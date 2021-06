Action CLDR : 17 choses à savoir sur l’énorme accord de rachat de Cloudera dont les actions montent en flèche aujourd’hui

Cloudera (NYSE :CLDR) l’action a fortement augmenté mardi après l’annonce d’un accord visant à privatiser la société de cloud de données d’entreprise.

Voici tout ce que les investisseurs en actions CLDR doivent savoir sur l’offre de rachat de l’entreprise.

Clayton, Dubilier & Riz et KKR envisagent de privatiser l’entreprise. Cela a permis aux deux sociétés d’offrir 5,3 milliards de dollars pour ce faire. Cela se traduirait par des actionnaires de CLDR recevant un paiement de 16 $ par action en espèces. Cela représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture de l’action vendredi. C’est également une prime de 30% par rapport au cours moyen pondéré en volume de l’action sur 30 jours. KKR utilise ses fonds de capital-investissement nord-américains pour cette transaction. Cela s’ajoute au grand nombre d’entreprises technologiques qu’il contrôle. Cela inclut GoDaddy, Internet Brands, Epicor, BMC, Optiv, Calabrio, Corel et 1-800 Contacts. Dans le cas de Clayton, Dubilier & Rice, elle détient les sociétés technologiques Epicor, Capco, m2gen, Sirius Computer Solutions et TRANZACT. Le conseil d’administration de Cloudera a déjà apporté son soutien unanime à l’opération de rachat. Ils conseillent aux actionnaires de CLDR de voter en faveur de l’accord. L’accord doit encore remplir d’autres conditions de clôture habituelles avant d’être terminé. Cela inclut l’obtention de l’approbation des régulateurs. Tant qu’il n’y aura pas de contretemps en cours de route, l’accord visant à privatiser Cloudera devrait être conclu au second semestre 2021. L’action CLDR fait l’objet de fortes transactions sur les nouvelles d’aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 36 millions d’actions ont changé de mains. C’est une augmentation massive par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 4 millions d’actions.

L’action CLDR était en hausse de 23,6% mardi matin.

