Action CCIV: Achetez des actions Lucid Motors avant de manger le déjeuner de Tesla

Divulgation complète : dans mon Investisseur innovant portefeuille – qui vise à investir dans les entreprises technologiques les plus innovantes et perturbatrices qui changent fondamentalement la façon dont le monde fonctionne, dans le but d’atteindre des rendements 2X, 5X, voire 10X – nous possédons Tesla (NASDAQ :TSLA) Stock. Mais j’ai réfléchi sérieusement à un très grand changement dans notre portefeuille. Et ce changement implique de vendre entièrement les actions TSLA et d’aller à fond avec Moteurs lucides (NASDAQ :CCIV) Stock.

Source : gg_photography / Shutterstock.com

Pourquoi?

Parce que je suis de plus en plus optimiste à l’idée que Lucid Motors est sur le point de manger le déjeuner de Tesla. En conséquence, les actions TSLA connaîtront des difficultés dans les années à venir, tandis que les actions CCIV augmenteront.

Voici un regard plus profond.

Action CCIV : les dangers de parier contre Tesla

Lucid Motors est sur le point de battre Tesla à son propre jeu.

C’est ma demande. C’est une affirmation audacieuse. Je connais. Et je connais aussi les dangers de parier contre quelqu’un d’aussi visionnaire qu’Elon Musk, ou une entreprise avec autant de talent que Tesla, ou une action avec autant d’élan et de soutien que l’action TSLA. Le cimetière des vendeurs à découvert regorge de personnes très intelligentes et compétentes qui se sont laissées entraîner à parier contre Elon et Tesla, et qui ont été complètement brûlées en cours de route.

Mais, comme on dit toujours dans mon entreprise, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Et bien que les shorts se trompent complètement depuis des années sur les actions TSLA, il est peut-être enfin temps pour eux de briller.

Vous voyez, je suis un énorme taureau sur les actions TSLA depuis des années et j’ai marqué mes lecteurs Plus de 2 000 % revient dans le nom. Donc, ma position soudainement baissière sur les actions TSLA ne vient pas d’un lieu de haine éternelle pour Tesla – comme c’est le cas pour de nombreux vendeurs à découvert qui ont perdu de gros paris contre Tesla.

Cela vient plutôt d’une poignée d’observations impartiales que la valeur de la marque et la perception de Tesla ont été diluées, tandis que ses avantages technologiques ont été réduits, ouvrant la voie à Tesla pour perdre une part de marché importante au profit d’un nouveau venu. Ce nouvel entrant sera Lucid Motors.

Alors peut-être qu’il est temps de jeter l’éponge sur les actions TSLA et de faire tapis avec les actions CCIV.

Lucid Motors a le talent

Pendant des années et des années, la thèse du taureau sur les actions TSLA a reposé sur trois avantages concurrentiels critiques :

Talent. En tant que visionnaire influent que tout le monde admire dans l’espace technologique, Elon Musk est un « aimant » de talent technologique de pointe. Historiquement, les ingénieurs les plus intelligents de la planète ont voulu travailler pour lui et chez Tesla. Cela a donné à Tesla une confluence de talents inégalée pour construire des véhicules électriques.

La technologie. Grâce à sa confluence inégalée de talents et à son énorme avance dans l’espace, les voitures Tesla ont toujours été les voitures les plus performantes du marché, en raison de leur technologie de batterie leader sur le marché qui débloquait des autonomies plus longues et des temps de recharge plus rapides.

Marque. Tesla est la seule marque automobile « cool » à un prix inférieur à 100 000 $ au monde, et la société est arrivée à ce point en développant une aura d’exclusivité et d’unicité qui a incité tout le monde à vouloir sa voiture.

Ces avantages s’érodent maintenant, et Lucid Motors est à l’avant-garde de cette érosion.

Sur le plan des talents, Tesla a en fait perdu beaucoup de talents au cours des dernières années. Certains de ces talents ont travaillé pour d’autres constructeurs automobiles. Mais la plupart d’entre eux ont en fait lancé leurs propres startups de véhicules électriques, sur l’idée qu’ils peuvent construire des voitures pour rivaliser avec les voitures Tesla.

Le meilleur de ces startups inspirées de Tesla est Lucid Motors. La société est dirigée par Peter Rawlinson, l’ancien ingénieur en chef de la Tesla Model S. Oui. C’est le gars qui était le cerveau d’ingénierie derrière la voiture phare de Tesla – celui qui a tout déclenché.

Il est soutenu par une équipe impressionnante d’anciens dirigeants de Tesla, Audi, Apple, Samsung, Ford, Intel et GM. C’est la confluence de talents la plus impressionnante dans l’industrie des véhicules électriques en dehors de Tesla – et ce n’est même pas proche. Par rapport à Tesla, l’équipe de direction de Lucid Motor se compare également.

Avant 2021, vous ne pouviez pas dire cela d’aucune autre entreprise de véhicules électriques. Tesla avait un avantage de talent inégalé sur tout le monde dans l’espace. Ce n’est plus vrai, à cause de Lucid Motors.

Inutile de dire que ce talent est l’une des raisons pour lesquelles je suis très optimiste sur l’action CCIV.

Lucid Motors a la technologie

Parce que Lucid Motors a réuni une impressionnante équipe d’ingénierie et de conception pour créer une nouvelle classe de véhicules électriques haut de gamme pour rivaliser avec les voitures Tesla, la société a développé, testé et affiné certaines des technologies les plus impressionnantes de l’industrie.

Pour répondre à votre question, oui, cette technologie rivalise avec la technologie EV de Tesla sur chaque indicateur de performance clé.

