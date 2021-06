Action CCIV : 3 raisons d’acheter Lucid Motors sur l’action Tesla

in

Nous avons martelé la table sur Lucid Motors et Capitale de Churchill (NYSE :CCIV), le SPAC derrière Lucid Motors, depuis un certain temps maintenant. Nous pensons que la société est dans une position privilégiée pour voler une part de marché importante à Tesla dans la catégorie des véhicules électriques haut de gamme (VE) au cours des prochaines années.

Source : ggTravelDiary / Shutterstock.com

Par conséquent, il vaut mieux miser all-in sur l’action CCIV et laisser Tesla (NASDAQ :TSLA) derrière.

Ce n’est pas quelque chose que nous avons pris à la légère non plus. C’est pourquoi nous avons rassemblé nos trois principales raisons pour lesquelles le stock de Lucid Motors bat le stock de Tesla pour notre stock de véhicules électriques de choix.

Stock CCIV: Lucid Motors est le meilleur VE de luxe disponible

D’une part, Lucid Motors fabrique des véhicules de qualité supérieure. Il crée le meilleur véhicule électrique de luxe au monde, qui n’est comparable à rien d’autre sur le marché. Lucid a accompli cet exploit grâce à l’une des équipes d’ingénierie les plus brillantes du monde, dirigée par le même ingénieur qui a conçu le premier modèle de luxe de Tesla, le Model S.

L’équipe super forte de Lucid a construit un VE super fort, surnommé le Lucid Air. Il existe dans une variété de versions, dont la plus luxueuse est la Lucid Air Dream Edition. Cette version offre plus de 500 miles d’autonomie et près de 1 100 chevaux.

Ces spécifications sont inégalées sur le reste du marché des véhicules électriques. Même le plus récent et le plus grand Plaid Model S de Tesla ne peut rivaliser. Tesla avait prévu un modèle concurrent à un moment donné, le Model S Plaid +, mais ces plans ont été abandonnés plus tôt ce mois-ci. Pour nous, il semble que Lucid Motors pourrait en fait être en avance sur Tesla en ce qui concerne l’ingénierie avancée des véhicules électriques.

Sans oublier que Lucid Motors est une voiture super connectée et super intelligente, avec une cabine intérieure super spacieuse. Si cela ne suffisait pas, il dispose également d’une suite de conduite autonome de premier plan, d’une charge rapide bidirectionnelle et à peu près toutes les cloches et les sifflets que vous désirez dans un véhicule électrique sophistiqué.

Lucid Motors arrive sur le marché avec la meilleure voiture de l’industrie des véhicules électriques. Il n’y a pas de concurrence, maintenant que Tesla a officiellement tiré sa révérence.

Une marque plus forte

Deuxièmement, Lucid Motors disposera d’une valeur de marque plus forte que Tesla.

L’un des principaux problèmes de Tesla est que, dans sa quête sans fin pour prendre le contrôle de l’ensemble de l’industrie – pour démocratiser les véhicules électriques – ils ont dilué leur capital de marque.

Il n’y a aucune marque automobile dans le monde qui vende avec succès à la fois des voitures de 100 000 $ et plus et des voitures de 20 000 $. C’est un exploit impossible en raison de l’équité de la marque.

Les marques haut de gamme ne vendent pas de « voitures de valeur », car elles veulent préserver leur apparence haut de gamme. De la même manière, cela reviendrait bien à une entreprise de mode de luxe de vendre des produits que tout le monde est en mesure d’acquérir. Le sentiment d’élite et de « symbole de statut » disparaît bien avant que la domination totale du marché n’ait lieu. Tesla ne sera pas la première marque automobile à briser cette tendance.

Et en fait, cela se produit déjà avec Tesla. Ils ont tenté de tout faire, mais ce faisant, ils ont perdu pied sur le marché des véhicules électriques de luxe qu’ils contrôlaient autrefois. Voir une Tesla dans la rue, juste au moment où Tesla a commencé à apparaître dans la nature, était excitant. Tôt ou tard, ce sera la même chose que de voir n’importe quelle autre voiture de marque de valeur circuler.

Nous pensons que Tesla réussira à démocratiser les véhicules électriques. Ils vendront une tonne de 20 000 $ à 50 000 $ de voitures Model 3 et Model Y au cours de la prochaine décennie. Ils vont absolument le tuer dans ce groupe démographique. Mais, comme nous venons de le mentionner, cela a un coût : les acheteurs haut de gamme seront chassés.

Après tout, la Tesla Model S, de l’extérieur, est presque indiscernable de la Model 3. Elle ne se distingue certainement pas pour empêcher l’érosion inévitable de la valeur de la marque.

Nous voyons des acheteurs haut de gamme chercher autre chose que Tesla dans les années à venir. Ce quelque chose sera Lucid Motors, grâce au véhicule électrique de classe mondiale de l’entreprise et à la valeur de la marque premium intacte. Lucid Motors, après tout, ne vendra que des voitures dont le prix de vente dépasse 70 000 $ dans un avenir prévisible.

L’action CCIV est une bonne affaire

Comme si ces raisons n’étaient pas suffisamment convaincantes pour acheter des actions CCIV, c’est aussi une bonne affaire.

Lucid Motors est une entreprise de 37 milliards de dollars. Tesla vaut 580 milliards de dollars.

L’un est tarifé pour un succès marginal dans la catégorie des véhicules électriques. L’autre a un prix pour conquérir le monde.

À Wall Street, les attentes comptent et Tesla aura du mal à répondre aux attentes de domination mondiale dans les années à venir. Lucid Motors aura beaucoup plus de facilité à répondre et à dépasser de loin les attentes de succès marginal.

À cette fin, l’action CCIV devrait surperformer l’action TSLA et constitue un achat facile.

C’est pourquoi CCIV fait partie de mon portefeuille Next-Gen Mobility dans Innovation Investor – mon service de newsletter d’abonnement phare qui compile les meilleures mégatendances émergentes au monde et les meilleures actions au sein de chacune.

Mais Lucid Motors n’est pas le meilleur stock de véhicules électriques à acheter. Ce n’est que l’un de mes principaux stocks de véhicules électriques, qui représentent la crème de la crème en matière d’innovation technologique de rupture dans les véhicules électriques. Ces sociétés disposent toutes d’équipes de direction sans égal et d’un potentiel énorme à long terme.

Pour savoir quelle entreprise mérite le titre de mon Meilleur stock de mobilité de nouvelle génération, qui pourrait afficher des rendements similaires à ceux de Tesla, abonnez-vous aujourd’hui à Innovation Investor. Vous en apprendrez également plus sur mes autres véhicules électriques exceptionnels, y compris une startup secrète qui est le fer de lance de la révolution de la conduite autonome et une entreprise que je considère comme mon stock de véhicules électriques «dormeurs» de la décennie.

Pour voir toute ma gamme de stocks de véhicules électriques innovants de nouvelle génération, devenez abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.