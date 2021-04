Action CCIV: Alors que les tendances d’investissement changent, soyez prudent avec Churchill Capital IV

L’intérêt des investisseurs pour les SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale) continue de décliner. Surtout pour EV (véhicule électrique) SPAC joue comme Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) Stock. Comme vous le savez probablement, cette société de contrôle en blanc fusionne avec le démarrage d’EV Moteurs lucides. Lucid est peut-être en train de jeter les bases pour devenir un constructeur de véhicules électriques haut de gamme rentable.

Pourtant, à court terme, son grand potentiel pourrait ne pas suffire à satisfaire les investisseurs.

Auparavant, j’ai expliqué pourquoi le titre Churchill, qui deviendra bientôt le titre Lucid, pourrait être au bord d’un rebond à court terme. Avec le recul, il est maintenant clair qu’il y a peu de chances que cela se produise. En termes simples, il n’y a plus assez de battage médiatique autour des actions EV SPAC pour aider à alimenter un autre rebond.

Alors, cela signifie-t-il qu’il est grand temps de jeter l’éponge? Oui et non. Les actions peuvent avoir plus de marge de manœuvre pour baisser. Pour certains, cela peut signifier qu’il y a une opportunité d’encaisser et de replonger quand il tombe à, disons, 10 $ par action. Pourtant, étant donné que le timing du marché est plus facile à dire qu’à faire, ceux qui ont encore confiance dans les perspectives de Lucid sont mieux à même de «laisser faire» à la place.

Pourquoi les bonnes perspectives ne sont pas suffisantes à court terme pour l’action CCIV

Le cours de l’action de Churchill a connu des mouvements sauvages. Mais, l’histoire derrière son objectif de fusion, Lucid, n’a pas beaucoup changé. La société n’a peut-être pas encore commencé la production de son véhicule électrique phare Air de luxe. Mais, l’entreprise a de nombreux «ingrédients du succès» de son côté, comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises dans ma couverture de ce SPAC.

Quels sont les «ingrédients du succès de Lucid?» Ses principaux avantages résident dans son équipe de direction, sa technologie et l’énorme trésor de guerre qui la soutient. Avec ces facteurs en jeu, non seulement il pourrait devenir un fabricant de véhicules électriques de luxe rentable. Cela pourrait aussi donner au leader dans cet espace, Tesla (NASDAQ:TSLA), une course pour son argent.

En se concentrant uniquement sur l’espace haut de gamme, il pourrait être en mesure de capturer une grande partie du marché hérité de Tesla. Étant donné que la société EV établie tente de se lancer sur le marché de masse, elle risque de perdre une grande partie de son cache de marque. Mettez tout cela ensemble, et il est logique de savoir pourquoi tant de gens étaient enthousiastes à propos de Lucid, dès le départ.

Même ainsi, il peut ne pas être suffisant de renouveler l’intérêt à court terme dans le stock. Avant, il y avait suffisamment d’investisseurs haussiers qui faisaient la une des journaux. Mais maintenant, les acheteurs potentiels du titre regardent les choses d’un œil plus critique. Certains peuvent voir cela comme un signe d’encaissement. Pourtant, il y a encore un argument à faire pour conserver votre position.

Si les actions ont tendance à baisser, pourquoi garder le cap?

Même après avoir considérablement baissé, l’action CCIV commande toujours une valorisation écumeuse. Selon l’aperçu de la transaction de fusion, aux prix actuels (environ 20,55 dollars par action), après la fusion, cette société a une valorisation implicite d’environ 32,8 milliards de dollars. Étant donné que ses ventes ne devraient même pas atteindre le milliard de dollars par an avant 2023, c’est un prix élevé à payer d’avance.

Pourtant, étant donné que ses projections pour 2026 prévoient un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars et un EBITDA impressionnant de 2,85 milliards de dollars, il est peut-être encore possible que sa valorisation augmente considérablement dans les années à venir. Le problème? Cela peut prendre du temps pour que cette expansion se produise.

Alors, si tel est le cas, pourquoi garder le cap? Ne serait-il pas logique que vous achetiez entre 25 et 30 USD par action pour réaliser vos pertes, puis attendiez un autre recul (par exemple, 10 USD par action) pour entrer dans une position?

En théorie, un tel mouvement basé sur la synchronisation du marché aurait du sens. Mais, même si les SPAC EV deviennent l’actualité d’hier, le timing du marché en général est difficile. Au lieu de risquer de rater une reprise plus tôt que prévu, la conserver si vous la possédez déjà, compte tenu des fortes chances que cette société a de devenir un fabricant de VE très rentable, peut rester votre meilleur pari.

CCIV Stock Bottom Line: Gardez-le si vous le possédez

Le sentiment des investisseurs à l’égard des sociétés à chèques en blanc qui fusionnent avec les sociétés d’électrification des véhicules a peut-être connu un changement radical. Mais cela n’a pas fait grand-chose pour aider ou nuire au potentiel à long terme de Lucid Motors. Alors qu’elle continue de se développer pour devenir une entreprise rentable, cette société, dans les années suivant la fusion, pourrait encore valoir plusieurs fois ce qu’elle négocie aujourd’hui.

Le court terme pourrait rester volatil. Cela rend tentant d’encaisser aujourd’hui et de le racheter plus tard. Mais, la synchronisation du marché étant une chose difficile à réaliser, rester serré peut être la meilleure décision pour les investisseurs déjà longs sur les actions CCIV.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.