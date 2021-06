Action CCIV: Les nouvelles EV qui ont fait gagner du capital à Churchill aujourd’hui

in

Les actionnaires de Churchill Capitale IV (NYSE :CCIV) et l’action CCIV ont connu un mois relativement solide. Les actions de cette SAVS devraient rapporter Moteurs lucides public ont été sur une trajectoire ascendante ces derniers temps. Divers facteurs entrent en jeu dans cette hausse.

Source : gg_photography / Shutterstock.com

Il semble que le sentiment dans l’espace SPAC se soit renforcé ces dernières semaines. Activité dans un certain nombre d’autres SPAC de grande envergure, y compris celle de Bill Ackman Pershing Square Tontine Holdings (NYSE :PSTH) a repris. De plus, les nouvelles plutôt importantes d’une autre société de véhicules électriques à pré-revenu Rivien la poursuite d’une introduction en bourse majeure de 50 à 70 milliards de dollars a mis l’accent sur l’évaluation de Lucid. Cette fois, les investisseurs semblent se demander si l’action CCIV n’est pas trop bon marché pour être ignorée à ces niveaux.

De plus, un intérêt à découvert supérieur à la moyenne de plus de 20% pour les actions CCIV a placé Churchill Capital dans le collimateur des commerçants de détail aujourd’hui. Pour ceux qui vivent sous un rocher, la manie du short-squeeze est de retour sur les marchés. Toute action avec un ratio de volume court d’environ 20% ou plus est en plein essor grâce à cette nouvelle.

Cependant, aujourd’hui, la société dispose d’un autre catalyseur potentiel que les investisseurs évaluent. Jetons un coup d’œil à ce que cela Tesla (NASDAQ :TSLA) les nouvelles ont à voir avec Churchill Capital aujourd’hui.

Annulation de Plaid+ conduisant l’intérêt dans les actions CCIV

La décision notable du PDG de Tesla, Elon Musk, d’annoncer, apparemment sur un coup de tête, l’annulation de son prochain modèle Plaid + ce week-end a envoyé des ondes de choc dans le secteur des véhicules électriques.

Pour les investisseurs de Tesla, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les actions TSLA n’ont gagné que 1% aujourd’hui lors d’une journée relativement forte dans le secteur des véhicules électriques.

Cependant, la plupart des concurrents de l’hypercroissance de Tesla explosent à cette nouvelle. Dans le cas de Lucid Motors et Churchill, cette société profite d’un cocktail de catalyseurs pour bondir d’environ 10 % sur les gros volumes.

L’attrait de Lucid est en fin de compte pour les investisseurs qui parient que cette société peut gagner des parts de marché dans l’espace des véhicules électriques de luxe. Avec Tesla possédant une position aussi importante sur ce marché, cette nouvelle est positive pour les investisseurs en actions CCIV.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.