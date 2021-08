Action CLNE : l’énergie propre mérite un regard sur son plus bas de 2021

Actions dans une société de distribution de gaz naturel renouvelable (GNR) Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ :CLNE) s’est négocié dans la fourchette de 2 $ à 4 $ de 2016 à octobre dernier. Puis ils ont soudainement pris feu. D’une clôture de 2,42 $ le 6 novembre 2020, l’action CLNE a grimpé à 18,64 $ le 9 février. C’est une croissance de 670% en seulement trois mois.

Un mois plus tard, les actions avaient chuté en dessous de 11 $. Aujourd’hui, ils coûtent moins de 7 $, soit une baisse de plus de 16 % depuis le début de l’année. Le motif est reconnaissable : CLNE est un stock de mèmes.

Mais s’agit-il d’un titre mème avec un réel potentiel de croissance à long terme ? Si c’est le cas, la faiblesse actuelle du titre CLNE le rend intéressant. Jetons un coup d’œil à ce qui se passe avec le stock d’énergie propre depuis novembre dernier.

L’état du stock Green Wave amorce la pompe

Le 7 novembre 2020, l’actuel président Joe Biden a été déclaré vainqueur des élections de 2020. Ce n’est pas un hasard si le titre CLNE a entamé son grand mouvement le même jour.

C’est parce que Biden avait fait campagne sur un plan d’énergie propre. Cette plate-forme était axée sur l’élimination des émissions de carbone en poussant le pays vers les sources d’énergie renouvelables et l’électrification.

En conséquence, une vague verte s’est déclenchée. Les valeurs énergétiques considérées comme respectueuses de l’environnement ont soudainement été chaudes. Clean Energy a été pris dans cette vague verte.

Il y a une question évidente au sujet de l’énergie propre. L’activité de l’entreprise est centrée sur le gaz naturel pour le secteur des transports. Le gaz naturel est l’un des combustibles fossiles polluants ciblés par le plan énergétique de Biden. Les actions d’énergie solaire sont parfaitement logiques, mais comment l’énergie propre est-elle intégrée à la vague verte ?

La réponse est que Clean Energy produit du gaz naturel renouvelable (GNR), qui n’est pas un combustible fossile. Il n’y a pas de forage ou de fracturation en cause. Au lieu de cela, le GNR est produit à l’aide de déchets organiques grâce à des processus tels que la capture du méthane émis par le fumier de vache en décomposition.

Selon Clean Energy, son carburant est en fait négatif en carbone. Il évite plus d’émissions de carbone qu’il n’en crée. Le RNG est certifié comme solution zéro émission par l’EPA.

Le GNR remplace l’essence ou le diesel dans les flottes de transport. Les véhicules deviennent plus écologiques sans avoir besoin d’être remplacés par des options alimentées par batterie. En fin de compte, l’électrification se produira, mais cela pourrait prendre des décennies.

C’est ainsi qu’un titre de gaz naturel comme CLNE entre dans la vague verte.

L’effet Reddit sur l’action CLNE

Pour compliquer sa situation d’investissement, les commerçants de détail Reddit Le forum r/WallStreetBets est monté à bord du train des carburants propres. Après Amazon (NASDAQ :AMZN) a signalé qu’il convertissait 700 camions de transport de sa flotte au gaz naturel, l’effet Reddit était pleinement en vigueur.

Ce rapport à lui seul a suffi à faire grimper le stock de CLNE de 38 % en une seule journée. Le CLNE a clôturé à 18,64 $ le 9 février, son plus haut niveau en près d’une décennie. L’inévitable correction a commencé le lendemain.

En avril, il y avait plus de drame sur les nouvelles Clean Energy avait signé un accord pour fournir à Amazon jusqu’à 46 stations de ravitaillement en gaz naturel renouvelable. De plus, la société de commerce électronique a reçu un mandat pour acheter jusqu’à 53 millions d’actions CLNE.

Cependant, l’action CLNE a rapidement recommencé à baisser après que les analystes de Raymond James eurent publié une révision à la baisse. Ils estimaient que l’accord avec Amazon manquait de « substance » et que la hausse du stock de CLNE qui en a résulté était « induite par les sentiments ».

Le résultat sur le stock CLNE

L’action CLNE obtient actuellement une note « B » dans Portfolio Grader. La société continue de signer de nouveaux accords RNG. La dernière, annoncée le 17 août, concerne plusieurs offres. Il comprend des accords d’approvisionnement de flottes municipales avec des villes de Californie et de New York en plus d’accords pour diverses entreprises du Kansas, de l’Arizona, de la Californie et du Nebraska.

Si vous souhaitez ajouter un stock de vague verte à votre portefeuille, Clean Energy est en activité depuis deux décennies, a une technologie éprouvée et continue de recruter des clients, y compris des clients de haut niveau comme Amazon. C’est une recette pour une croissance à long terme. Avec un stock de CLNE au plus bas en 2021, cela vaut la peine d’enquêter.

