une gamme de ventes ponctuelles de NFT et l’émergence de marchés NFT, avec des encaissements de plusieurs millions de dollars du jour au lendemain impossibles à ignorer.