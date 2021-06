Action CLF : Jusqu’où r/WallStreetBets peut-il écraser Cleveland-Cliffs ?

Aujourd’hui, la manie des actions meme imprègne encore plus de coins et recoins du marché boursier. Une cible récente – et intrigante – de la foule des investisseurs de détail est Cleveland Cliffs (NYSE :FCF) et actions CLF.

En effet, il semble qu’il existe actuellement un certain nombre de catalyseurs en faveur de Cleveland-Cliffs. En tant que plus grand producteur d’acier laminé plat en Amérique du Nord, l’action CLF est un pur jeu sur la reprise cyclique des matières premières et des matériaux économiquement sensibles. En conséquence, les actions du CLF sont fortement exploitées pour la reprise post-pandémique. Et en regardant le graphique boursier de l’entreprise, on peut voir que cet élan n’est pas simplement transitoire. En effet, l’action CLF se négocie près de son plus haut de 52 semaines pour une raison.

Le modèle commercial verticalement intégré de la société comprend une gamme d’activités telles que l’extraction de minerai de fer, la production d’acier et la finition en aval, l’emboutissage, l’outillage et la production de tubes. Les perspectives haussières sur les perspectives économiques nord-américaines à moyen terme se sont récemment ajoutées à cette dynamique.

De plus, la société a annoncé aujourd’hui un événement d’inauguration pour son usine de réduction directe à la pointe de la technologie à Toledo, Ohio. L’objectif de la société semble être d’orienter l’intérêt des investisseurs vers l’investissement écologique de 1 milliard de dollars de la société dans une installation de production ultramoderne. Utilisant le gaz naturel, il tente de faire des vagues en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Pour les investisseurs ESG, c’est une excellente nouvelle.

Cependant, le grand catalyseur qui a fait grimper ce titre de plus de 11% au moment de la rédaction est l’intérêt démesuré des investisseurs de détail. Voyons si les actions CLF pourraient effectivement représenter un jeu de compression pour les commerçants de détail avides d’aujourd’hui.

r/WallStreetBets peut-il compresser les actions CLF ?

Comme mentionné, Cleveland-Cliffs a déjà un certain nombre de catalyseurs en sa faveur. Cependant, les investisseurs particuliers considèrent de plus en plus les actions du CLF comme un potentiel de short squeeze.

Une diligence raisonnable intrigante a été publiée sur les forums de médias sociaux typiques, y compris Reddit. Un thème similaire a émergé. Les investisseurs semblent aimer l’idée de “faire bouillir les vendeurs à découvert comme des grenouilles”, une citation que les investisseurs particuliers ont tirée d’un ancien article de 2019 sur la société. C’était il y a très longtemps. Et l’action CLF se négociait de manière très différente de celle d’aujourd’hui.

Cependant, ce genre de sentiment est suffisant pour rallier les investisseurs particuliers. Il s’agit d’une entreprise avec un ratio de volume court autour de 17%. En conséquence, il est suffisamment élevé pour que les investisseurs examinent les résultats possibles de la compression de cette action.

Le pic d’aujourd’hui s’est produit sur plus du double du volume quotidien moyen jusqu’à présent. En conséquence, il est clair que de gros achats au détail sont en jeu avec ce stock aujourd’hui. Pour ceux qui cherchent à trader sur une lancée, il s’agit d’une action très volatile à surveiller en ce moment.

