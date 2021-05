Action CCIV: Les principaux détails que les investisseurs ont appris sur Lucid Motors aujourd’hui

Les investisseurs voient une journée difficile Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) et le stock CCIV au moment de la rédaction. Cependant, l’action des prix de cet après-midi fait suite à un pic en milieu de journée pour cette action qui a vu l’action CCIV augmenter de plus de 2% à un moment donné de la journée.

Ce pic a eu lieu comme Moteurs lucides, la société qui devient publique via une fusion inversée avec Churchill Capital, a dévoilé son expérience utilisateur intuitive avec le Lucid Air. Ce dévoilement était très attendu et, à bien des égards, a frappé la cible. Cela dit, l’élan est fort sur le marché aujourd’hui. En conséquence, l’action CCIV ne semble tout simplement pas pouvoir sortir de la dynamique baissière qu’elle a acquise récemment.

En effet, depuis qu’il a atteint un sommet de près de 65 $ par action plus tôt cette année, l’action CCIV est en baisse de près de 70% par rapport à son sommet. Actuellement, les investisseurs peuvent acheter des actions de CCIV autour de 20 $ chacun.

Maintenant, c’est toujours un double du prix d’introduction en bourse de la société. Cependant, les investisseurs semblent s’inquiéter des sociétés de pré-production de VE alors que la concurrence s’intensifie de la part des opérateurs en place.

Plongeons dans ce qui a été annoncé lors du dévoilement de Lucid Air aujourd’hui.

Expérience utilisateur intuitive attrayante pour les investisseurs dans l’action CCIV

Malgré ce qui semble être une fin de journée rouge pour Lucid, la présentation de Lucid Air d’aujourd’hui était assez attrayante.

Le véhicule électrique de luxe phare de la société n’a certainement pas déçu du point de vue du style et de l’expérience utilisateur. En particulier, l’UX du Lucid Air, «une interface homme-machine véritablement innovante, facile à utiliser et esthétiquement belle», a suscité aujourd’hui l’enthousiasme des passionnés de VE.

Du point de vue du design, le cockpit en verre et le panneau de pilotage semblent propres et nets. Un écran 5K de 34 pouces sur le tableau de bord (cockpit en verre) et une console inférieure (panneau de pilotage) confèrent à cette voiture un look futuriste.

Les réglages et commandes du véhicule peuvent être largement ajustés à l’aide de commandes vocales. La possibilité d’utiliser Apple CarPlay, Spotify et iHeartRadio sont tous fournis de série avec ce véhicule. Et les mises à jour logicielles en direct garantiront aux utilisateurs l’expérience la plus à jour possible.

Le Lucid Air est encore loin de la production. De plus, aucune date précise n’a été fixée à laquelle les aficionados d’EV peuvent en mettre la main. Cependant, cette mise à jour a certainement fourni plus de visibilité sur l’offre de Lucid. En conséquence, je suis un peu surpris de la façon dont l’action CCIV a réagi aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.