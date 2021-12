Action BZFD : Buzzfeed atterrit sur le NASDAQ avec un bruit sourd

Le lendemain Buzzfeed (NASDAQ :BZFD) est devenue publique, le New York Times a publié sa nécrologie : « BuzzFeed était autrefois à l’avant-garde des sociétés de médias numériques », a commencé l’histoire.

Source : 1000Photographie / Shutterstock.com

Notez l’utilisation du passé. Buzzfeed, qui n’a pas de murs payants pour limiter la portée, a chuté de 11% lors de son premier jour de négociation et a levé moins d’argent que prévu. Le 9 décembre, l’action BZFD se battait pour détenir 7,50 $ par action. Yahoo Finance a coté la capitalisation boursière de BZFD à 175 millions de dollars.

OMG! MDR!

Buzzfeed avait initialement été évalué à 1,5 milliard de dollars par son sponsor SPAC, 890 5e Avenue Partenaires. L’objectif était de récolter 250 millions de dollars. Cela permettrait de financer les acquisitions et les coûts d’exploitation. Buzzfeed a acheté Complex Networks et The Huffington Post avant l’offre publique et prévoit d’en acheter plus. Mais la plupart des investisseurs privés ont choisi d’encaisser au lieu de participer à l’introduction en bourse.

Cela a fait chuter l’augmentation de capital à seulement 16 millions de dollars. Buzzfeed a ensuite levé 150 millions de dollars en vendant des obligations convertibles. Le journalisme est en train de mourir depuis que le Web a été créé. Des centaines de journaux locaux ont été publiés ces dernières années. À une époque, Buzzfeed était considéré comme un site de remplacement, un site jeune pour les personnes qui se soucient plus de Jennifer Aniston que d’Elizabeth Warren.

Mais la déclaration S-4 de Buzzfeed, qui accompagnait le processus deSPAC, a montré qu’elle avait perdu plus d’un milliard de dollars au cours des trois premiers mois de 2021. Le flux de trésorerie d’exploitation était négatif de 1,3 milliard de dollars. La seule année où Buzzfeed a montré des bénéfices était 2020, 11 millions de dollars sur des revenus de 321 millions de dollars. Même cette année-là, Complex Networks a perdu 7 millions de dollars. La société prévoit un chiffre d’affaires de 521 millions de dollars en 2021.

« La grande chose dont les médias numériques ont besoin pour la consolidation est une entreprise publique solide et nous voulions être les premiers », a déclaré le PDG Jonah Peretti à Bloomberg. Il n’en a toujours pas.

D’autres éditeurs numériques ont applaudi le début difficile de Buzzfeed pour justifier leurs propres paywalls. Ceux-ci limitent leur audience mais collectent des fonds. La société Times vaut maintenant 7,5 milliards de dollars alors que Bloomberg est financé par son logiciel de terminal financier.

Le problème

Le problème pour Buzzfeed est le même que celui rencontré par toutes les autres sociétés de contenu en ligne. Les réseaux publicitaires de Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), Méta-plateformes (NASDAQ :FB) et Amazon.fr (NASDAQ :AMZN) permettent aux annonceurs d’atteindre les cibles démographiques les plus petites pour un prix de base du réseau. L’agrégation d’audiences sur laquelle s’est construit le journalisme n’a plus aucune valeur.

Les régulateurs et Pomme (NASDAQ :AAPL) s’attaquent au duopole Google-Facebook. Apple, avec ses nouveaux changements en matière de confidentialité des données, a eu plus de succès. Mais Amazon ne dépend pas de ressources de données externes pour son ciblage. « Amazon ne gagne-t-il jamais ? » a demandé Ad Exchanger.

La question pour Buzzfeed maintenant est peut-être une question de survie. À ses malheurs s’est ajouté le débrayage des employés syndicaux alors que l’offre était en cours d’approbation. Les 61 travailleurs ont déclaré que l’introduction en bourse n’avait fait qu’enrichir la direction. Buzzfeed a répondu que le syndicat ne représente qu’une petite partie de ses 1 400 travailleurs.

La ligne de fond

Schadenfreude est amusant. Mais si le seul modèle commercial disponible pour les éditeurs est le mécénat politique, c’est ce que les éditeurs choisiront. Les lecteurs qui ne peuvent pas se permettre de sauter les paywalls se retrouvent avec des points de vente qui n’ont ni éthique ni une once de vérité.

Il y a de l’ironie ici. Avant l’essor des journaux au centime au XIXe siècle, l’édition était gérée de cette manière. Celui qui avait l’or a fait les règles au moment de la fondation de la nation, et l’éthique n’y est pour rien.

C’est encore comme ça.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur AAPL et AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Juste à temps pour les vacances, il a une collection d’histoires COVID-19 sur la boutique Amazon Kindle. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.