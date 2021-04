Action CMPS: Achetez des chemins de boussole pour monter le champignon

Qu’est-il arrivé au cours de l’action COMPASS Pathways aujourd’hui?

Actions de développeur de médecine inspiré des psychédéliques Voies COMPASS (NASDAQ:CMPS) a bondi de plus de 5% lundi, poursuivant ce qui a été une tendance haussière de plusieurs jours pour les actions CMPS. L’action CMPS est maintenant en hausse de plus de 15% au cours des derniers jours de bourse.

Pourquoi c’est arrivé

Le soi-disant «Shroom Boom» – dans lequel le monde développe une nouvelle classe de médicaments d’inspiration psychédélique pour traiter plus efficacement un large éventail de troubles de santé mentale, comme la toxicomanie, l’anxiété et la dépression – prend de plus en plus de conscience, de traction et d’élan . Cette «marée montante» profite aux actions CMPS. L’un des plus petits acteurs de cet espace – Médecine de l’esprit (OTCMKTS:MMEDF) – a obtenu l’approbation de monter sur la liste du Nasdaq. La négociation de MindMed sur le Nasdaq sous le symbole «MNMD» débutera le 27 avril. L’un des plus grands acteurs privés de cet espace – Sciences de la vie ATAI, soutenu par le milliardaire VC Peter Thiel, célèbre Facebookde (NASDAQ:FB) premier investisseur – prévoit de lever très prochainement 100 millions de dollars lors d’une introduction en bourse. Une étude d’avril 2021 de l’Imperial College de Londres a révélé que la psilocybine – l’ingrédient actif des «champignons magiques» – est plus efficace et plus rapide pour traiter la dépression que Lexapro. Le New York Times a récemment publié un article positif sur le secteur des médicaments d’inspiration psychédélique. Cette forte confluence de vents arrière a provoqué un grand rallye du titre CMPS.

Est-ce que ça importe?

Tous ces développements sont des développements favorables pour COMPASS Pathways. Plus les investisseurs et le public sont conscients du «boom des champignons», plus l’argent sera investi dans les stocks de champignons, et plus les actions CMPS augmenteront. Mais les grandes nouvelles arriveront à la fin de 2021. C’est pourquoi COMPASS Pathways publiera les données de l’essai de phase 2b pour son principal candidat médicament, COMP 360. COMP 360 est considéré comme le principal candidat médicament dans toute cette industrie. À la fin de 2021, il deviendra le premier médicament d’inspiration psychédélique à rapporter des données cliniques. Si ces données sont bonnes, le stock de CMPS montera en flèche vers la lune en 2022. Jusque-là, les actions resteront probablement liées à la fourchette, bien que la tendance soit légèrement supérieure par rapport aux niveaux déprimés d’aujourd’hui.

Prévision du cours de l’action CMPS

À long terme, nous adorons les parcours COMPASS. Le Shroom Boom est la prochaine grande mégatendance d’investissement dans le secteur de la santé / biotechnologie. COMPASS Pathways est la société leader dans cette mégatendance explosive. Si COMP 360 se déroule – et cela devrait, étant donné les études de NYU, de Johns Hopkins et d’autres qui montrent les avantages robustes de la psilocybine – alors COMPASS Pathways a une énorme piste commerciale devant lui. Au cours des prochaines années, les actions de CMPS pourraient grimper au-dessus de 100 $ assez facilement.

Le Shroom Boom promet d’être l’une des mégatendances d’investissement les plus explosives des années 2020. Cela changera fondamentalement la façon dont nous traitons certains des problèmes de santé mentale les plus courants dans notre société, dont certains n’ont pas été traités depuis trop longtemps. Le Shroom Boom corrigera la toxicomanie, la dépression, l’anxiété et plus encore.

