Action CLOV: Clover Health n’est pas l’action de 2 milliards de dollars à acheter pour 2022

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) a terminé sa première journée de négociation début janvier avec des actions CLOV d’une valeur d’environ 7 milliards de dollars. Elle venait de finaliser sa fusion avec Social Capital Hedosophia III, la société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) parrainée par le « capital-risqueur de la Silicon Valley » Chamath Palihapitiya.

Aujourd’hui, au moment où j’écris ces lignes, il vaut environ 1,94 milliard de dollars, soit 74 % de moins que sa valorisation de 7 milliards de dollars.

La dernière fois que j’ai écrit à propos de Clover Health début décembre, j’ai suggéré que « seuls les investisseurs les plus spéculatifs devraient se trouver à proximité de ce stock de soins de santé ». Depuis lors, l’action CLOV a encore perdu 9 % à l’approche de la fin de l’année.

Alors que l’action CLOV se négocie pour des centimes de plus de 4 $, voici trois actions de même valeur à acheter pour 2022.

Oubliez le stock CLOV – Achetez ceci à la place

Selon Finviz.com, il existe 64 actions dont la capitalisation boursière se situe entre 1,9 et 2 milliards de dollars. Mes trois choix augmentent les ventes, génèrent des bénéfices et possèdent des bilans solides. Si vous avez de la chance, au moins l’un d’entre eux paiera un dividende décent.

Au final, tous les trois sont, à mon sens, des paris plus sûrs que CLOV en 2022.

Sonique Automobile (NYSE :SAH) est mon premier choix. Il a une capitalisation boursière actuelle de 2 milliards de dollars. Son action est en hausse de 25,77 % depuis le début de l’année (YTD), soit 258 points de base de moins que le S&P 500.

Sonic est l’un des principaux détaillants automobiles en Amérique. Ses 119 concessionnaires sont situés dans 17 états et représentent plus de 25 marques. Au cours de son dernier exercice, il a vendu 93 000 véhicules neufs et 159 000 véhicules d’occasion, générant 9,8 milliards de dollars de revenus. Il prévoit de porter son chiffre d’affaires à 25 milliards de dollars d’ici 2025.

D’après la répartition des marques, le luxe représente 55% de ses ventes, BMW, Mercedes et Audi représentant 71% de ses ventes de véhicules de luxe.

Au troisième trimestre 2021, ses revenus ont augmenté de 20,6 % pour atteindre 3,07 milliards de dollars. Son bénéfice net a augmenté de 46,9 % pour atteindre 84,7 millions de dollars et sa dette totale s’élève à 1,97 milliard de dollars, soit 56 % de son actif total.

L’activité de voitures d’occasion Echo Park de la société devrait être un contributeur important car elle atteindra 25 milliards de dollars de ventes d’ici 2025.

La deuxième alternative au stock CLOV

Sally Beauty Holdings (NYSE :SBH) et les actions ont rebondi en 2021. C’est une excellente nouvelle pour les actionnaires de longue date. En hausse de 42,8% depuis le début de l’année, le rendement sur cinq ans de SBH semble un peu meilleur en conséquence. Cependant, il est en baisse de 29 % sur une base cumulative au cours des 60 derniers mois.

En mai 2017, j’ai comparé Sally Beauty et Ulta Beauty Holdings (NASDAQ :ULTA). ULTA était un peu sur une lancée, tandis que SBH trébuchait et maladroit. Donc, sagement, j’ai dit qu’ULTA était la meilleure action à acheter. Ulta est en hausse de 28,2% depuis – il a également connu des hauts et des bas – tandis que SBH est en hausse de 3,8% sur la même période.

Cependant, je pensais que la restructuration de Sally Beauty à l’époque gagnait du terrain. Bien que Covid-19 n’ait pas aidé son entreprise, ses résultats les plus récents sont encourageants.

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, ses ventes ont augmenté de 10,3 % pour atteindre 3,87 milliards de dollars avec une croissance des ventes des magasins comparables de 10,2 %. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 44,2 % en 2021 pour atteindre 622,7 millions de dollars, et elle a réussi à réduire sa dette de 420 millions de dollars au cours de la dernière année. Cela porte sa dette à long terme à 1,38 milliard de dollars, soit 48 % de son actif total.

Le 1er octobre, Denise Paulonis, membre du conseil d’administration, a pris la direction générale (PDG) de la société. Elle est chargée d’augmenter les ventes et les bénéfices après que l’ancien PDG Chris Brinkman a complètement modernisé son entreprise de beauté au cours de son mandat de six ans.

Une dernière possibilité

Ma dernière alternative est Goldman Sachs BDC (NYSE :GSBD). Elle a été fondée en 2012 pour effectuer des investissements en dette et en actions dans des entreprises du marché intermédiaire – définies comme des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 5 à 200 millions de dollars – et a fusionné avec Goldman Sachs Middle Market Lending Corp. ( MMLC) en octobre 2020.

À la suite de la fusion, la base d’actifs de GSBD a plus que doublé pour atteindre 3,5 milliards de dollars. Les actionnaires de MMLC ont reçu 1,1336 actions GSBD pour chaque action de MMLC.

GSBD avait 3,11 milliards de dollars d’investissements et 401,8 millions de dollars d’engagements non financés pour 111 sociétés de portefeuille dans 37 secteurs à la fin septembre. Environ 84 % de ses actifs sont des prêts de premier rang avec un rendement moyen de 8,4 %.

Il est essentiel de se rappeler qu’il s’agit d’un investissement axé sur le revenu plutôt que sur l’appréciation du capital. La distribution trimestrielle actuelle de la BDC de 0,50 $ rapporte un taux très élevé de 10,4 %.

N’achetez pas de GSBD si vous vous attendez à une appréciation du capital. Cependant, si vous êtes prêt à prendre plus de risques qu’un placement garanti, c’est un excellent moyen d’augmenter votre portefeuille de revenu.

Aucune de ces trois alternatives au stock CLOV n’est une chose sûre. Mais, cela dit, je ne pense pas qu’ils présentent le même niveau de risque que Clover Health.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.