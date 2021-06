Action CLNE : Jusqu’où r/WallStreetBets peut-il prendre des carburants propres ?

La gamme d’actions ciblées par r/WallStreetBets est longue. Par conséquent, de nombreux investisseurs ne savaient peut-être pas que Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) et les actions CLNE figuraient sur la liste.

Source : Shutterstock

Cependant, l’action CLNE a en fait été l’une des actions les plus mentionnées sur ce forum Reddit ces derniers temps. Et divers sites désignent Clean Energy comme l’un des « stonks » à acheter en ce moment, aux côtés d’autres noms familiers.

Clean Energy est, comme les investisseurs peuvent s’y attendre, une entreprise dédiée à la fourniture d’énergie renouvelable aux masses. Son accent est mis sur la production de gaz naturel renouvelable, et il semble avoir touché une corde sensible auprès des investisseurs de détail pour plus d’une raison. En effet, l’énergie propre est en soi une industrie que les gens peuvent soutenir. La consommation d’énergie est susceptible de monter en flèche à la sortie de cette pandémie. Cependant, l’énergie propre est susceptible d’être le centre d’intérêt des investisseurs de croissance à long terme.

Un soutien politique important sous-tend ce mouvement. Et de nombreux investisseurs aiment penser que les décisions d’investissement sont prises dans l’optique du plus grand bien. Certes, les actions CLNE offrent aux investisseurs la possibilité de gagner de l’argent et de soutenir une bonne cause. C’est un gagnant-gagnant.

Plongeons-nous dans ce qui motive ce stock en ce moment.

Le stock du CLNE est boosté par les commerçants de détail

Un certain nombre de sources ont souligné la popularité des actions CLNE parmi la foule de r/WallStreetBets. En effet, le fait que le CLNE représente une si grande part des mentions WSB ces derniers jours est attrayant pour les investisseurs en ce moment.

Il reste à voir si le mouvement de plus de 3% au moment de la rédaction du CLNE est entièrement attribuable aux commerçants de détail. Tout le monde peut consulter les données sur lesquelles les actions sont mentionnées et plonger dans ces actions au fur et à mesure que l’élan se joue. Mais ce n’est ni ici ni là.

Clean Energy est un stock chaud en ce moment. Et en écoutant les masses, il faut croire que ce titre pourrait prendre de l’ampleur en tant que mouvement. À l’instar d’autres actions mèmes très médiatisées, les investisseurs achètent de plus en plus d’actions pour des raisons autres que les fondamentaux sous-jacents de ces sociétés. Il ne fait aucun doute que la plupart de ces actions mèmes ne valent pas ce qu’elles se négocient aujourd’hui. Mais lorsque les fondamentaux n’ont plus d’importance, le ciel est la limite. C’est du moins ce sur quoi les investisseurs particuliers parient.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.