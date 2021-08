Action CLNE : les investisseurs devraient aimer les carburants propres à ces prix

En février 2021, j’ai recommandé sept actions à acheter à moins de 20 $. L’un d’eux était Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE), le plus grand fournisseur de gaz naturel renouvelable (GNR) en Amérique du Nord. J’étais convaincu que le stock de CLNE continuerait à augmenter en raison de la transition de l’industrie des transports au-delà des combustibles fossiles.

Source : ZikG / Shutterstock.com

Cela ne s’est pas produit.

À l’époque, il se négociait autour de 13 $. Aujourd’hui, c’est quelques centimes au-dessus de 7 $ au moment où j’écris ceci. Quelque chose a-t-il changé pour modifier sa trajectoire ? Ou, cette grosse correction a-t-elle fourni aux investisseurs une formidable opportunité d’achat ?

Je vais regarder les deux côtés de l’argument.

Action CLNE contre les autres 6

Comme je l’ai dit, CLNE faisait partie d’une galerie de sept actions à acheter à moins de 20 $. Voici une ventilation des performances des sept sélections.

7 actions à moins de 20 $ à acheter maintenant – Représentation du 5 février 2021 au 4 août 2021

Compagnie

Cours de clôture – 5 février

Cours de clôture – 4 août

% Revenir

Énergie propre 12,97 $ 6,87 $ -47,0 %

Zynga (NASDAQ : ZNGA) 10,68 $ 9,90 $ -7,3 %

Commerce de détail (NASDAQ:QRTEA) 13,12 $ 11,68 $ -11,0 %

Capitale d’Arès (NASDAQ:ARCC) 18,09 $ 19,88 $ 9,9 %

Aphria/Tilray

(NASDAQ : TLRY)

16,67 $ 13,96 $ -29,8 %

Algonquin Power & Utilities (NYSE : AQN) 17,53 $ 15,88 $ -9,4 %

Médias extérieurs (NYSE:OUT) 20,11 $ 23,03 $ 14,5%

Comme vous pouvez le voir par leurs performances, ces sélections n’étaient pas mes meilleures recommandations de 2021. Cependant, je faisais les sélections en fonction d’un investisseur qui les achetait à long terme pour ma défense.

Le fait qu’ils n’aient pas joué au cours des sept derniers mois ne signifie pas qu’ils ne le feront pas au cours des sept prochains et des sept suivants.

Quoi qu’il en soit, en juin, j’ai noté 10 actions de la meilleure à la moins favorisée par les investisseurs de Reddit à l’époque. Tesla (NASDAQ :TSLA) a été classé comme le meilleur du groupe. Clean Energy était quatrième derrière Palantir Technologies (NYSE :PLTR) à la troisième place et Accueil Ko (NYSE :Ko) à la deuxième place.

Le pire des 10 ? Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV).

Autres raisons d’aimer l’énergie propre

L’une des autres raisons pour lesquelles j’aime le CLNE est qu’il génère de l’argent sur la base d’un EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) et génère un flux de trésorerie disponible (FCF) positif.

Au cours des 12 derniers mois (TTM) clos le 31 mars, CLNE avait un FCF de 55,6 millions de dollars. Sur la base d’une capitalisation boursière de 1,54 milliard de dollars, il affiche un rendement FCF de 3,6 %. C’est considérablement plus élevé que son rendement FCF en février, vous obtenez donc une bien meilleure valeur à ce stade du jeu.

Mon collègue d’InvestorPlace, Josh Enomoto, a fait quelques bons points sur Clean Energy en juillet. Tout en qualifiant le CLNE de « extrêmement risqué », il a déclaré que le CLNE avait le potentiel, grâce à son réseau de stations-service adaptées aux camions, de prendre le GNR converti à partir d’une décharge de déchets solides et de le mettre entre les mains du transport commercial à travers le pays.

Ce faisant, l’énergie propre peut être un élément important de la transition de l’Amérique du Nord des combustibles fossiles à l’électrification de notre système de transport.

Très vrai. Et aussi vrai que le CLNE est un investissement spéculatif. Pourtant, Total (NYSE :TOT) détient 25 % devrait suffire à inciter les investisseurs agressifs à lancer les pneus sur les actions de l’entreprise.

En parlant de Total, il développe des installations de production de GNR à bilan carbone négatif aux États-Unis avec Clean Energy, son partenaire en joint-venture 50/50 dans l’initiative. Non seulement les deux sociétés pourraient injecter plus de 400 millions de dollars de fonds propres dans la joint-venture, mais Total fournira également un soutien en crédit à Clean Energy pour développer son infrastructure de ravitaillement en GNR.

« La demande des clients pour le RNG continue de s’accélérer, mise en évidence par notre récente annonce selon laquelle la plus grande flotte de bus aux États-Unis, LA Metro, avait converti l’ensemble de sa flotte au RNG. Cette coentreprise aidera Clean Energy à continuer d’augmenter son offre de GNR dans les années à venir », a déclaré le PDG de Clean Energy Andrew J. Littlefair dans son communiqué de presse de février.

Je mentionne le communiqué de février uniquement parce que les investisseurs pensent tellement à court terme qu’ils oublient que ce genre de projets prend beaucoup plus de temps qu’on ne le pense. Il ne s’est pas passé grand-chose sur ce front car le projet est voué à l’échec.

L’inconvénient de l’achat

Je pense qu’il ne fait aucun doute que l’action CLNE est en proie à un marché baissier. De son plus haut de 52 semaines à 19,79 $ en février, il a perdu 65% de sa valeur. C’est moins de 2 $ du statut de penny stock.

De plus, si vous regardez l’historique étendu de Clean Energy, il s’est négocié en dessous de 5 $ pendant les cinq années entières de novembre 2015 à la mi-décembre 2020. Mais, bien sûr, vous ne le faites pas sans que les investisseurs voient le modèle commercial de l’entreprise avec un oeil sceptique.

En juin, l’action CLNE a chuté de 17% en une seule journée car Total a vendu plus de 10 millions de ses actions, réduisant sa participation de 32% au milieu des années 20.

Tom Kerr d’InvestorPlace a récemment fait valoir que l’incapacité de Clean Energy à générer des marges d’exploitation cohérentes suggère que le CLNE reviendra dans la fourchette de 2 à 3 $ à laquelle il est historiquement négocié.

Il n’a pas tort. Ce n’est pas une entreprise dans laquelle investir si vous utilisez les fonds pour votre retraite.

La ligne de fond

Ce n’est pas un stock pour les âmes sensibles. Mais, malheureusement, j’ai appris à mes dépens que le potentiel n’est pas toujours la même chose qu’une garantie.

Après mon expérience avec les actions CLNE, j’hésite à recommander à quiconque d’acheter jusqu’à 5 $ ou environ. À ce stade, son argent à lui seul en fera un risque raisonnable de récompenser la proposition.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.