Action CCIV: Churchill Capital Corp. IV a fait la fierté des investisseurs

Churchill Capital Corp. IV (NYSE:CCIV) l’a pris sur le menton la semaine dernière. L’action CCIV est en baisse d’environ 13% suite à des informations selon lesquelles la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) n’avait eu aucun contact avec son partenaire de fusion provisoire, Moteurs lucides, jusqu’à ce qu’un article paru dans Bloomberg le 11 janvier suggérant qu’ils étaient déjà en pourparlers.

Dans l’ensemble, le moment où un mariage éclate pour la première fois ne devrait vraiment pas avoir d’importance, mais seulement qu’il est heureux. Les investisseurs, étant du genre perspicace, ont choisi de punir l’action pour le manque de clarté. Personnellement, si vous avez du boeuf, cela devrait être avec la publication, mais je m’éloigne du sujet.

Tout ce qui importe vraiment, c’est de savoir si Lucid va livrer la marchandise ou non.

Les SPAC ont beaucoup d’explications à faire

Au cours des dernières semaines, je suis devenu moins amoureux des SPAC, notant que très peu d’entre eux effectuent réellement des opérations après la fusion sur le long terme. Bien sûr, ils apparaissent lorsque l’annonce d’une combinaison est faite, mais ils ne peuvent pas tenir une bougie à la performance à long terme des offres publiques initiales (introductions en bourse) traditionnelles.

Renaissance Capital a examiné les 813 introductions en bourse SPAC de janvier 2015 à septembre 2020. Parmi celles-ci, 93 avaient réalisé un regroupement. Le rendement médian des 93 SPAC après la fusion était de -29,1%. Le rendement moyen après-marché des introductions en bourse traditionnelles était de 47,1%.

Examinons donc les performances de l’action CCIV par rapport à certains de ses pairs SPAC de juillet 2020.

Peut-être que ça ne va pas mal du tout.

L’action CCIV est en hausse de 135% depuis son introduction en bourse

Churchill Capital Corp.IV a vendu 207 millions d’unités le 30 juillet 2020, au prix d’offre traditionnel de 10 $ par action. Cela comprend la surallocation de 15% pour les souscripteurs.

Donc, je suis intéressé par les SPAC qui ont été introduits en bourse à peu près au même moment, à peu près une semaine ou deux.

Un choix manifestement évident est Pershing Square Tontine Holdings (NYSE:PSTH). Il a vendu 200 millions d’unités à 20 $ le 21 juillet 2020. Comme vous le savez probablement, Bill Ackman n’a pas encore annoncé de candidat à la fusion, bien qu’il ait dit qu’il espérait annoncer un jour.

Le stock PSTH a gagné environ 12%, bien moins que CCIV sur la même période. Certes, l’identification d’une cible place souvent le prix du SPAC dans la stratosphère. Dans le cas de Churchill Capital, c’est le contraire qui s’est produit. Il a dérivé jusqu’à près de 65 $ sur la rumeur de janvier plantée par Bloomberg, pour perdre les deux tiers de sa valeur par rapport à son sommet annoncé.

Le 24 juillet 2020, Property Solutions Acquisition Corp. (NASDAQ:.C) a vendu 200 millions d’unités à 10 $ chacune. Les preneurs fermes ont exercé leur surallocation pour 2,98 millions de parts supplémentaires.

L’.C a annoncé le 28 janvier qu’elle fusionnerait avec le fabricant de véhicules électriques (VE) Faraday et Future Inc. dans une transaction valorisant l’entité combinée à 3,4 milliards de dollars. Les actions de l’.C ont gagné 22% aux nouvelles. Après avoir atteint un sommet de 52 semaines à 20,75 $ le 1er février, il a depuis perdu 44% de sa valeur par rapport au sommet et est en hausse de 19,2% par rapport à son introduction en bourse en juillet 2002.

Le 27 juillet 2020, ACE Convergence Acquisition Corp. (NASDAQ:ACEV) a vendu 20 millions d’unités à 10 $. Les preneurs fermes ont exercé leur surallocation de trois millions de parts.

Le 7 janvier, ACEV a annoncé qu’il se combinerait avec Achronix, une société de semi-conducteurs sans usine basée à Santa Clara, en Californie. Ses solutions d’accélération sont utilisées pour l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et d’autres applications intensives en informatique.

L’entité fusionnée est évaluée à 2,1 milliards de dollars après la fusion sur la base d’un chiffre d’affaires de 105 millions de dollars en 2020, d’un carnet de commandes de 160 millions de dollars, d’une trésorerie en hausse de 330 millions de dollars, de marges brutes de 79%, de marges d’exploitation de 35% et d’une croissance estimée du chiffre d’affaires de 20% – 25% par an jusqu’en 2025.

La société a tout cela pour elle, et les actions ACEV se négocient en dessous de leur prix d’offre. Allez comprendre.

Je pourrais continuer

Il y a plus d’exemples que je pourrais trotter pour montrer comment la performance de CCIV se compare à celle de ses pairs de juillet 2020, mais je pense que vous avez compris.

L’investissement SPAC n’est pas un slam dunk.

À la fin du mois de février, j’ai suggéré que l’action de Churchill Capital obtenait le coup qu’elle méritait après l’annonce de la fusion avec Lucid. Je viens d’avoir un problème avec une négociation d’actions à 135 fois son flux de trésorerie disponible (FCF) prévu pour 2025.

À l’époque, il se négociait à 30 $. Aujourd’hui, à 23,16 $, il se négocie toujours autour de 101 fois le FCF estimé 2025, sur la base d’une valeur d’entreprise de 32,68 milliards de dollars (1,6 milliard d’actions en circulation après la fusion et 4,6 milliards de dollars en numéraire) et un montant estimé à 321 millions de dollars en 2025 FCF.

Donc, le fait que ses actions soient toujours en hausse de plus du double de ce qu’elles étaient en juillet dernier lors de son introduction en bourse, je dirais que CCIV se porte bien contre la classe de juillet 2020.

Cela ne signifie pas que je l’achèterais par tous les moyens, mais si vous avez acheté lors de l’introduction en bourse, vous ne devriez pas être déçu du retour sur investissement.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.