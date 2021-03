Action CCIV: l’accord lucide pourrait encore porter ses fruits pour Churchill Capital IV

Plus tôt ce mois-ci, j’ai inversé ma tendance baissière initiale vers Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) stock, je suis devenu fan du nom. Bien que je sois toujours préoccupé par la dépendance de l’action à l’égard des projections futures, cette SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) semblait valoir le risque.

Comment le stock s’est-il comporté depuis la publication de cet article? À l’époque, les actions changeaient de mains pour environ 10% au-dessus du cours de cet après-midi de 22 $ par action. À la mi-mars, le titre a brièvement rebondi. Avec le recul, cela s’est avéré être un «rebond de chat mort».

Mais «l’histoire» sous-jacente de Churchill n’a pas beaucoup changé. La société de chèques en blanc est toujours sur le point de fusionner avec le démarrage privé d’EV Moteurs lucides. L’enthousiasme des investisseurs pour cette transaction s’est peut-être un peu refroidi.

Mais, une fois que l’accord sera conclu et que Lucid augmentera sa production, il pourrait attraper une part importante de noms établis comme Tesla (NASDAQ:TSLA).

Au cours des dernières semaines, cependant, le marché est devenu moins optimiste sur les actions EV. Le commerce de l’électrification des véhicules, qui a décollé comme une fusée à la mi-2020, n’est toujours pas complètement mort. Mais, alors que les grands noms du secteur ont du mal à rebondir à leurs sommets antérieurs, il est clair que l’enthousiasme pour le commerce a atteint un sommet.

Alors que les investisseurs deviennent moins optimistes sur les actions EV, il sera difficile pour Churchill Capital IV de se redresser à court terme. Pourtant, pour les investisseurs ayant un horizon temporel plus long, acheter ses actions au prix actuel ou en dessous peut encore valoir le risque.

L’action CCIV et l’évolution de l’enthousiasme des investisseurs

Je crois toujours que l’objectif de fusion de ce SPAC, Lucid, a les outils pour dominer l’espace des véhicules électriques. Entre le fait d’avoir un ancien de Tesla comme PDG, sa technologie exclusive et ses vastes réserves de liquidités, il y a de bonnes raisons pour les investisseurs de Wall Street et de Main Street d’être enthousiasmés par le potentiel de cette entreprise.

Cependant, même si elle contient encore ces ingrédients de succès, ils ne suffiront peut-être pas à aider les actions à se redresser à court terme. Les nombreux atouts de Lucid ont contribué à justifier en partie sa hausse épique de 10 $ par action à près de 60 $ par action plus tôt cette année. Mais l’enthousiasme irrationnel et hors du commun des investisseurs était le principal responsable de la flambée.

Mais l’enthousiasme irrationnel ne semble plus être sur la table. Comme on peut le voir d’après la performance de l’action CCIV et des noms similaires, le sentiment envers le secteur a fait un virage à 180 degrés. Le secteur semblait avoir tenté de se redresser à la mi-mars, mais les actions populaires de VE se sont à nouveau vendues après ce bref rebond.

Et, comme l’a affirmé Barron le 10 mars, la bulle EV pourrait encore éclater. C’est une mauvaise nouvelle pour les actions des véhicules électriques qui sont encore gonflées, des acteurs établis comme Tesla aux noms de début comme Churchill / Lucid.

Alors, alors que le secteur court un grand risque de s’effondrer, pourquoi considérer l’action CCIV comme un achat aujourd’hui? Bien que je ne sois pas en train de «miser le ranch» sur les actions, initier une position haussière aux prix actuels ou en dessous et acheter plus d’actions si l’action baisse davantage pourrait être rentable à long terme.

Le moment est peut-être venu de commencer à accumuler une position

En ce qui concerne les actions CCIV en ce moment, «marcher prudemment» peut être le mot clé. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs doivent ignorer complètement les actions à leurs niveaux actuels. Comme vous le savez probablement, il est difficile, voire presque impossible, de chronométrer le marché.

C’est également le cas pour des actions particulières. Il peut sembler que Churchill, qui deviendra bientôt l’action Lucid, va retomber à 10 $ par action avant de (peut-être) rebondir à 30 $, 40 $ ou même 50 $ par action.

Mais alors que la valorisation de ce jeu EV reste mousseuse (sur la base de sa valorisation pro-forma), la confiance généralisée en sa capacité à répondre aux attentes pourrait empêcher le titre de retomber en dessous de 20 $ par action. Et, si des nouvelles plus positives sortaient au sujet de la société, nous pourrions voir les actions tenter de se redresser.

En bref, n’essayez pas de chronométrer les fesses de Churchill. Au lieu de cela, envisagez de construire lentement une position haussière alors que le sentiment envers le nom reste tiède.

Churchill Capital est en panne, mais pas encore sorti

La manie spéculative qui a poussé ce titre à la hausse était vouée à s’affaiblir. Cependant, cela ne signifie pas que ce «stock chaud» qui disparaît est sur le point de revenir en cratère sur Terre après son voyage de courte durée sur la Lune. Mais il pourrait continuer à être faible à court terme alors que les investisseurs réévaluent les valorisations des actions EV.

Mais les investisseurs ayant un horizon à plus long terme peuvent bénéficier de commencer à accumuler une position haussière aux prix actuels ou en dessous. Compte tenu de ses catalyseurs positifs potentiels, l’action CCIV pourrait encore offrir de solides rendements au cours des prochaines années.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, un contributeur d’InvestorPlace, a rédigé une analyse de stock unique depuis 2016.