Action CCIV : 7 choses à savoir pour les investisseurs de Churchill Capital suite au vote lucide d’aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs en Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) regardent les actions glisser. L’action CCIV est en baisse d’environ 2% au moment de la rédaction. En effet, de nombreuses actions de premier plan liées aux véhicules électriques sont en baisse aujourd’hui. Ainsi, la société ad hoc d’acquisition (SPAC) apportant Moteurs lucides public via une fusion inversée n’a bientôt pas été exempté de l’action du marché d’aujourd’hui.

Cependant, la décision d’aujourd’hui est également intrigante dans le sens où il y a des catalyseurs à venir que les investisseurs surveillent avec les actions CCIV. Plus précisément, la prochaine fusion de l’entreprise avec Lucid Motors est celle que presque tous les investisseurs s’attendent à réaliser. Hier, les actions de CCIV ont chuté avant le vote d’aujourd’hui. Et la baisse d’aujourd’hui semble être une continuation de ce commerce, car un certain niveau d’incertitude est intégré au cours des actions CCIV.

Les attentes sont que ce vote devrait passer avec facilité. Cependant, aujourd’hui, Lucid et Churchill ont reporté le vote pour le regroupement d’entreprises à demain matin. Voyons ce qui s’est passé et si cela représente une opportunité d’achat pour ce titre en ce moment.

Action CCIV en baisse suite au report du vote sur la fusion

L’assemblée des actionnaires très attendue d’aujourd’hui a entraîné une volatilité importante pour l’action CCIV. L’action a commencé la journée en hausse, avant de plonger après la réunion plus tôt dans la journée. La société a voté pour approuver toutes les propositions présentées au cours de la réunion, sauf une. La proposition restante à voter est liée à la fusion SPAC entre Lucid et Churchill. Plus de 97 % des suffrages exprimés étaient en faveur de la fusion. Cependant, en raison des seuils requis plus élevés, davantage de votes ont été nécessaires pour obtenir l’approbation de cette fusion. Le vote sur cette question a été repoussé à demain à 9h00 HNE. Les investisseurs sont encouragés à venir voter lors de la réunion de demain, soit directement, soit par procuration.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

