Action CHPT : la route vers la solvabilité financière est longue

Les véhicules électriques sont l’avenir. Par conséquent, l’infrastructure des bornes de recharge qui prend en charge la construction de véhicules électriques doit également être l’avenir. Point de charge (NYSE :CHPT) est un fournisseur de bornes de recharge pour VE. Et donc, le stock CHPT doit être une acquisition évidente, non?

Selon la personne à qui vous posez la question, vous pouvez obtenir des réponses très différentes. C’est parce que peu importe comment vous percez dans le récit EV, cela reste une question de poule ou d’œuf. Construisez-vous d’abord l’infrastructure et misez-vous sur la construction de véhicules électriques ? Apparemment, selon la plupart des comptes rendus dans les médias grand public, les réseaux de transport du monde finiront par devenir électriques. Par conséquent, parier sur l’action CHPT aujourd’hui semble être un pari incroyablement astucieux.

D’un autre côté, si la construction ne se produit jamais ou prend beaucoup trop de temps à se matérialiser, les investisseurs abandonneront probablement le navire et rechercheront des entreprises plus rentables (et opportunes). Dans ce scénario, acheter des actions CHPT ne reviendrait à rien de plus que de brûler de l’argent dans une benne à ordures.

Non seulement cela, le marché des véhicules électriques devrait être robuste et diversifié comme l’est aujourd’hui le marché des voitures à combustion. Par exemple, si Tesla (NASDAQ :TSLA) continue de maintenir une part écrasante, cette circonstance pourrait ne pas aider le stock CHPT. Après tout, Tesla possède son propre réseau mondial de bornes de recharge rapide, qui serait vraisemblablement en concurrence avec le réseau de ChargePoint.

Cependant, les investisseurs commencent à donner une autre chance aux actions CHPT. Au cours du dernier mois et demi environ, les actions ont été sur une lancée. De plus, bien que la société ait enregistré une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre 2021, elle a également généré des revenus supérieurs aux attentes. Comme l’a mentionné le PDG de ChargePoint, Pasquale Romano, cette augmentation des ventes indique le potentiel d’augmentation de la pénétration des véhicules électriques et de la réouverture des économies.

Le partenariat entre CHPT et Daimler AG (OTCMKTS :DMLRY) Mercedes-Benz USA fournira aux clients de VE de cette dernière société un accès sans friction aux solutions de recharge via ChargePoint et d’autres réseaux. N’étant plus purement aspirationnelle, ChargePoint livre la marchandise. Mais cela suffira-t-il ?

Le bruit doit être converti en dollars pour les actions CHPT

À l’époque où je travaillais dans un cabinet de conseil spécialisé dans la fourniture d’analyses d’experts pour les projets de gestion de la construction, une partie de mon travail consistait à évaluer les retards critiques. Il s’agit d’incidents ou d’événements qui imposent des goulots d’étranglement, qui entravent ensuite d’autres phases de construction. Ils sont particulièrement onéreux car contrairement aux incidents de variétés de jardin, vous ne pouvez pas simplement les couvrir.

En amenant la discussion sur l’action CHPT, le concept de retards ou de goulots d’étranglement critiques est ce dont les investisseurs optimistes doivent le plus s’inquiéter. Pour moi, le plus grand défi est de faire cette conversion en bâton électrique pour les consommateurs. C’est déjà un obstacle pour que des gens qui ont été habitués à conduire des voitures à combustion toute leur vie passent à l’électrique. Mais ajouter plus d’obstacles ? Ce n’est tout simplement pas dans les cartes.

Au-delà de la transition EV, le plus gros défi est sans aucun doute l’aspect recharge. Selon l’Office de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, 63 % de tous les logements ont un garage ou un abri d’auto. Donc, cela devrait être un feu vert pour la construction de véhicules électriques, n’est-ce pas ? Avec l’accès à la recharge personnelle et publique, les consommateurs devraient se sentir plus à l’aise pour faire le changement.

Eh bien, peut-être pas. Tout d’abord, il n’est pas clair dans le chiffre de 63% quelles unités ont un accès relativement facile à la recharge de véhicules électriques. Deuxièmement, les données de l’Université Carnegie Mellon donnent une image beaucoup moins rose. Dans le cas le plus optimiste, 41 % des ménages auront une capacité de recharge. Mais dans son cas pessimiste, seuls 14% auront une telle capacité.

Certes, l’analyse ci-dessus a été publiée en 2013. Cependant, je dirais que l’infrastructure du logement ne change pas aussi radicalement en si peu de temps. Et quelle que soit la façon dont vous analysez les données, la réalité est qu’une grande partie des consommateurs potentiels de véhicules électriques auront besoin d’une recharge publique.

Dans ce cas, je ne sais pas s’ils vont s’habituer à attendre entre une demi-heure et plusieurs heures pour un « ravitaillement ».

Cette entreprise est-elle encore rentable ?

C’est un point tellement évident que je me sens bête de le dire : les investisseurs ne sont pas dans ce métier pour perdre de l’argent. Mais à un moment donné, ChargePoint doit montrer une voie vers la rentabilité. Et c’est là que les choses deviennent risquées pour le stock CHPT.

Oui, le rythme des revenus au premier trimestre était encourageant. Ce qui n’était pas le cas, c’était le côté des gains. Alors que le marché célèbre CHPT maintenant, si la société sous-jacente continue d’afficher de l’encre rouge sur le résultat net, je ne sais pas combien de temps cette célébration durera.

Bien sûr, si le déploiement des véhicules électriques étend sa trajectoire ascendante, le stock de CHPT pourrait bénéficier de gains démesurés explosifs. Mais pour moi, mon scepticisme me tiendra à l’écart.

À la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.