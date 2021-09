Action BTCM: Pourquoi les investisseurs de détail misent gros sur l’exploitation minière BIT jeudi

Aujourd’hui, l’attention des investisseurs se porte à nouveau sur un groupe d’actions plutôt intrigant. Parmi les actions à privilégier pour les investisseurs, citons Extraction de bits (NYSE :BTCM). Aujourd’hui, l’action BTCM est en hausse de plus de 25% sur un volume quotidien qui approche 10 fois la moyenne.

Ce mouvement n’est pas forcément hors du commun pour Bitcoin (CCC :BTC-USD) sociétés minières. En tant que principal mineur de crypto, Bit Mining a gagné en popularité alors que des pioches et des pelles jouent sur le secteur de la crypto. En effet, cette entreprise a fait des progrès significatifs dans ses plans de croissance. En conséquence, ceux qui recherchent des actions fortement endettées par rapport aux prix de la cryptographie se tournent vers les actions BTCM depuis un certain temps.

Bit Mining s’est concentré sur l’augmentation du nombre de ses plates-formes ces derniers mois. Plus de plates-formes minières signifient plus de revenus potentiels et un potentiel de gains énorme pour ceux qui pensent que les prix de la cryptographie se dirigent vers la lune. L’achat par la société en juillet de 2 500 nouvelles machines minières pour environ 6,6 millions de dollars était alors une grosse affaire. Compte tenu de la hausse des prix de la crypto au cours du mois dernier, les investisseurs sont de plus en plus enthousiasmés par les perspectives de cette entreprise.

Cependant, il existe un autre catalyseur qui alimente l’action BTCM aujourd’hui. Plongeons dans ce que les investisseurs particuliers regardent en ce moment.

Les actions de la BTCM en hausse suite à la spéculation sur le short Squeeze

En tant que mineur de crypto, Bit Mining a sa juste part d’opposants. En effet, cette action se trouve être l’une des plus courtes du marché en ce moment. Et selon Will Meade, le gourou du commerce des médias sociaux, Bit Mining pourrait être dû à un énorme rallye à court terme.

$BTCM long

Les pièces de Bitcoin sont chaudes et $ BTCM est l’action la plus chère à emprunter (c’est-à-dire à découvert) à 110% de frais et Fidelity, le plus grand gestionnaire d’actifs/courtier, n’a aucune action disponible à la vente. C’est haussier pic.twitter.com/lodBDbviD9 – Will Meade (@realwillmeade) 2 septembre 2021

Pourquoi?

Eh bien, Bit Mining est l’une des actions les plus chères à emprunter en ce moment. Les frais d’emprunt sont l’un des facteurs les plus surveillés parmi les investisseurs pariant sur les short squeezes. Plus une action est chère ou difficile à emprunter, plus il est probable que les vendeurs à découvert ne pourront pas conserver leurs positions pendant une période prolongée. Si l’action commence à grimper de manière significative, un resserrement devient beaucoup plus probable pour ceux qui empruntent à des taux astronomiques.

Selon Meade, les actions BTCM obligent actuellement les vendeurs à découvert à payer des frais d’emprunt d’environ 110%. C’est près de 10 % par mois pour vendre cette action à découvert, ce qui implique une sérieuse conviction nécessaire pour vendre cette action à découvert.

En conséquence, les investisseurs de détail semblent être enhardis. Reste à savoir s’il s’agit d’un resserrement en cours ou simplement d’un mouvement de prix à court terme. Cependant, l’action BTCM sera intrigante à surveiller dans les prochains jours.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.