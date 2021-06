Action CCIV: le Plaid + annulé de Tesla est une raison de plus pour acheter Lucid

La semaine dernière, nous avons envoyé des ondes de choc dans toute la communauté financière et Tesla (NASDAQ :TSLA) actionnaires, quand nous avons écrit que le démarrage du véhicule électrique Moteurs lucides, qui entre en bourse grâce à une fusion SPAC avec Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV), allait manger le déjeuner de Tesla dans la catégorie EV premium.

Apparemment, nous avons même attiré l’attention du PDG de Tesla, Elon Musk lui-même, qui n’est apparemment pas d’accord avec notre thèse (choquant).

🤣 – Elon Musk (@elonmusk) 3 juin 2021

Depuis la publication de cet article, cependant, l’action CCIV a augmenté d’environ 11%, tandis que l’action TSLA a fait du surplace pour un gain de 0,2%.

Une semaine ne fait pas tendance. Mais nous pensons que les fondamentaux sous-jacents au marché des véhicules électriques haut de gamme ont sensiblement évolué en faveur de notre thèse au cours des derniers jours.

D’une importance particulière : Tesla a annulé la production de sa voiture la plus haut de gamme, la Model S Plaid+, qui allait être la seule voiture à rivaliser avec la Lucid Air Dream Edition en termes d’autonomie, de puissance et de performances.

C’est une grande nouvelle.

Pour être clair, nous continuons de croire que Tesla va croître très, très rapidement dans les mois et les années à venir – et que cela restera l’une des entreprises technologiques les plus importantes et les plus influentes de la planète. Nous respectons et admirons l’entreprise, ses ingénieurs et son objectif. Mais nous pensons simultanément que Tesla a laissé la porte ouverte à un concurrent pour voler une part de marché significative dans le canal des véhicules électriques haut de gamme.

Et Lucid Motors fera exactement cela au cours des prochaines années.

C’est pourquoi nous pensons que l’action longue CCIV est la meilleure transaction à faire aujourd’hui dans le secteur des véhicules électriques.

Voici un regard plus profond.

Stock CCIV: L’opportunité frappe

Pour récapituler rapidement, notre thèse sur le stock CCIV est très simple.

Pendant des années, Tesla a bénéficié d’avantages sans précédent en matière de premier arrivé, de talent, de technologie et de marque sur le marché des véhicules électriques. Ces avantages s’amenuisent maintenant. Tous les constructeurs automobiles fabriquent des véhicules électriques ces jours-ci – et certains d’entre eux fabriquent de très bons véhicules électriques qui, au moins, rivalisent presque avec les voitures de Tesla en termes d’autonomie et de performances. De nombreux talents de Tesla ont travaillé pour d’autres constructeurs automobiles ou pour lancer leurs propres startups de véhicules électriques. Et Tesla dilue sa valeur de marque dans le canal premium en fabriquant des voitures à 35 000 $ qui, à l’œil nu, ressemblent beaucoup à ses voitures de plus de 100 000 $.

En d’autres termes, il existe désormais une opportunité pour un autre constructeur automobile – qu’il s’agisse d’un opérateur historique ou d’une startup – de voler une part de marché importante à Tesla dans la catégorie des véhicules électriques haut de gamme.

Lucid Motors sera cet autre constructeur automobile.

La thèse de Bull en bref

En dehors de Tesla, Lucid Motors a la confluence de talents la plus impressionnante dans l’espace EV.

L’équipe de direction comprend d’anciens dirigeants de Tesla, Audi, Apple, Samsung, Ford, Intel et GM. Ce talent a développé une technologie exclusive de pointe, qui prend vie dans la première voiture de l’entreprise, la Lucid Air, qui offrira des autonomies de plus de 500 milles (au-dessus de tout ce qu’offre Tesla) et dont le Dream de haut niveau édition aura 1 080 chevaux (également au-dessus de tout ce qui est offert par Tesla).

La marque est conçue pour attirer les acheteurs aisés, est nouvelle (ce qui, comme nous l’avons vu avec Tesla, peut être un énorme avantage puisque les nouvelles marques de véhicules électriques n’ont pas de « bagage » à essence) et ne présente aucun risque de dilution puisque la les voitures de l’entreprise coûteront 70 000 $ et plus pour au moins les prochaines années.

Nous pensons que le Lucid Air se vendra comme une traînée de poudre au cours des prochaines années et que la gamme de véhicules Model S de Tesla aura du mal à rivaliser. Dans cette hypothèse, nous pensons que Lucid Motors volera une part de marché importante à Tesla dans la catégorie des véhicules électriques haut de gamme en Amérique du Nord en 2022+.

