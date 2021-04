Action CCIV: les régulateurs torpillent le spectacle SPAC

Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) a suscité beaucoup d’intérêt de la part des investisseurs depuis son annonce Moteurs lucides Publique. Cela a fait de l’action CCIV un proxy pour Lucid.

Lucid projette de prendre Tesla (NASDAQ:TSLA) avec une production à grande échelle de voitures électriques haut de gamme, entre autres, en Arabie saoudite.

Tout cela est suspendu grâce à la Securities and Exchange Commission, qui peut forcer les warrants de cette transaction à être appelés passifs au lieu de capitaux propres.

Les actions de CCIV ont culminé à la mi-février à 58 $, mais elles sont maintenant d’environ 20 $. Même à ce prix, ils valent le double de ce qu’ils étaient lors de leur première émission en janvier.

Quel est le problème?

Les ennuis ont commencé le 8 avril, lorsque le directeur par intérim du financement des entreprises de la SEC, John Coates, a remis en question l’utilisation des projections dans les transactions de-SPAC. C’est ce qui est en suspens entre Churchill et Lucid. Les dispositions de la loi refuge, qui permettent aux sponsors du SPAC de faire des prédictions sur la croissance future, «ne protègent pas contre les déclarations fausses ou trompeuses faites en connaissance de cause», a-t-il écrit.

Les SPAC ont fait l’objet d’offres publiques initiales, puis ont traité la transaction de dé-SPAC comme un achat ordinaire. Coates a écrit que les exigences de l’introduction en bourse «peuvent inclure des transactions dé-SPAC». Voilà pour juste prendre quelqu’un en public en jaillissant à son sujet sur CNBC.

Le 12 avril, Coates et le chef comptable par intérim Paul Munter ont publié une autre déclaration. C’était sur les mandats. Les warrants sont des options d’achat d’une cible SPAC qui font souvent partie des accords SPAC. Les warrants ont généralement été classés en actions. Mais ils pourraient être appelés des passifs s’ils sont indexés sur le comportement de l’action sous-jacente, ont écrit Coates et Munter. Si les bons de souscription incluent une disposition de retrait, cela peut également forcer le reclassement, indique le communiqué.

Que se passe-t-il maintenant?

Les deux déclarations ne sont pas des règles finales. Mais s’ils sont acceptés, ils pourraient forcer les entreprises dé-SPAC à re-déposer leurs états financiers. La valeur des bons de souscription devrait être réévaluée chaque trimestre. Ils deviendraient moins précieux pour les investisseurs privés en actions publiques (PIPE) qui se joignent aux investisseurs publics dans un accord de-SPAC.

Il y avait déjà eu une incertitude au sujet du CCIV. Notre Vivian Medithi a rapporté en mars que l’accord CCIV-Lucid ne s’est pas concrétisé au fil des mois, comme indiqué initialement. C’est arrivé en seulement 12 jours. Le processus a été décrit dans un dépôt CCIV déposé auprès de la SEC le 19 mars.

Les taureaux demeurent

Il reste des analystes optimistes sur CCIV et Lucid.

L’opération telle qu’elle est actuellement structurée donnerait aux actionnaires de CCIV 16,4% de Lucid. Cela donne à Lucid une valeur d’environ 30 milliards de dollars, sur la base de la capitalisation boursière de CCIV du 22 avril de 5,1 milliards de dollars.

Notre Mark Hake considère que c’est bas. Les actions ont bondi de près de 8% le 21 avril. Notre David Moadel aime également le plan de production de Lucid et estime que les investisseurs de CCIV devraient garder le cap.

Le stock a été récemment soutenu par la pression continue de l’administration Biden pour les voitures électriques de fabrication américaine. Les actions peuvent également bénéficier d’une courte compression.

L’essentiel sur les actions CCIV

Les réflexions de la SEC sur la comptabilité SPAC ne sont pas obscures. Ils frappent au cœur du concept SPAC.

Les SPAC placent généralement les investisseurs privés avant les investisseurs publics. Ils prennent souvent en compte les warrants dans le cadre de l’augmentation de capital. Les sponsors SPAC parlent régulièrement de l’avenir de leurs cibles. Les courtiers exécutant des introductions en bourse standard sont tenus de garder le silence.

À moins que la dynamique réglementaire ne soit inversée, Lucid pourrait devoir réexaminer ses résultats après la fusion, en tenant compte de l’évolution de la valeur des warrants. Cela créera une incertitude autour de la valeur de l’action de Lucid.

Chris Lau a écrit récemment que les investisseurs en actions de CCIV devraient être prêts à rester pendant cinq ans. Quand j’ai écrit sur CCIV, je l’ai appelé le jeu. Il est difficile de faire évoluer la production automobile et les voitures haut de gamme constituent un marché de niche.

Je maintiens ce point de vue. Je ne toucherais pas aux actions de CCIV bien après que l’accord de-SPAC soit conclu. Ensuite, je peux voir où sont tous les mandats et évaluer sérieusement les chances de Lucid.

