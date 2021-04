Action CCIV: Le cours de l’action Churchill Capital IV pourrait bientôt se stabiliser

Fin février, la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) et Lucid Motors, basé en Californie, un groupe de véhicules électriques pré-revenus, ont annoncé leur fusion prochaine. À l’issue de la fusion, l’action CCIV commencera à se négocier sur le NYSE sous le nouveau symbole « LCID ».

Source: gg_photography / Shutterstock.com

Les investisseurs étaient optimistes sur CCIV au début de 2021, à la suite des premières rumeurs sur la possibilité d’une union commerciale entre les deux groupes. Le 11 janvier, les actions ont ouvert autour de 10 $. En quelques semaines, l’action CCIV a atteint un sommet de 64,86 $. Maintenant, c’est environ 23 $.

Plusieurs fabricants de VE et actions d’énergie alternative, ainsi que des SPAC, ont affiché des performances exceptionnelles au cours des 12 derniers mois. Par exemple, EV chérie Tesla (NASDAQ:TSLA) et le groupe chinois Nio (NYSE:NIO) ont retourné environ 600% et 1560%.

En d’autres termes, le marché recherche le prochain champion dans l’espace EV.

Alors que nous nous préparons à accueillir une nouvelle saison de résultats, les analystes débattent de ce qui pourrait être réservé aux actions CCIV. La récente baisse des prix a naturellement amélioré la marge de sécurité des nouveaux investisseurs. Si vous ne détenez pas encore d’actions de la société, vous pourriez considérer toute baisse supplémentaire, en particulier vers 20 $, comme une opportunité d’achat à long terme.

Ce que cette fusion SPAC pourrait signifier

Les investisseurs potentiels doivent garder à l’esprit que Lucid Motors n’a actuellement aucun revenu. La direction espère que le premier véhicule, Lucid Air, sera prêt au cours de l’année. Le PDG Peter Rawlinson, ancien dirigeant de Tesla, est optimiste car les commandes préliminaires du véhicule ont été solides. Une telle voiture haut de gamme présenterait de fortes marges et aiderait à financer l’expansion future du groupe. Les lecteurs réguliers d’InvestorPlace.com se souviendront qu’avec sa berline de luxe Model S, Tesla avait suivi une stratégie similaire dans ses premières années.

Pendant ce temps, Lucid construit sa première usine pour fabriquer ses véhicules haut de gamme. L’usine basée en Arizona pourrait produire 34 000 véhicules par an. Espoirs lucides dans les prochaines années pour porter ce nombre à 400 000 par an.

Nous n’avons pas encore suffisamment de métriques qui nous permettraient d’attribuer une juste valeur à l’action CCIV. Néanmoins, nous pouvons également regarder l’équipe de direction du partenaire SPAC. Michael Klein, PDG de Churchill Capital, est un vétéran très estimé de Wall Street avec plusieurs fusions réussies de SPAC sur sa carte de visite. Par exemple, il y a deux ans, Churchill a annoncé une fusion qui a conduit à la formation de Clarifier (NYSE:CLVT), qui fournit une propriété intellectuelle et des données scientifiques complètes, ainsi que des outils analytiques.

En juillet 2020, Churchill Capital Corp III a finalisé une autre fusion de 11 milliards de dollars qui a conduit à la création de la société de soins de santé MultiPlan (NYSE:MPLN). Cependant, malgré le succès, de nombreux SPAC de l’année écoulée ont subi des pressions ces derniers mois. Wall Street se demande maintenant si le battage médiatique du SPAC commence à s’éteindre.

Enfin, le fonds souverain d’Arabie saoudite a également investi dans Lucid. À ce stade, le groupe EV dispose d’une trésorerie considérable, ce qui donne aux marchés confiance dans les perspectives pour le reste de l’année.

Conclusion sur l’action CCIV

Les mois à venir montreront mieux si Lucid sera un nom de premier plan parmi les fabricants de VE et sera bien en concurrence, en particulier contre Tesla. Les acheteurs de Lucid Air auraient besoin de voir si l’expérience consommateur offerte par la voiture peut effectivement rivaliser avec d’autres noms établis.

Par conséquent, pour le moment, les investisseurs potentiels doivent garder à l’esprit la grande quantité de capital et le temps qu’il faudra pour générer des revenus importants. La patience sera probablement nécessaire de la part des investisseurs. Si vous êtes intéressé par l’achat d’actions CCIV, vous pourriez envisager d’investir environ 20 $. Mais vous devez clairement peser le potentiel de risque / rendement par rapport à vos propres objectifs de portefeuille.

Si vous ne souhaitez pas engager l’intégralité du capital dans les actions CCIV, vous pouvez également envisager des ETF qui se concentrent sur les SPAC, les véhicules électriques ou les entreprises d’énergie alternative. Les exemples incluent le FNB Global X Véhicules autonomes et électriques (NASDAQ:DRIV), les iShares Global ETF Énergie propre (NASDAQ:ICLN), les SoFi 50 ETF (NYSEARCA:SFYF), les SPAC et Nouveau Émettre ETF (NYSEARCA:SPCX), ou la VanEck Vecteurs ETF à énergie faible en carbone (NYSEARCA:SMOG).

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.