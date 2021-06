Action CHWY : qu’est-ce qui fait perdre du poids aux actions Chewy aujourd’hui ?

moelleux (NYSE :CHWY) l’action prend un coup vendredi après la publication de son rapport sur les résultats du premier trimestre 2021.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Les mauvaises nouvelles du rapport sur les résultats de Chewy n’ont pas à voir avec ses résultats les plus récents. La société a battu les estimations de Wall Street avec un bénéfice par action de 9 cents et un chiffre d’affaires de 2,14 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à des pertes par action de 3 cents sur des revenus de 2,13 milliards de dollars.

Alors pourquoi l’action CHWY a-t-elle souffert même avec ces résultats positifs ? Tout est lié aux perspectives de l’entreprise pour le reste de l’année. Bien qu’il ne fournisse pas de chiffres spécifiques, les commentaires de l’entreprise n’étaient pas positifs.

Voici la déclaration dans la lettre de CHWY aux actionnaires qui a le stock en baisse aujourd’hui.

« Bien que nous soyons satisfaits de nos ventes nettes au cours du trimestre, les niveaux élevés de rupture de stock ont ​​été un vent contraire persistant tout au long du trimestre et ont réduit nos ventes nettes du premier trimestre d’environ 40 millions de dollars. Ces vents contraires à l’échelle de l’industrie sont liés à l’offre et nous nous attendons à ce qu’ils s’atténuent au second semestre avec la mise en service de capacités de production supplémentaires. D’ici là, nous continuerons à gérer activement notre inventaire et à utiliser nos moteurs de recommandation pour aider les clients à trouver des alternatives intéressantes.