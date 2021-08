Action CLOV : les pertes d’assurance conduisent à un cours de l’action anémique

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) a été l’une des plus grosses déceptions de l’année. Le soi-disant roi des SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale), Chamath Palihapitiya, a rendu public l’assureur-maladie via l’une de ses SPAC du capital social Hedosophia. Les actions de CLOV ont presque immédiatement chuté après que des vendeurs à découvert ont révélé qu’il n’avait pas divulgué une enquête gouvernementale sur ses pratiques commerciales.

Le stock de CLOV a largement continué de baisser depuis ce point. Il y a eu un bref moment brillant lorsque l’action CLOV est passée de 7 $ à 28 $ en juin grâce à un short squeeze réussi. Avec les vendeurs à découvert hors de l’image, cependant, le stock de CLOV est rapidement tombé à un seul chiffre.

Clover a connu un moment d’excitation plus tôt en août sur son rapport sur les résultats du deuxième trimestre. Les commerçants qui ne regardaient que les chiffres les plus élevés pensaient que Clover avait bien performé et ont fait une offre à la hausse. Cependant, une enquête plus approfondie sur ces résultats a montré que Clover continue de patauger.

De bons revenus, n’est-ce pas ?

Les traders qui ont consulté la publication des résultats de Clover Health auraient pu penser que c’était une bonne nouvelle. Le stock de CLOV a agi ainsi pendant une minute, en tout cas.

La raison de l’excitation était du nombre de revenus. Clover a déclaré un chiffre d’affaires de 412 millions de dollars, ce qui représente un bond gigantesque de 140 % par rapport à la même période l’an dernier. Ce chiffre, sans surprise, était bien en avance sur les attentes des analystes. Clover a également indiqué des revenus beaucoup plus élevés à l’avenir par rapport aux estimations du consensus.

Ce genre de croissance des revenus torride doit sûrement représenter une entreprise en plein essor, n’est-ce pas ? Si Clover était une entreprise de logiciels, ce genre d’excitation serait parfaitement logique. Cependant, en assurance, les choses sont un peu différentes.

L’assurance n’est pas une activité de premier plan

En assurance, plus n’est pas toujours mieux. Un assureur réalise des bénéfices de deux manières. Premièrement, il prend les primes des clients (connues sous le nom de flottant) et les investit dans des actifs. Berkshire Hathaway (NYSE :BRK.B) a connu un succès incroyable parce que Warren Buffett a utilisé le flotteur de Geico pour racheter de nombreuses autres entreprises à des prix attractifs.

La deuxième chose qui a fait le succès de Buffett, en ce qui concerne l’assurance, est que son entreprise ne court pas après les clients. Si d’autres assureurs veulent vendre des polices non rentables pour augmenter le trafic, Buffett est heureux de laisser les clients passer au profit du concurrent imprudent. Buffett a été clair sur le fait de ne pas prendre de mauvais risques d’assurance simplement pour donner l’apparence de la croissance.

Clover échoue en tant qu’assureur

Chamath Palihapitiya aime se comparer et comparer ses investissements à Buffett et Berkshire Hathaway. Malheureusement, le trèfle de Palihapitiya n’a pas appris les principales leçons de Geico. À savoir, souscrire une assurance uniquement lorsque cela est économiquement sensé de le faire.

Au cours du dernier trimestre, Clover avait un ratio de coûts médicaux épouvantable de 111 %. Cela signifie que pour chaque 100 $ que Clover a reçu de primes d’assurance, il a dû payer 111 $ en prestations médicales. Inutile de dire qu’aucun assureur ne restera longtemps en activité s’il perd 11 % sur chaque police souscrite. En règle générale, les assureurs gagnent de l’argent en souscrivant des polices d’assurance. Au minimum, ils essaient au moins d’atteindre le seuil de rentabilité. Cependant, le modèle de croissance à tout prix de Clover a connu un succès minime historiquement dans l’industrie.

Les excuses de Clover

La société a tenté de faire oublier ses résultats désastreux. D’une part, il a blâmé Covid-19 pour les dépenses supplémentaires et a déclaré qu’il aurait été marginalement rentable de souscrire sans la pandémie.

Il y a deux problèmes avec ça. Premièrement, d’autres assureurs-maladie ont signalé de meilleurs chiffres ce trimestre par rapport aux précédents, tandis que le ratio de sinistres médicaux de Clover a continué de se détériorer. Deuxièmement, il y a toujours quelque chose qui surgit dans l’assurance. Les gens achètent une assurance pour se prémunir contre les catastrophes imprévues. C’est un argument assez faible pour dire que Clover aurait gagné de l’argent si aucun problème inattendu n’était survenu. Le but de l’assurance est précisément de gérer ces risques inconnus.

C’est particulièrement décevant de voir la mauvaise souscription de Clover compte tenu de l’assistant de Clover. Le principal argument de vente est que Clover peut mieux gérer les risques grâce à son processus sophistiqué alimenté par l’intelligence artificielle (IA). Au lieu de cela, même avec le Big Data, il produit des résultats pires que l’industrie dans son ensemble.

Je vais vous confier un petit secret. Les grandes compagnies d’assurance maladie utilisent également des données sophistiquées dans leurs processus. Il semble de plus en plus clair que tout le battage médiatique et le buzz autour de la technologie prétendument supérieure de Clover étaient sans fondement. Clover n’a pas réinventé la roue ici.

Verdict Stock CLOV

J’ai récemment averti les traders qu’ils devraient arrêter d’essayer de rajeunir les actions de Clover Health. Reddit continue d’essayer de transformer le stock de CLOV en réalité. Mais les fondamentaux laissent présager une route difficile pour l’action CLOV.

Mon avertissement le plus récent est d’abord tombé dans l’oreille d’un sourd ; L’action CLOV a bondi de 25% lors de la dernière publication des résultats. Mais les actions ont rendu tous ces gains, puis certains en quelques jours, alors que les esprits se refroidissaient. En termes simples, une compagnie d’assurance axée sur les données qui ne peut pas souscrire une assurance avec succès est difficile à vendre. Il y a une tâche principale à prioriser ici, et Clover ne la fait pas.

Clover Health a beaucoup d’excuses pour expliquer pourquoi sa souscription d’assurance est si terne. Le temps est pourtant passé depuis longtemps de donner à la direction de Clover le bénéfice du doute. L’entreprise doit prouver que son modèle d’entreprise prétendument supérieur fonctionne réellement. Jusque-là, attendez-vous à ce que le stock de CLOV, comme tant de SPAC, continue de baisser.

