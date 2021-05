Action CCIV: Churchill Capital IV a de nombreux catalyseurs de croissance

Churchill Capital Corp IV (NYSE:CCIV) se négocie à moins de 18 $ au moment de la rédaction de cet article, loin de son étonnant sommet de 52 semaines de 64,86 $ par action. Plusieurs actions ont souffert en raison de la liquidation plus large des VE, mais peu ont été aussi durement touchées que les actions CCIV. Je crois toujours, cependant, que la société de chèques en blanc a obtenu un accord brut.

Source: gg_photography / Shutterstock.com

Les actions de Churchill ont augmenté de plus de 470% après une fusion entre la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) et Moteurs lucides a été annoncé. L’excitation était compréhensible. Après tout, Lucid est dirigé par un ex-Tesla (NASDAQ:TSLA) directeur de l’ingénierie Peter Rawlinson. De plus, contrairement à plusieurs autres entreprises du secteur, Lucid gagne beaucoup de terrain dans les précommandes.

Lucid a vendu toutes les réservations disponibles pour sa berline Lucid Air en version Dream Edition, au prix de 170 000 $ (moins les rabais et les options). Ce genre d’élan est difficile à obtenir dans l’espace des véhicules électriques (EV). Il suffit de demander Hyliion (NYSE:HYLN), qui a encore du mal à obtenir des précommandes malgré un produit d’électronique plug-and-play innovant pour les camions et semi-remorques de classe 7/8 existants.

Si vous êtes plus un day trader, la fusion n’a pas été clôturée et le ticker n’a pas commencé à négocier. Habituellement, c’est à ce moment que ces actions SPAC commencent à perdre un peu de vigueur. Tout bien considéré, la forte baisse a créé une opportunité d’achat à la baisse qui est trop belle pour être ignorée.

CCIV Stock est prêt pour un retour

Au moment où j’écris cet article, l’action CCIV a commencé à évoluer vers son prix de placement PIPE de 15 $. Habituellement, ce prix est de 10 $. L’augmentation s’est produite parce que CCIV changeait de mains pour près de 60 $ lorsque la fusion de Lucid Motors a été annoncée.

D’un point de vue technique, le graphique n’est pas bon. Il a rompu le support aux moyennes mobiles sur 20 jours. L’indice de force relative (RSI) sur 14 jours est également neutre à 37,7.

Il est étrange que l’action CCIV se retrouve dans cette position. Je crois que cela est lié au sentiment que les SPAC se rétractent en faveur des investissements dans les industries traditionnelles. De plus, les régulateurs s’attaquent durement au monde SPAC, ce qui a considérablement réduit le volume des transactions par rapport au premier trimestre de l’année.

Cela étant dit, avec la fusion, Lucid Motors disposera d’environ 4,4 milliards de dollars pour financer son expansion. La société se prépare également à commencer à fabriquer le Lucid Air, la réponse de la société à la Tesla Model S, au second semestre 2021. Et comme je l’ai mentionné plus tôt, la dynamique de précommande est forte.

De plus, un pop est inévitable une fois que l’action commence à se négocier et que nous obtenons nos premiers rapports sur les bénéfices et les numéros de livraison. Du moins, c’est le modèle que nous avons observé chez les fabricants chinois de véhicules électriques (VE) cotés aux États-Unis Li Auto (NASDAQ:LI) et XPeng (NYSE:XPEV).

Bouleversé l’Applecart

Enfin, quelques rapports montrent que Lucid Motors est en pourparlers avec Pomme (NASDAQ:AAPL).

Maintenant, je n’essaie pas de dire qu’un accord avec Apple ne serait pas important pour l’entreprise. Tout accord entre les deux sociétés sera extrêmement fructueux pour Lucid. Mais je suis un peu timide après le Bourreau de travail (NASDAQ:WKHS) Débâcle USPS.

Pour les non-initiés, les commerçants de détail ont parié la maison que Workhorse obtiendrait un contrat USPS pour assembler 50 000 à 165 000 nouveaux véhicules pour sa flotte à livrer au cours des 10 prochaines années. Cependant, USPS a décerné Oshkosh (NYSE:OSK) le contrat dans une tournure surprenante des événements. En conséquence, les actions ont perdu 2 milliards de dollars de valeur après que le constructeur de véhicules électriques a raté le contrat de véhicule de livraison de nouvelle génération.

Je ne pense pas que cela arrive au stock de CCIV. Mais investir dans cette action ne doit pas se fonder uniquement sur l’accord Apple, aussi séduisant soit-il. Même lorsque vous mettez de côté les avantages de l’accord potentiel, il y a beaucoup à attendre en ce qui concerne Lucid Motors.

Stock solide, mauvais timing

Il est logique que les investisseurs investissent maintenant des capitaux dans des domaines traditionnels tels que le logement et les stocks de bois. Au fur et à mesure que les vaccins continuent de se déployer et que l’année avance, nous assisterons à une résurgence massive d’entreprises qui n’ont pas reçu beaucoup d’amour l’année dernière.

Mais cela ne signifie pas que les véhicules électriques sont soudainement un mauvais endroit pour garer votre capitale. Chaque stock doit être jugé selon ses propres mérites. Malgré la tendance de l’industrie, l’action CCIV a un potentiel et constitue un bon jeu à contre-courant pour votre portefeuille en ce moment.

Peu importe que vous soyez un day trader ou un investisseur passif à ce stade. Une fois la fusion terminée et le ticker commence à se négocier, vous pouvez décider s’il est bon de quitter ensuite.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.