Au cours des 10 dernières années, Lucid a créé une Lucid Electric Advanced Platform (LEAP) entièrement en interne, qui comprend des avantages technologiques concurrentiels clés, notamment :

Une plate-forme EV de skateboard à plancher bas et à base large qui permet la conception intérieure ultra-spacieuse de l’entreprise «Space Concept» et permet plus d’espace de cabine intérieur par pied carré de plate-forme de véhicule qu’une voiture Tesla. Une unité d’entraînement incroyablement puissante qui produit la batterie la plus efficace de l’industrie des véhicules électriques avec 4,5 miles / kWh (contre ~4 miles / kWh pour Tesla Model S), et déverrouille donc des autonomies plus longues de plus de 500 miles (c’est à égalité avec Tesla nouvelle version super premium Model S Plaid), sans compromis sur les performances ; Et une technologie de recharge embarquée surnommée « Wunderbox » qui permet des taux de charge ultra-rapides et une alimentation électrique bidirectionnelle qui inclut la recharge véhicule-réseau et véhicule-véhicule.

Cette plateforme technologique de classe mondiale est soutenue par 403 brevets, dont plus de 80 % sont déjà délivrés.

En d’autres termes, la technologie de Tesla n’est plus la meilleure du secteur. Lucid Motors propose un portefeuille technologique qui, livre pour livre, rivalise avec le portefeuille technologique de Tesla.

Cela, bien sûr, est incroyablement haussier pour les actions CCIV.

La marque Tesla a été diluée

Voici une chose importante à propos des voitures : nous ne voulons pas tous conduire la même voiture. D’une importance particulière pour le stock CCIV, les personnes à revenu élevé veulent conduire de plus belles voitures, car c’est un symbole de statut de leur richesse.

Il y a une raison pour laquelle Porsche, Maserati et Lamborghini ne fabriquent pas des voitures à 20 000 $ que tout le monde peut se permettre – ils veulent conserver leur capital de marque haut de gamme. Mais Tesla rêve de démocratiser la possession de véhicules électriques et, dans le cadre de ce rêve, l’entreprise travaille sans relâche pour faire baisser le prix de ses voitures à 20 000 $.

D’une part, c’est formidable, car cela signifie que Tesla débloquera la demande de véhicules électriques grand public. Mais, d’un autre côté, c’est mauvais, car cela signifie que Tesla dilue son capital marque premium. Après tout, il y a des tonnes de millionnaires qui n’achèteront tout simplement pas une voiture qu’un jeune qui vient de sortir de l’université pourrait se permettre. Bien sûr, il y a une différence entre le modèle 3 et le modèle S – mais la différence apparente n’est pas si grande (je dois faire une double prise sur les routes pour identifier si une voiture est un modèle 3 ou un modèle S), et il n’est certainement pas assez grand pour sauver Tesla de l’érosion inévitable du capital de marque premium.

Pourtant, la demande de véhicules électriques dans le canal premium ne va nulle part de si tôt. Au contraire, cela ne fera qu’augmenter, ce qui signifie qu’il y aura une opportunité unique et convaincante au cours des prochaines années pour une nouvelle marque de véhicules électriques de manger le déjeuner de Tesla dans le canal premium.

Entrez Lucid Motors.

Lucid Motors se positionne comme une marque dite « post-luxe » qui met l’accent sur l’élégance et la modernité, au-delà de l’héritage traditionnel de l’opulence et de l’indulgence. L’entreprise a conçu sa voiture avec cette ambiance post-luxe à l’esprit. Des tons terreux. Matériaux durables. Contrôles simples. Écosystème connecté. Expérience client de bout en bout. Tech en avant. Ambiance paisible. Ce sont des attributs auxquels les consommateurs accordent une grande valeur aujourd’hui – et Lucid Motors les met tous hors de cause. C’est la voiture de rêve.

Et, surtout, il va se vendre au détail pour plus de 70 000 $ dans un avenir prévisible. Ce sera, au moins pour les prochaines années, une voiture que seuls les riches peuvent se permettre – et, en tant que tel, le Lucid Air sera le véhicule électrique premium le plus demandé au début des années 2020.

Bilan des actions CCIV

Pour récapituler, Lucid Motors a le talent, la technologie et la marque pour non seulement rivaliser avec Tesla sur le marché des véhicules électriques haut de gamme, mais en fait battre Tesla dans ce canal.

Cela signifie-t-il que Tesla est mort ? Non. Tesla va croître comme une traînée de poudre au cours des prochaines années, car la société vend un tas de voitures Model 3 et Y dans le monde entier, étend son activité solaire et fait une percée réussie dans le monde du stockage d’énergie. Mais, à son évaluation actuelle, l’action TSLA est évaluée à la perfection, et plus encore. Je suis de plus en plus sceptique sur ce qui va arriver. Si ce n’est pas le cas, les actions TSLA pourraient être bloquées sur l’eau pendant les prochaines années.

L’implication d’investissement?

Il est peut-être temps d’oublier les actions TSLA et d’acheter des actions dans les sociétés qui volent des parts de marché à Tesla. Le premier coupable de la liste ? Lucid Motors – ce qui signifie qu’il est probablement temps d’acheter des actions CCIV.

Pour ce que ça vaut, c’est exactement ce que nous envisageons de faire dans notre Investisseur innovant portefeuille. Nous avons déjà acheté des actions CCIV et avons gagné plus de 10 % sur cette position en un mois seulement. Maintenant, il s’agit simplement d’aller « all-in » avec ces changements Tesla-to-Lucid-Motors. C’est quelque chose que nous pouvons faire très, très bientôt.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Investisseur innovant. Pour voir toute la gamme d’actions technologiques innovantes de nouvelle génération de Luke, devenez abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.