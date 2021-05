Action CCIV: Pourquoi Churchill Capital n’est pas aussi électrisant

Churchill Capital Corp. (NYSE:CCIV). Il est passé d’un SPAC électrisant à un véhicule accidenté avec des chasseurs d’ambulance en remorque cette année. Mais est-ce maintenant le moment judicieux de placer du capital-risque dans les actions de CCIV? Examinons de plus près ce qui se passe sur et sur le graphique des prix de Churchill, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Ce qui monte doit redescendre. C’est une expression populaire. Mais bien que loin d’être exacte en ce qui concerne le marché boursier, CCIV a largement tenu cette promesse en 2021.

Plus important encore et aujourd’hui, les investisseurs de Churchill devraient se méfier de l’idée d’acheter trop fortement l’idée, «si vous l’avez aimé là-bas, vous devez l’aimer ici.

Un aperçu de l’action CCIV

En un mot très volatile et toxique, au début de janvier, la société d’acquisition à vocation spéciale Churchill Capital est devenue une sensation du jour au lendemain.

Non pas que le stock de CCIV était seul. Il y avait un commerce épique de short-squeeze dirigé par GameStop (NYSE:GME) se produisant en même temps. De plus, une vague revigorée de manie de crypto-monnaie qui a introduit Dogecoin (CCC:DOGE-USD) dans la conscience des investisseurs ne faisait que commencer.

Néanmoins et à part entière, le gain de 550% de CCIV en un peu plus de quelques semaines a été spectaculaire. Et dans un domaine SPAC rempli d’entreprises plus risquées, les nouvelles de janvier de CCIV selon lesquelles Lucid Motors, parvenu à EV parvenu au public, se sont révélées être la vraie affaire à plus d’un titre.

Un très réel différenciateur est Peter Rawlinson. Le PDG de Lucid était l’ingénieur en chef de Tesla (NASDAQ:TSLA) Modèle S. Pedigree éprouvé, non? De plus, cette expertise a aidé à mettre en place la berline de luxe Dream Edition Air de la société pour ses débuts à la fin du printemps, bien devant la concurrence de ses collègues SPAC. Fisker (NYSE:FSR) et un Ocean EV devrait faire ses débuts fin 2022.

C’est compliqué

Aujourd’hui, Lucid semble toujours bien positionné. Mais acheter Churchill Capital en ce moment est également devenu plus compliqué.

En tant qu’investissement et malgré la perte de plus de 70% des actions, à certains égards, acheter des actions de CCIV aujourd’hui est plus risqué que lorsque les actions approchaient 65 $. Peut-être pas en termes absolus en dollars, mais les dangers d’autres manières se sont accrus.

D’une part, le prix gonflé de 24 milliards de dollars de Churchill pour avoir rendu public Lucid et révélé à la fin du mois de février que les investisseurs devenaient moins tolérants envers les actions à plus grand nombre d’actions était un premier coup sûr face aux taureaux des actions CCIV. La clarté sur ce front avait un prix. Et Wall Street n’aimait pas ce qu’il voyait.

Un autre défi qui plane sur CCIV est le lancement retardé du Dream Edition Air dans la seconde moitié de 2021. Les pneus n’ont pas encore rencontré la route. Et avec les pénuries de puces qui affectent déjà certains acteurs de l’industrie automobile, une nouvelle déception à court terme pourrait-elle être dans les cartes?

Plus récemment, la menace de recours collectifs de type 1-800-AVOCATS déplorant le retour en arrière du calendrier de production par Lucid n’a pas aidé les actionnaires de CCIV. Et derrière les chasseurs d’ambulances, les régulateurs américains appelant à une plus grande transparence du SPAC, ce qui a pu être autrefois une situation d’achat de camions de secours est moins certain sur plus que quelques fronts. Celles-ci incluent le graphique actuel du riz boursier CCIV.

Tableau des prix hebdomadaires de l’action CCIV

Si vous êtes un investisseur actif, essayer de localiser le «prochain» de quoi que ce soit est un objectif largement insaisissable. Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Microsoft (NASDAQ:MSFT). Pomme (NASDAQ:AAPL). Ces investissements générationnels n’ont aucun héritier apparent. Tesla? Peut-être moins compte tenu de la nature de l’industrie automobile. Et avec CCIV renversant la part du lion de son battage médiatique lucide; il peut sembler raisonnable de voir la valeur d’acheter des actions aujourd’hui. Mais je préviendrais autrement.

Le problème sur le graphique des prix est que les conditions responsables de la baisse des actions de Churchill ne semblent pas prêtes à libérer leur emprise. Techniquement, un deuxième échec du triangle ce mois-ci sous le support de 76% de Fibonacci laisse le stock CCIV dans une tendance baissière. En outre, une stochastique alignée à la baisse indique que les actions pourraient continuer à s’affaiblir et que le PIPE de Lucid à ​​15 $ fixe le prochain objectif de prix logique.

Pour les investisseurs plus appréciés de l’histoire de Lucid – et d’une fin heureuse à proximité – je suggérerais d’attendre un modèle de creux hebdomadaire confirmé parallèlement à un croisement haussier de l’indicateur stochastique.

Si ces conditions sont remplies, une rotation de test dans CCIV utilisant une verticale haussière de 5 à 7 points de largeur intermédiaire structurée de 10% à 15% au-dessus du prix du signal de modèle est considérée comme un bon compromis de risque et de récompense, à la fois off et sur le tableau des prix.