Si cela se produit, nous pensons que, compte tenu des valorisations actuelles, les actions CCIV augmenteront et les actions TSLA connaîtront des difficultés.

L’annulation du modèle S Plaid + est une grande nouvelle

Une grande « victoire » pour cette thèse a été la nouvelle que Tesla a annulé sa voiture Model S Plaid+.

La voiture Model S Plaid + était la seule voiture fabriquée par Tesla qui allait rivaliser avec la Lucid Air Dream Edition sur la base des spécifications. L’édition Lucid Air Dream offre plus de 500 miles d’autonomie et 1 080 chevaux. Le modèle S Plaid+ de Tesla était censé offrir également plus de 500 kilomètres d’autonomie et environ 1 100 chevaux, donc encore plus puissant.

Mais cette voiture est maintenant annulée.

Au lieu de cela, Tesla s’appuiera exclusivement sur le modèle S Plaid parce qu’il est « tellement bon », selon Elon Musk. Et bien qu’il puisse être « si bon », ce n’est pas aussi bon que le Lucid Air Dream. Il aura un peu moins de puissance (1 020 CV) et beaucoup moins d’autonomie (390 milles).

En d’autres termes, le Lucid Air Dream sera, dans un avenir prévisible, le véhicule électrique de luxe le plus performant du marché.

C’est important, principalement pour des raisons de marque. Au fur et à mesure que le Dream se déploiera, Lucid Motors deviendra connu comme « la marque de véhicules électriques qui est encore plus belle que Tesla ». Ce bavardage circulera pendant des mois parmi les consommateurs, créant un capital de marque pour Lucid Motors que Tesla avait il y a quelques années.

Tesla a utilisé cette valeur de marque inégalée pour susciter une demande inégalée pour ses voitures alors qu’elles devenaient de plus en plus abordables. Il en sera de même avec Lucid Motors. Ainsi, lorsque Lucid Motors déploiera des véhicules électriques plus abordables dans les fourchettes de prix de 70 000 $ et 90 000 $ en 2022/2023, la demande pour ces véhicules sera importante.

Une demande importante entraînera des gains importants dans le stock de CCIV.

Bilan des actions CCIV

Lucid Motors est la prochaine Tesla, et Lucid Motors est tarifé pour un succès minimal, tandis que Tesla est tarifé pour une domination mondiale.

Ainsi, vous pouvez soit investir dans des actions TSLA à une valorisation de 600 milliards de dollars et exiger la perfection pour que les actions augmentent de 10 à 20 % par an jusqu’en 2025. Ou, vous pouvez investir dans des actions CCIV à une valorisation de 40 milliards de dollars et exiger que la société s’empare simplement d’environ 5 % de part de marché pour que l’action augmente de 20 % ou plus par an jusqu’en 2025.

Ce dernier est une bien meilleure décision d’investissement si vous cherchez à maximiser les rendements.

C’est pourquoi, dans notre Investisseur innovant portefeuille, nous avons acheté des actions CCIV et sommes déjà en hausse de 26% sur cette position en seulement un mois. Il est peut-être temps de vous joindre à nous et d’investir dans ce qui s’en vient, pas dans ce qui s’est déjà produit.

PS Au cours des derniers mois, j’ai expérimenté tranquillement ce qui sera probablement considéré comme mon projet le plus controversé à ce jour – Projet 10X.

Une plateforme de recherche ultra-exclusive auparavant ouverte par « invitation only ». Un projet si ambitieux qu’il a livré 82 choix d’actions uniques et révolutionnaires avec des gains pouvant atteindre 100 % et plus.

Notre taux de réussite avec ce projet ? Un ridicule 86 % – mieux que nos rêves les plus fous.

Nous avons fait tout cela en un peu moins de 12 mois. Et enfin, je suis prêt à tirer le rideau.

Rejoignez-moi sur 9 juin à 16h., où j’organiserai mon tout premier Sommet des anomalies 10X. Tout ce que tu dois faire est Cliquez ici pour réserver votre place.

Une fois que vous réserve ta place, vous aurez également accès à mon dernier rapport de recherche, 3 actions bon marché à acheter à moins de 10 $. Ce rapport contient un aperçu de ce que vous pouvez vous attendre à voir lors de mon 10X Anomaly Summit.

Réclamez votre exemplaire gratuit maintenant et préparez-vous pour cet événement exclusif le 9 juin !

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Investisseur innovant. Pour voir toute la gamme d’actions technologiques innovantes de nouvelle génération de Luke, devenez abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.