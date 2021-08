Action CLF : la force des actions de Cleveland-Cliffs est le pari d’un Brésilien sur l’Amérique

Depuis la mi-mai, l’action la plus solide de mon portefeuille de retraite a été Cleveland Cliffs (NYSE :FCF). Je n’ai pas fait tapis sur le sidérurgiste. Mais j’ai vu un gain de 26% en actions CLF en seulement trois mois. Ceci malgré plusieurs attaques d’ours qui, à un moment donné en juillet, m’ont fait perdre ma position.

Le stock de CLF est controversé pour deux raisons. Premièrement, c’est un producteur d’acier et, contrairement à son rival Nucor (NYSE :NU), il utilise du fer et du charbon fraîchement extraits, pas seulement de la ferraille. Deuxièmement, il est très endetté, près de 5,4 milliards de dollars à la fin juin.

Le scepticisme signifie que vous pouvez toujours obtenir cette entreprise en croissance pour moins de 15 fois les bénéfices. Ne fais pas d’erreur. C’est une entreprise en croissance.

Bon timing

La version actuelle de Cleveland-Cliffs est la création de Lourenco Goncalves, originaire du Brésil, qui a rejoint l’entreprise en 2014. Goncalves a mené les démarches pour acheter AK Steel début 2020, puis les opérations américaines d’Arcelor-Mittal en décembre dernier. Cela a fait de Cleveland-Cliffs le plus grand producteur d’acier laminé plat du pays et le plus grand producteur de boulettes de fer.

Son timing était exquis. L’assouplissement perçu de la pandémie au début de cette année a été suivi par de grands plans d’infrastructure gouvernementaux. La Chine, qui a réduit les autres producteurs d’acier à bas prix, a alors décidé de réduire sa production pour réduire la pollution de l’air.

Le résultat est que CLF a des acheteurs pour tout le métal qu’elle peut produire. Gonçalves a déclaré lors de son appel aux résultats du 22 juillet que les revenus du deuxième trimestre avaient augmenté de 1 milliard de dollars, mais que le coût des marchandises vendues n’avait augmenté que de 100 millions de dollars par rapport au premier trimestre. La société a déclaré un bénéfice net de 795 millions de dollars, 1,33 $ par action, sur un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars.

Pourtant, les analystes ont qualifié cela de raté, s’attendant à un bénéfice de 1,52 $ par action. Les actions ont chuté de 8 % après l’annonce, mais ont ouvert le 19 août quelque 20 % de plus qu’elles ne l’étaient avant les résultats.

Garder le cap

Gonçalves se concentre sur le maintien de l’élan.

Il a conclu des accords rapides avec les syndicats. Il donne 1 500 $ à chaque travailleur qui se fait vacciner. Il a investi 100 millions de dollars dans un projet de réduction des émissions de son usine d’East Chicago. Il a participé à un projet de test technologique avec le département américain de l’Énergie, également axé sur la réduction des émissions.

Les analystes pensent maintenant que CLF a de la marge alors que la reprise s’accélère. Sur les six analystes qui le suivent et suivis par TipRanks, cinq souhaitent que vous l’achetiez. Leur objectif de cours moyen sur un an est de près de 31 $. Même certains cyniques sur les r/WallStreetBets de Redditt se réchauffent envers les actions CLF.

Les sceptiques

Il reste des sceptiques.

Plus de 10 % du flottant de CLF était encore short à la fin du mois de juillet. Il y a plus d’intérêt à court terme pour les actions CLF que pour tout autre sidérurgiste.

Jim Cramer de CNBC préfère toujours Nucor à Cliffs. Pour les 12 mois se terminant le 30 juin, l’action CLF a plus que doublé la performance de l’action NUE, en hausse de 290,6% contre 131,7%.

Les réductions de production chinoises signifient que les prix du minerai de fer sont en baisse. Un ralentissement de la reprise économique en Chine signifie moins de demande et plus d’offre d’acier chinois bon marché. Certains analystes ont reproché à Gonçalves de donner la priorité à la réduction de la dette lorsque les taux d’intérêt sont au plus bas. Ils avaient tord.

Le résultat sur les actions CLF

Alors que j’étais en retard dans le mouvement boursier de la CLF, je pense toujours que c’est un excellent pari sur une infrastructure matérielle, qui bénéficie d’un soutien bipartite.

Une fois que Goncalves aura réduit la dette créée lors de la constitution de l’entreprise, il aura de la place pour les rachats et les dividendes. Jusqu’à présent, il a résisté à l’émission de nouvelles actions pour rembourser la dette, bien qu’avec une capitalisation boursière de 12 milliards de dollars, il le pourrait facilement.

C’est peut-être parce que Gonçalves est personnellement investi dans son entreprise. Bien qu’il détienne d’importantes options d’achat d’actions en tant que PDG, il n’y a aucune trace de sa vente d’actions au cours des sept dernières années. Il est du côté des actionnaires.

Ça veut dire qu’il est de mon côté.

A la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des positions longues dans CLF. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

