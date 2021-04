Action CCIV: Une connexion au Moyen-Orient stimule-t-elle Churchill Capital aujourd’hui?

Actions de Churchill Capital (NYSE:CCIV) sont à nouveau en hausse dans les négociations de pré-marché jeudi matin alors que les investisseurs réagissent aux nouvelles des derniers développements dans l’infrastructure naissante de mobilité électrique en Arabie saoudite. L’action CCIV a bondi de 7,8% mercredi.

Source: Autour du monde Photos / Shutterstock.com

Plus tôt dans la journée, il a été rapporté que Schneider Electric Saudi Arabia et GREENER by IHCC ont signé un accord de partenariat pour développer une infrastructure de mobilité électrique.

Toute actualité des véhicules électriques du Royaume est sous la surveillance étroite des investisseurs. Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) est un investisseur de référence pour le fabricant de véhicules électriques basé aux États-Unis Moteurs lucides, qui devrait devenir publique dans le cadre d’une fusion SPAC avec CCIV. Le fonds souverain a annoncé son premier investissement d’un milliard de dollars dans Lucid en septembre 2018.

Lucid recherche des emplacements pour des points de vente au détail dans le Royaume et vise à les rendre opérationnels d’ici la fin de 2021 ou au début de 2022, a déclaré le PDG Peter Rawlinson à Arab News plus tôt cette année.

Action CCIV gagnée sur le plan Biden Infra

La montée en flèche des stocks de CCIV mercredi a été alimentée par des informations selon lesquelles le président Joe Biden envisage de mettre fin à une bataille juridique avec la Californie au sujet de la réglementation des émissions des véhicules à moteur. La Californie est le plus grand marché automobile des États-Unis et a été un chef de file dans l’établissement de certaines des réglementations les plus strictes du pays. Une dérogation en vertu du Clean Air Act a permis aux réglementations plus strictes de la Californie de devenir la «norme nationale de facto».

En conséquence, les constructeurs automobiles ont demandé au président Donald Trump de se soustraire à ces normes. L’administration Trump a fourni cet allégement, rétablissant les normes fédérales d’économie de carburant et limitant le pouvoir juridique des États de définir leurs propres normes d’économie de carburant.

Biden cherche maintenant à annuler cette décision. Ce faisant, les investisseurs estiment que des normes d’émissions de carburant plus strictes profiteront directement aux fabricants de véhicules électriques comme Lucid Motors.

A la date de publication, Robert Lakin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Robert Lakin, contributeur à InvestorPlace, est un écrivain et éditeur financier chevronné, qui a notamment travaillé pour Bloomberg News, McKinsey & Co. et McDonald & Company Investments.