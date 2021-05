Action CCIV: la valorisation demeure une préoccupation pour le stock Churchill Capital IV

Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) a attiré l’attention des investisseurs depuis le début de l’exercice 2021. Sur les rumeurs d’un éventuel regroupement d’entreprises avec Moteurs lucides, L’action CCIV a atteint des sommets de près de 65 $. Dans un exemple typique de vente aux actualités, le titre a plongé à environ 20 $ après la confirmation de la transaction.

Le stock de CCIV a été relativement modéré au cours des deux derniers mois. Cela semble être une bonne phase de consolidation. Cependant, je suis toujours préoccupé par les évaluations.

Il a été récemment rapporté que la Securities and Exchange Commission (SEC) envisageait des règles plus strictes pour les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). La SEC se concentre sur «des projections de croissance prévisionnelle extrêmement optimistes». Des conseils optimistes peuvent aider à justifier les évaluations des regroupements d’entreprises SPAC. Cependant, cela pose un gros risque pour les investisseurs.

Commençons donc par les projections financières et les évaluations de l’entreprise.

Les projections trop optimistes sont préoccupantes

Pour Lucid Motors, la valeur des capitaux propres de la transaction est de 11,75 milliards de dollars. En outre, la valeur pro forma des capitaux propres est «d’environ 24 milliards de dollars au prix d’offre de PIPE de 15,00 dollars par action». CCIV se négocie actuellement à 22 $, ce qui implique une valeur post-regroupement d’entreprises de plus de 30 milliards de dollars.

Les valorisations semblent peu attrayantes pour une entreprise qui est susceptible de déclarer ses premiers flux de trésorerie disponibles (FCF) au cours de l’exercice 2025. Surtout, la projection du FCF semble être basée sur des projections de croissance trop optimistes – précisément le facteur qui inquiète la SEC.

Pour l’année à venir, Lucid Motors prévoit un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars. D’ici l’exercice 2026, les revenus devraient atteindre 22,8 milliards de dollars. Cela impliquerait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 79,4%. Cela me paraît irréaliste ou trop optimiste. Et la valorisation pro forma de l’entreprise est basée sur ces projections. C’est une grande raison d’être prudemment optimiste sur le stock de CCIV.

Les investisseurs souligneront que l’industrie des véhicules électriques (VE) devrait croître à un rythme soutenu au cours de la décennie. Deloitte s’attend à ce que d’ici FY2030, 31,1 millions de véhicules électriques circulent dans le monde. Au cours de la décennie actuelle, les ventes de véhicules électriques augmenteront à un TCAC de 29%. Lucid Motors parle d’une croissance des ventes nettement supérieure au taux de croissance prévu de l’industrie. Je prendrais donc les projections avec un grain de sel.

J’ai souligné un fait à plusieurs reprises dans le passé et je le referai. D’ici FY2022, il y aura plus de 500 modèles de VE différents disponibles dans le monde. La concurrence continuera de s’intensifier, ce qui peut avoir un impact négatif sur les prévisions de croissance à long terme.

Je préférerais limiter mon exposition aux actions CCIV. Un autre inconvénient semble probable. Cependant, il peut y avoir un rallye basé sur l’actualité, ce qui constituerait une bonne opportunité de trading.

Les déclencheurs positifs

Récemment, il y a eu des rapports spéculatifs avec lesquels Lucid Motors pourrait s’associer Pomme (NASDAQ:AAPL). Cette nouvelle a déclenché un certain rallye dans le stock.

Peter Rawlinson, PDG de la société, a confirmé que Lucid avait été approché par quelques constructeurs automobiles cette année pour des accords de licence. Cependant, les pourparlers n’ont rien donné de tangible. Les nouvelles positives sur ce front sont un déclencheur potentiel à la hausse.

Un autre point important mentionné par Rawlinson est que l’entreprise cherche à collaborer avec un constructeur automobile de masse. L’idée est de mettre rapidement en production «des millions de voitures de 25 000 $». Il semble clair que l’entreprise ne se concentre pas uniquement sur le marché des voitures de luxe. À mesure que le portefeuille de modèles s’élargira dans les années à venir, la croissance des revenus sera robuste. Je douterais encore des projections.

La livraison de Lucid Air est prévue au second semestre. La réaction des ventes aura probablement un impact sur la tendance des stocks au cours des prochains trimestres. De plus, le lancement du SUV de la société est prévu pour FY2023. Le pipeline est passionnant et les perspectives à long terme de la société semblent prometteuses. Cependant, une bonne entreprise n’est pas toujours un bon investissement.

Opinions finales sur l’action CCIV

L’action CCIV peut sembler intéressante d’un point de vue commercial après une certaine consolidation autour du niveau de 20 $. Tout accord de licence potentiel pourrait également déclencher une hausse.

Cependant, les prévisions de croissance de la société sont optimistes et les évaluations semblent tendues. J’envisagerais une exposition à long terme une fois que le regroupement d’entreprises est terminé et que le stock est peut-être disponible à des niveaux inférieurs.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.