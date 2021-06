Action CCIV: ce que disent les taureaux et les ours avant l’accord Lucid Motors

Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) l’action est en mouvement vendredi alors que les investisseurs se préparent à la conclusion de l’accord avec Lucid Motors.

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

Churchill Capital, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), envisage de procéder à une émergence inversée pour introduire Lucid Motors en bourse. Les investisseurs ont manifesté un intérêt accru pour l’opération cette semaine. Cela inclut de nombreuses réactions de Twitter (NYSE :TWTR) utilisateurs que vous pouvez consulter sur ce lien.

Bien entendu, nous accordons également beaucoup d’attention aux actions CCIV sur InvestorPlace. Cela inclut divers membres de notre équipe qui pèsent sur la façon dont ils pensent que l’entreprise fonctionnera. Jetons un coup d’œil à ceux-ci en les divisant en taureaux et en ours.

«Je dirais qu’il y a un argument de poids pour investir dans les actions CCIV en ce moment. Lucid est une société de véhicules électriques bien en avance sur les concurrents de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC), le prix est actuellement correct et l’offre de produits ciblée de la société est logique. » — Alex Sirois « Je suis de plus en plus optimiste à l’idée que Lucid Motors est sur le point de manger le déjeuner de Tesla. En conséquence, les actions TSLA connaîtront des difficultés dans les années à venir, tandis que les actions CCIV augmenteront. » – Luc Lango