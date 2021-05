Action BYND : Beyond est suracheté et surévalué après les bénéfices

Actions de Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND) continuent à augmenter. L’action BYND a maintenant augmenté de plus de 40 % depuis le récent creux de près de 100 $ il y a quelques semaines seulement. Ceci en dépit du fait que la société a encore une fois manqué gravement ses bénéfices.

Le mouvement massif vers le haut a été alimenté par la horde r/WallStreetBets Reddit jetant le stock BYND dans la mêlée du stock meme short-squeeze. Il rejoint les goûts de GameStop (NYSE :GME), Divertissement AMC (NYSE :AMC) et d’autres qui sont ciblés par la foule.

Il est toujours difficile de prédire exactement à quelle hauteur la compression prendra les actions qui seront comprimées. Il n’est cependant pas difficile de prédire que la frénésie finira par s’éteindre. Cherchez à prendre une position courte prudente dans les actions BYND alors que le rallye brûlant s’estompe enfin.

L’action BYND reste stable sur les gains manqués

La société a déclaré des bénéfices le 6 mai et a manqué à la fois les résultats supérieurs et inférieurs. Le bénéfice par action était une perte de 42 cents, bien en deçà des attentes des analystes pour une perte de seulement 19 cents par action. Les revenus de 108,2 millions de dollars ont également été inférieurs au consensus de 113,7 millions de dollars.

Le titre a fortement chuté dans les jours qui ont suivi l’annonce, mais s’est ensuite ressaisi. L’action BYND est désormais en hausse de 20% depuis la publication des chiffres décevants des bénéfices.

Beyond Meat a maintenant largement manqué ses bénéfices au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Pourtant, le stock de BYND est stable dans ce même laps de temps. La combinaison de bénéfices inférieurs aux attentes avec un cours de l’action stable signifie nécessairement que le multiple cours/bénéfice a augmenté, rendant BYND comparativement beaucoup plus cher.

Les revenus ont également accusé un retard considérable. Le rapport prix/ventes actuel approche un incroyable 22x.

La prise technique montre une grande prime

Beyond Meat devient très suracheté sur le plan technique. Le RSI de neuf jours plane dans la zone des 80. MACD est au-dessus de 4 et à un extrême aussi. L’action BYND se négocie à une prime importante par rapport à la moyenne mobile de 20 jours.



Les deux dernières fois, ces trois indicateurs alignés de manière similaire ont marqué des sommets importants à moyen terme dans BYND. Il existe une résistance majeure au niveau de 142 $ (les actions ont clôturé à 145,42 $ vendredi) et une résistance supplémentaire à 160 $.

L’action BYND a récemment reçu deux mises à jour d’analystes. Recherche CFRA a augmenté les actions le 7 mai à un achat d’une cale avec un objectif de cours de 140 $. Bernstein a surperformé par rapport à la sous-performance le 24 mai et a fixé un objectif de cours de 130 $ sur les actions par rapport à l’objectif précédent de 101 $.

Il est intéressant de noter que l’action BYND a déjà dépassé ces deux objectifs de prix en quelques jours de bourse jusqu’à la fin mai. Cela met en évidence à quel point ce rallye est devenu brûlant.

La vente à découvert d’actions BYND est à la fois dangereuse du point de vue du risque et coûteuse du point de vue de la marge. Le rallye de 36,4% au cours des cinq derniers jours de bourse montre à quel point c’est dangereux. La vente à découvert de seulement 100 actions nécessiterait plus de 7 000 $ en utilisant la marge complète.

Heureusement, le marché des options offre une solution moins coûteuse et définie en fonction du risque pour prendre une position courte via un spread d’achat baissier hors de la monnaie.

Comment l’échanger

Vendez le spread d’achat BYND de juillet 165 $ / 170 $ pour un crédit net de 1,25 $.

Le gain potentiel maximum sur le commerce est de 125 $ par spread. Le risque maximum possible est de 375 $ par écart. Le rendement du risque est de 33 %. La courte grève de 165 $ offre un coussin haussier de 22,39 $ (13,46 %) au cours de clôture de 145,42 $ de vendredi de l’action BYND. Il est également positionné au-dessus du niveau de résistance secondaire de 160 $ ​​pour Beyond Meat.

L’utilisation de l’expiration de juillet laisse suffisamment de temps pour que la manie s’atténue. L’écart de risque défini offre également la capacité de résister à la poursuite de la hausse initiale du titre.

A la date de publication, Tim Biggam ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Toute personne intéressée à en savoir plus sur les stratégies basées sur les options ou pour une newsletter hebdomadaire sur les options et la volatilité peut visiter le site Web de la newsletter sur les options et la volatilité.