Action climatique : Net zéro lointain, mais la technologie pourrait surprendre cette décennie

L’engagement de l’Inde en faveur d’une économie nette à zéro carbone d’ici 2070 est une surprise positive et bienvenue. Il équilibre l’économie politique mondiale et les forces du marché avec les contraintes nationales d’une économie enracinée dans les combustibles fossiles, la nécessité de maintenir et d’améliorer le niveau de vie d’une population nombreuse, les contraintes financières, entre autres. Quarante ans, c’est long pour visualiser avec certitude le virage structurel vers une économie verte. Mais la prévisibilité de la voie à l’horizon 2030 est raisonnable dans certains aspects, tandis que dans d’autres, les incertitudes entourant les technologies d’atténuation du changement climatique sont élevées et pourraient soulever des défis imprévus. Une prochaine étape utile serait de se préparer à tout choc, en particulier pour la santé à long terme des finances publiques.

L’engagement net zéro accomplit deux objectifs. Premièrement, il est cohérent avec l’économie politique, en soustrayant l’Inde, le troisième émetteur mondial (le plus faible par personne), du blâme climatique. Deuxièmement, il est réaliste d’accepter qu’une décarbonisation plus rapide est inévitable étant donné les positions radicalement modifiées des marchés, des investisseurs, des actionnaires et de la finance mondiale face aux risques climatiques, où les voix s’expriment avec unité. Le secteur privé indien avait commencé à réagir à ces positions, à l’évolution des prix relatifs, à la disponibilité et aux coûts du capital, et aux taxes sur le carbone imminentes. Faire de même était inévitable. L’Inde a dû se décarboner si elle ne voulait pas risquer de perdre en compétitivité dans les environnements transformés.

D’un point de vue économique, ces dernières forces alignées sur les solutions d’atténuation climatique sont les plus importantes pour nous dans cette décennie. La rapidité ou la lenteur des évolutions technologiques dans les domaines qui leur échappaient jusqu’à présent est extrêmement incertaine ; les innovations pourraient surprendre ou décevoir. Par conséquent, il est utile de séparer le prévisible de l’incertain à l’horizon 2030. L’objectif de produire la moitié de l’énergie du pays à partir d’énergies renouvelables est rationnel et raisonnable : un passage plus rapide à la production d’électricité verte réduit l’intensité carbone de la production et de la consommation dans des proportions variables mesure, et élargit la base de carburants propres pour une demande d’électricité accrue susceptible de découler du passage à la mobilité électrique à venir. L’objectif de neutralité carbone pour 2070 permet un passage progressif du charbon, évite des coûts plus élevés pour l’emploi et les investissements existants, et rend plus gérable le rétrécissement et la mort éventuelle de la vaste économie charbonnière (nationale et infranationale).

Les défis posés par l’électrification des énergies renouvelables concernent l’augmentation des investissements dans les réseaux propres, la refonte du secteur électrique et les politiques visant à protéger les investissements privés, c’est-à-dire le tout dans le domaine national. Il y a une certitude totale sur la technologie (principalement solaire), qui est viable, bien diffusée, et les prix relatifs penchent en faveur par rapport au charbon. La réponse du secteur privé à l’augmentation des capacités futures s’est accélérée, les grandes entreprises augmentant leur élan. On peut soutenir que la seule incertitude est que la réponse du public peut être insuffisante; si le gouvernement peut faire ce qu’il a à faire, il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiguïté à cet égard.

Comparativement, le double objectif de réduire l’intensité carbone de l’économie d’au moins 45 % (par rapport aux niveaux de 2005, l’objectif actuel étant de 33 à 35 %) et de 1 milliard de tonnes d’émissions totales de carbone projetées d’ici 2030 sont truffés d’incertitudes. En supposant que les réductions supplémentaires proviendront de la décarbonation industrielle et des transports, l’évolution des technologies et des coûts est incertaine, ce qui augmente les risques pour les investissements entre autres. Les technologies pertinentes sont soit réalisables mais non viables (par exemple, stockage de capture du carbone, acier vert) ou encore pour atteindre la viabilité à grande échelle (VE, batteries). Les innovations peuvent prendre du temps ; la technologie solaire a mis près de 50 ans pour atteindre son statut actuel. Ou ils pourraient être beaucoup plus rapides à la lumière de l’attention exceptionnelle, de l’ampleur des ressources humaines et en capital investies dans la technologie climatique, des penchants du marché et des investisseurs, et des préférences des électeurs dans tous les pays.

Si la technologie devait surprendre à la hausse, par exemple, disponible pour un déploiement de masse pour remplacer les processus de production à combustible fossile dans l’industrie lourde et/ou les transports, le rythme d’adoption pourrait croître plus rapidement qu’on ne le pense. Les développements technologiques sont largement exogènes, tandis que les décisions d’investissement en réponse sont prises par le secteur privé. Tout comme les adoptions technologiques passées, les initiatives privées répondent aux retours sur investissement, à la demande des consommateurs et, surtout, au besoin de rester compétitif dans les contextes dans lesquels les entreprises respectives opèrent, exportent et empruntent. L’apprentissage endogène ou la diffusion de la technologie est très rapide. Un exemple en est l’évolution actuelle du segment des deux-roues électriques, où la baisse des coûts d’acquisition a suscité une écrasante réaction des investissements privés, de la production et des consommateurs. Les fabricants évoluent à une vitesse inattendue, certains demandant même une date de fin pour les scooters ICE au cours des derniers mois. Il montre comment l’adoption des véhicules électriques pourrait se répandre rapidement alors que le consommateur indien soucieux des prix compare les coûts de fonctionnement minimaux à ceux de l’essence et du diesel.

Des solutions technologiques plus rapides ne sont pas à exclure (ex : vaccins Covid). Si la décarbonation industrielle et/ou le passage à la mobilité électrique s’installent plus tôt que prévu, des défis imprévus pourraient surgir. Il y a ceux déclenchés normalement par des perturbations technologiques telles que les taux de désabonnement du marché du travail, les changements dans les industries auxiliaires et les chaînes d’approvisionnement, etc. Il pourrait également y avoir un risque pour les comptes publics : si les raffinements technologiques réduisent les coûts initiaux des véhicules à quatre roues et des véhicules électriques lourds beaucoup plus tôt que prévu, une transition plus rapide pourrait réduire la demande de pétrole et, par conséquent, les volumes taxables. Et si les industries lourdes se décarbonent plus rapidement que prévu, cela pourrait saper l’assiette des taxes carbone conçues à l’avenir. De telles perturbations fondamentales pourraient également être concomitantes à une situation budgétaire extrêmement mauvaise, où même une réparation modeste n’est pas attendue au cours des prochaines années.

La suite logique après les engagements climat serait donc de se préparer au changement structurel, de réorganiser les finances publiques pour une assiette fiscale alternative à dissocier des prélèvements sur les énergies fossiles. D’autant que la transformation de l’économie mondiale à partir d’une décarbonation simultanée est ambiguë.

