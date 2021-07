Action CLF : avec un ratio P/E à terme de 3,3, Cleveland-Cliffs est une excellente affaire

Cleveland Cliffs (NYSE :FCF) a publié de solides résultats pour le deuxième trimestre le 22 juillet, tandis que la valorisation de l’action CLF reste extrêmement faible. Il est également important de noter que les images macroéconomiques et géopolitiques sont globalement optimistes pour le sidérurgiste.

Compte tenu de ces points, je recommande aux investisseurs axés sur la valeur à long terme d’acheter des actions CLF. La société a vu le cours de ses actions augmenter d’environ 5% tout au long du 22 juillet à la suite des nouvelles positives sur les bénéfices.

Bénéfices solides au deuxième trimestre

Même avec la mise en garde importante selon laquelle Cleveland-Cliffs avait des comparaisons faciles avec le deuxième trimestre de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, les gains de l’entreprise d’une année sur l’autre ont été assez impressionnants.

Plus précisément, son chiffre d’affaires a bondi à 5 milliards de dollars au dernier trimestre, contre seulement 1,1 milliard de dollars au cours de la même période un an plus tôt. Et son bénéfice par action a grimpé à 1,33 $, contre une perte par action de 31 cents au deuxième trimestre de 2020.

De toute évidence, l’entreprise profite énormément de la demande extrêmement forte de voitures et de maisons neuves aux États-Unis, ainsi que de produits d’amélioration de l’habitat, tels que des équipements de jeux, des bureaux, des meubles et des appareils électroménagers.

Catalyseurs macroéconomiques et géopolitiques fortement positifs

Au début de ce mois, le prix de référence de l’acier laminé à chaud avait atteint un record de 1 825 $, passant de 500 $ à 800 $ avant la pandémie.

Bien que les prix de l’acier soient susceptibles de fléchir à mesure que la production rattrape la demande, ils devraient rester assez élevés car les micro-tendances que j’ai mentionnées précédemment persistent.

Pendant ce temps, même si la croissance économique en Chine ralentit, elle reste extrêmement forte. Le PIB du pays asiatique a bondi de 7,9% en glissement annuel au deuxième trimestre, contre 18,3% au premier trimestre.

En outre, Levi Strauss (NYSE :LEVI) et Pepsi (NASDAQ :DYNAMISME) ont récemment fait des commentaires positifs sur l’économie chinoise, le fabricant de jeans signalant que ses ventes au deuxième trimestre avaient augmenté de 3% par rapport à la même période en 2019.

Il convient également de noter que l’Europe a lancé une énorme initiative de relance économique, tandis que les États-Unis s’apprêtent à faire de même. Les deux plans de relance se concentrent fortement sur les énergies renouvelables, y compris l’énergie éolienne, qui consomme beaucoup d’acier.

Et la transition vers les véhicules électriques – qui est rendue obligatoire par la loi dans l’UE, la Californie et la Chine – pourrait entraîner une augmentation encore plus importante des ventes et de la production d’automobiles à long terme, car les fabricants fabriquent beaucoup plus de véhicules électriques pour se conformer aux normes et des dizaines de millions des consommateurs se précipitent pour acheter leur premier VE.

Prises ensemble, toutes ces tendances devraient énormément aider les actions de Cleveland-Cliffs et CLF à court, moyen et long terme.

L’image géopolitique

Pour Cleveland-Cliffs et les autres sidérurgistes américains, je pense que la situation géopolitique est mitigée, mais globalement positive.

Plus précisément, l’UE et les États-Unis ont lancé des pourparlers qui semblent viser à éliminer le droit de douane de 25 % sur l’acier imposé par l’administration de l’ancien président Donald Trump. De toute évidence, l’élimination du tarif, accompagnée d’aucune mesure contraire, aurait un effet négatif significatif sur Cleveland-Cliffs et d’autres producteurs d’acier basés aux États-Unis.

Cependant, je pense que les Européens à l’heure actuelle préfèrent largement le Parti démocrate au Parti républicain, qui reste fortement influencé par Trump.

Par conséquent, je ne m’attends pas à ce qu’un accord final sur les tarifs de l’acier nuise de manière significative à l’industrie sidérurgique américaine, car un tel résultat pourrait nuire considérablement aux chances des démocrates de conserver la Maison Blanche et le Congrès.

Les parties peuvent convenir d’abaisser le tarif de 15 à 30 % tout en mettant en place des plafonds de production et/ou en adoptant une sorte de quota d’exportation. Ces deux dernières mesures contribueraient à maintenir les prix à un niveau élevé.

Et encore une fois, je pense qu’il est hautement improbable que des mesures prises par l’UE et les États-Unis nuisent à l’industrie sidérurgique américaine, y compris à Cleveland-Cliffs.

Le résultat sur les actions CLF

Faisant de l’action un grand nom pour les investisseurs axés sur la valeur, le ratio cours/bénéfice à terme de Cleveland-Cliff est vraiment un minuscule 3,3, selon Yahoo! La finance. De plus, les catalyseurs positifs de la société en font un excellent nom pour les investisseurs en croissance à un prix raisonnable (GARP).

