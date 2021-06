Action CLNE : achetez des carburants à énergie propre car ils dynamisent l’avenir

Le dernier stock de mèmes fondamentalement sains à rejoindre la revue est Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE). Bien que pris dans la manie des mèmes avec des gens comme Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS), AMC (NYSE :AMC), et la mûre (NYSE :BB), le stock du CLNE repose sur un terrain solide.

Au fur et à mesure que de plus en plus d’actions sont prises dans l’engouement pour le trading social, nous verrons naturellement plus d’actions mèmes qui sont plus que des actions mèmes.

Des actions comme ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) dont la plate-forme de commerce mobile axée sur la valeur est en fait assez brillante, par exemple.

Stock CLNE : du gaz naturel au gaz renouvelable

En ce qui concerne les carburants à énergie propre, ils sont dans l’espace de production et de distribution de gaz naturel depuis plus de deux décennies. Et ils continuent de se démarquer en profitant de leurs succès passés pour se donner une longueur d’avance dans le domaine des énergies renouvelables.

Au cours de leur mandat en tant qu’entreprise, Clean Energy Fuels a développé son réseau pour inclure plus de 550 stations de gaz naturel et 1 000 clients de flotte. Et ils vendent maintenant plus de 400 millions de gallons de gaz naturel par an.

En ce qui concerne la production et la distribution de gaz naturel, Clean Energy Fuels est au sommet de l’échelle.

Cela seul est bon, mais Clean Energy Fuels fait plus que rester le meilleur chien du jeu du gaz naturel.

En fait, ils ont récemment introduit un nouveau logo d’entreprise qui met l’accent sur le gaz naturel renouvelable (GNR) au premier plan de l’identité de leur marque. Mais le récent changement de logo ne signifie pas que l’entreprise ne fait que se lancer dans les énergies renouvelables – cela ne marque qu’une étape importante dans le parcours de longue date de cette entreprise.

Depuis 2013, Clean Energy Fuels injecte des ressources dans son GNR issu de déchets appelé Redeem. Les volumes d’échange ont grimpé de plus de 1000%, passant de 13 millions de gallons à 143,3 millions de gallons. Le GNR représente actuellement 70 % du carburant vendu par Clean Energy Fuels, et ils sont en passe d’être basés à 100 % sur le GNR d’ici 2025.

Clean Energy Fuels a également plusieurs gros contrats avec des entreprises qui utilisent beaucoup de gaz naturel, telles que UPS. Cette entreprise de livraison de colis gourmande en gaz a signé le plus gros contrat de GNR jamais réalisé avec Clean Energy Fuels en 2019.

Investissez dans les outils, pas dans l’or

En 1849, lors de la ruée vers l’or en Californie, des milliers de rêveurs affluèrent sur la côte ouest pour s’enrichir en trouvant de l’or. Mais peu de gens ont trouvé de l’or, et la plupart des gens se sont retrouvés complètement fauchés. Les individus les plus rentables étaient ceux qui fournissaient aux prospecteurs leurs pioches, pelles et autres outils essentiels.

La façon de trouver « l’or » dans l’investissement des mégatendances est de rechercher et d’investir dans les fournisseurs de l’industrie, comme Clean Energy Fuels.

Nous pensons que Clean Energy Fuels devrait être en mesure de tirer parti de ses gros contrats, de la dynamique actuelle du GNR et de la domination de longue date de l’entreprise sur le gaz pour devenir le fournisseur de gaz naturel renouvelable sans égal aux États-Unis.

Ce serait énorme pour l’entreprise, puisque 40,5 milliards de gallons de gaz sont consommés chaque année par le marché des transports aux États-Unis seulement. De nombreuses estimations suggèrent qu’environ 20 % de ce marché sera alimenté par du RNG d’ici 2030, soit environ 8 milliards de gallons de RNG.

Si Clean Energy Fuels peut contrôler seulement 20 % du marché du GNR en 2030, alors leurs ventes actuelles de GNR connaîtraient une croissance de plus de 1 000 %, passant de 143,3 millions de gallons en 2019 à 1,6 milliard de gallons en 2030.

Au fur et à mesure que leurs ventes augmentent, le stock du CLNE augmentera également.

En tant que tel, si vous êtes optimiste quant au rôle de RNG dans la révolution de l’énergie propre, ignorez l’état actuel de son stock de mèmes et prenez position sur le stock de CLNE lorsqu’il chute inévitablement après la mort du battage médiatique. Cela dit, CLNE n’est pas le seul stock fondamentalement mème sur mon radar aujourd’hui.

