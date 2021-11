Action CHPT : recherchez ChargePoint Holdings pour clôturer 2021 avec style

Au milieu du dernier trimestre de l’année, Points de charge (NASDAQ :CHPT) et les actions CHPT semblent être des jeux dynamiques à l’horizon 2022.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Le stock du réseau de recharge des véhicules électriques (VE) a gagné 24% en octobre, est en hausse de plus de 7% en novembre au moment où j’écris ceci un peu plus de la moitié du mois, et en supposant qu’il n’y ait pas de surprises lorsqu’il publiera les résultats du troisième trimestre 2021 en décembre. Le 7, après la clôture des marchés, le dernier mois de 2021 pourrait également être gagnant pour les actionnaires.

Voici pourquoi.

Le stock CHPT atteint son apogée

Depuis que l’action de ChargePoint a touché le fond début octobre, elle a presque augmenté au cours des sept dernières semaines, gagnant au cours de cinq des sept périodes de cinq jours.

Fin septembre, j’ai suggéré aux investisseurs de ne pas se laisser berner par l’incapacité de ChargePoint à gagner du terrain sur les marchés. C’était un excellent achat spéculatif dans la modique somme de 20 $. Le 30 septembre, il est brièvement tombé dans l’adolescence avant de toucher le fond le 6 octobre, sous la barre des 18 $. Il est en hausse de 48% par rapport à son creux le plus récent.

Lorsque j’ai discuté de ChargePoint fin octobre, j’ai dit que la société en faisait assez pour que son action revienne à 35 $, où elle s’est négociée pas plus tard qu’en juin. Il venait d’obtenir une note d’achat d’un analyste avec un prix cible de 29 $. C’est maintenant à moins de trois dollars de la cible.

Le président Biden a promulgué le 15 novembre le projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars, mettant en branle toute une série d’initiatives liées aux énergies renouvelables et à l’avenir des transports. Par exemple, concernant ChargePoint, 7,5 milliards de dollars sont alloués à la construction d’un réseau de recharge de véhicules électriques d’un océan à l’autre. De plus, une partie des 5 milliards de dollars est consacrée au financement de l’adoption massive de véhicules zéro émission.

Bret Kenwell d’InvestorPlace a récemment suggéré que CHPT avait une chance d’ajouter 50 % de plus au cours de son action bientôt – pouvant atteindre 36,86 $, au-dessus de ma prévision de prix de 35 $.

Cependant, c’est une phrase de Kenwell qui a attiré mon attention.

« Pour l’action CHPT, il serait insensé de sacrifier la croissance de demain pour le résultat d’aujourd’hui, car le marché des véhicules électriques a l’impression d’atteindre enfin un point de basculement majeur », a écrit Kenwell le 16 novembre.

Alors que je terminais mon article en octobre, «[A]en supposant que le monde ne fasse pas un virage à 180 degrés et n’abandonne pas l’énergie propre, l’action reviendra à 35 $ en 2022. »

Non seulement le stock de CHPT atteint son rythme de croisière, mais l’industrie des véhicules électriques dans son ensemble aussi. C’est peut-être fou de penser que Rivien (NASDAQ :RIVN), une entreprise sans chiffre d’affaires, est évaluée à 124 milliards de dollars, soit 50 % de plus que Gué (NYSE :F), une entreprise qui connaît une chose ou deux sur la construction de véhicules électriques.

Cependant, cela indique également où les investisseurs voient le monde aller.

L’électrification des transports

Il vaut bien mieux acheter des actions RIVN, qui pourraient finalement s’autodétruire, que de rater l’électrification des transports. La même théorie s’applique à ChargePoint.

Bien que les chances semblent s’améliorer pour le succès et la rentabilité ultimes de l’entreprise, il s’agit d’un titre incroyablement volatil et non pour les âmes sensibles.

« ChargePoint reste une action que les investisseurs averses au risque ne devraient pas toucher. C’est parce que, bien que ChargePoint ait une bonne activité, beaucoup de choses peuvent changer en ce qui concerne la technologie de recharge et les véhicules électriques », ai-je écrit en octobre.

Comme mon collègue l’a dit, le CHPT souffle le chaud ou le froid. Ainsi, seules les mains en diamant doivent s’appliquer.

Cependant, il ne fait aucun doute que l’électrification des transports est là. Dans une décennie, les gens se moqueront de la réticence des investisseurs envers l’électricité au début des années 2020.

Une entreprise qui pourrait mener la charge est ChargePoint. Il a une place de choix dans le drame. Bien qu’il doive encore s’exécuter, la réalité est qu’il a une longueur d’avance énorme. À l’exception de Tesla (NASDAQ :TSLA), ChargePoint pourrait être le prochain meilleur proxy américain pour l’électrification des transports.

Jusqu’à ce que quelqu’un d’autre prouve qu’il s’agit du gorille de 800 livres, la valorisation soi-disant excessive de ChargePoint est justifiée de l’avis de certains analystes. C’est pourquoi les 16 analystes couvrant l’action CHPT lui attribuent une note de surpondération et un objectif de cours moyen de 32,27 $.

Résultat final

Je continue d’aimer CHPT comme achat spéculatif. Je cherche à clôturer 2021 avec style en passant dans les 30 $. On verra bien assez tôt si j’ai raison.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.