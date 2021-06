Action CCIV: ce que les investisseurs disent de Churchill Capital alors que les actions augmentent mercredi

Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) l’action est à la hausse mercredi et avec elle, un intérêt supplémentaire de la part des investisseurs sur les réseaux sociaux.

Source : gg_photography / Shutterstock.com

L’action CCIV prend de l’ampleur alors que les investisseurs salivent devant l’évaluation potentielle d’une fusion de société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) avec un constructeur de véhicules électriques (EV) Moteurs lucides. L’objectif est que la SPAC fasse entrer Lucid Motors en bourse avec une fusion inversée.

Une partie de la raison du rallye vient des nouvelles d’hier de de Rivian évaluation de l’offre publique initiale (IPO). La valorisation de l’entreprise est estimée entre 50 et 70 milliards de dollars. Qu’est-ce que cela signifie pour CCIV? La société pourrait finir par tirer une valorisation beaucoup plus importante que prévu lors de la finalisation de sa fusion SPAC. Un prix bon marché pourrait également attirer plus d’investisseurs, ce qui expliquerait pourquoi le titre a commencé à gagner hier.

En gardant tout cela à l’esprit, examinons ce que les commerçants sur Twitter (NYSE :TWTR) ont à dire à propos de Churchill Capital avec l’action CCIV en hausse aujourd’hui.

$CCIV faisant des plus bas plus élevés. En attendant que le MACD revienne avec les taureaux sous contrôle, mais en regardant bc une fois que le croisement se produira, nous toucherons 23 $ aujourd’hui. – Requin des commerçants (@SharkofTraders) 2 juin 2021

$cciv

configuration pour l’évasion HOD pic.twitter.com/hnItHBoO8Z – Collectionneur de sacs (PAS Titulaire) 💰 (@jeff_trades) 2 juin 2021

$CCIV est à nouveau bien vivant. Lente et régulière! – Lucid Dreamers Club (@EarlyLucidDream) 2 juin 2021

Le pourcentage d’intérêt à découvert de $CCIV du flottant est maintenant presque 5 fois plus élevé qu’au premier trimestre, lorsque $CCIV était à un prix beaucoup plus élevé. Les shorts jouent un jeu dangereux. pic.twitter.com/JXQ8TFrkcc – Vince Hansung (@Vince_imnida) 2 juin 2021

les actions EV parvenues commencent à redevenir intéressantes – $BLNK $FSR $CCIV etc. – quelques ruptures techniques prometteuses apparaissent… – Justin (@StockOpps) 2 juin 2021

Alors, comment l’action CCIV réagit-elle à l’attention supplémentaire des commerçants mercredi? Les actions de l’action se négocient régulièrement aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 14 millions d’actions ont changé de mains. Cela l’amène à approcher le volume de négociation moyen quotidien de l’action d’environ 19,7 millions d’actions.

Les actions de CCIV ont également augmenté de 3,4% mercredi après-midi. En plus de cela, le titre est également en hausse de 122,1% depuis le début de l’année.

Il y a encore beaucoup d’autres nouvelles boursières pour les investisseurs à rattraper aujourd’hui.

InvestorPlace a des tonnes de couvertures qui méritent d’être examinées pour rester au courant du marché boursier. Cela inclut ce qui a des parts de Divertissement AMC (NYSE :AMC), FuboTV (NYSE :FUBO), et Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM) stock en mouvement aujourd’hui. Vous pouvez consulter ces informations par vous-même en consultant les liens suivants !

Plus d’actualités boursières pour mercredi

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.