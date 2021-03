Action CCIV: 3 meilleures histoires de Lucid Motors à regarder maintenant

Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) reste volatile, en baisse de 5,5% dans les échanges aujourd’hui. Voici trois grands Moteurs lucides histoires à garder un œil sur le stock de CCIV.

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour l’action CCIV, mais il y a aussi des nouvelles assez intéressantes sur l’avenir de Lucid Motors.

Premièrement, la bonne nouvelle: Lucid Motors a vendu ses réservations pour sa berline de 170 000 $. Ces 500 précommandes représentent environ 84,5 millions de dollars de revenus futurs pour l’entreprise et portent le nombre total de réservations de l’entreprise à plus de 8 000. Les précommandes supplémentaires de plus de 7 500 $ concernent des modèles dont le coût varie de 70 000 $ à 130 000 $.

Maintenant, la mauvaise nouvelle: Lucid Motors et son concurrent Rivian sont la cible d’une action en justice intentée par des concessionnaires automobiles de l’Illinois, qui contestent le modèle commercial direct-to-consumer (DTC) de ces entreprises. Mastodonte du secteur Tesla (NASDAQ:TSLA) a également été critiqué par les concessionnaires automobiles pour la même chose.

Bien qu’il soit difficile d’imaginer que les ventes d’automobiles DTC seront interdites, la légalité patchwork État par État signifie que les consommateurs de certains États ne peuvent pas faire un achat de cette façon. Et c’est particulièrement stressant pour Rivian et Lucid, qui prévoient d’ouvrir des salles d’exposition et des installations de service dans l’État.

Cependant, il y a une dernière nouvelle qui devrait être particulièrement excitante pour les taureaux boursiers CCIV. Lucid Motors vient de dévoiler des plans pour un véhicule électrique de 25 000 $, donnant à l’entreprise un nouveau point d’entrée sur le marché et élargissant considérablement sa clientèle potentielle.

Le PDG Peter Rawlinson a déclaré que le modèle de l’entreprise consiste à «commencer par un produit haut de gamme et à le rendre progressivement plus abordable». En repensant aux numéros de précommande de Lucid Motors, le prix de vente moyen estimé était de 87 000 $, ce qui suggère que la société était plus populaire dans des gammes de prix inférieures.

